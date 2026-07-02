La Palma recupera uno de los senderos más espectaculares de Canarias, la ruta de los túneles de agua de Marcos y Cordero

La Palma recupera uno de los senderos más espectaculares de Canarias. El Cabildo de la isla bonita reabre la conocida como ruta de los 13 túneles de agua, Marcos y Cordero, que ha estado cerrada por obras durante los últimos dos años.

Es en cualquier caso una repartura parcial pues solo se han concluido los trabajos del primer tramo de actuaciones que se llevan a cabo desde 2024 para reforzar la seguridad, unas labores esenciales en uno de los recorridos más importantes y transitados de la Isla.

El tramo que se recupera en concreto es el que va de la Casa del Monte hasta la entrada del túnel número 12. Se mantendrá cerrado el recorrido que transcurre desde este túnel hasta el Espigón Atravesado hasta que acaban las obras en esta parte del recorrido.

En cualquier caso, la reapertura de todo el recorrido no se demorará mucho. Según explica la corporación insular palmera, se realizará de forma progresiva durante las próximas semanas, conforme avancen los trabajos de acondicionamiento y las evaluaciones de seguridad.

En el corazón septentrional de la isla bonita, el agua no es solo un recurso; es un elemento vivo que esculpe el paisaje. Adentrarse en el sendero de los Nacientes de Marcos y Cordero (PR LP 06) equivale a leer las páginas de un libro de geología y botánica único en el mundo.

Este trayecto atraviesa el núcleo de la primera Reserva de la Biosfera de Canarias, un santuario natural donde la biodiversidad de la Macaronesia -compuesto por los archipiélagos de Canarias, Cabo Verde, Azores y Madeira- se expresa con su mayor exuberancia.

El tramo que se recupera en concreto es el que va de la Casa del Monte hasta la entrada del túnel número 12

De una distancia total de 24,5 kilómetros, el verdadero protagonista botánico de esta aventura es la laurisilva húmeda. Este ecosistema boscoso es un auténtico fósil viviente, una réplica exacta de las selvas subtropicales que poblaban la cuenca del Mediterráneo hace millones de años, antes de que las glaciaciones las borraran del continente.

Al descender por las laderas del barranco, el caminante experimenta una asombrosa transición vegetal que va desde el pinar de las cumbres a la laurisilva. Poco a poco, los pinos ceden su espacio a árboles colosales como los tilos, los laureles y los majestuosos viñátigos.

La consejera insular de Medio Ambiente, Mónica Gómez, explica que la apuesta del equipo de gobierno insular pasa por garantizar que la Red Insular de Senderos, sobre todo uno de los más visitados como Marcos y Cordero, esté "en las mejores condiciones para los usuarios".

Estas actuaciones han supuesto una inversión de 730.000 euros, que ha incluido la renovación parcial y refuerzo de las barandillas, así como la instalación de mallas de protección contra desprendimientos en la cañada del Chícharo, con el objetivo de incrementar la seguridad de los usuarios y garantizar unas mejores condiciones de tránsito.

El Servicio de Medio Ambiente seguirá trabajando en este sendero en el que está previsto habilitar el tramo comprendido entre el túnel 12 y el naciente de Cordero y, en una última fase, la apertura desde el naciente de Cordero hasta Centro de Visitantes de Los Tilos. Para ello, se llevarán a cabo labores de inspección y valoración de la estabilidad de las barranqueras, así como la retirada de restos vegetales y materiales acumulados.

Esta ruta se presta a realizar diferentes recorridos. El más común de todos suele acercarse a la Casa del Monte (pista de 14 kilómetros) contratando los servicios de un taxi 4×4 y descender al Centro de Visitantes. Otra excursión muy frecuentada parte del Centro de Visitantes y llega a los nacientes, para después regresar por el mismo camino o bien se sale a la Casa del Monte.

Finalmente, hay quien realiza el sendero en su integridad, bien saliendo de Los Sauces, bien del Centro de Visitantes. Una consulta al perfil y a los horarios permitirá que cada senderista estime la opción que más le conviene. Llevar linterna (imprescindible) y alguna prenda impermeable para cruzar los túneles.

Además de la riqueza biológica y geológica, el sendero de Marcos y Cordero rinde tributo al ciclo vital del agua. El camino serpentea junto a un canal hidráulico histórico. Al salir del legendario túnel 12, la naturaleza se desborda en los Nacientes de Marcos: una serie de cascadas verticales que brotan milagrosamente de la piedra desnuda, alimentando el flujo constante de agua pura que da vida a toda la comarca.

La banda sonora del recorrida la pone una fauna singular que ha evolucionado en el aislamiento de la isla. Si se camina con atención y respeto, la naturaleza regala encuentros con sus habitantes más célebres: los pinzones azules de La Palma y las palomas de la laurisilva.