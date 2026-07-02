Pablo Batista, el artista grancanario que actuará en el GranCa Live Fest gracias a la Fundación SGAE

La Fundación SGAE invita a cinco representantes de diez festivales de Latinoamérica y un promotor de conciertos a UrbanEñe 2026, la tercera muestra de música urbana que se celebrará en el marco del GranCa Live Fest, que se celebra en Gran Canaria, entre el jueves día 2 de julio y el domingo día 5. Todos estos profesionales tendrán la oportunidad de conocer a cuatro artistas de la nueva hornada del urbano español: Admire, Paulina del Carmen, Melania y Pablo Batista. Los dos últimos son promesas musicales de Canarias. En concreto, el cantante grancanario Pablo Batista, de 23 años, actuará en el Granca Live Fest está programada para la jornada del sábado día 4. El joven llega a esta cita tras un recorrido marcado por la autogestión y la versatilidad musical.

Su relación con la música comenzó desde la infancia, en un entorno familiar vinculado a esta disciplina. De hecho, es el menor de cuatro hermanos y tres de ellos también se dedican actualmente a la música. Dio sus primeros pasos en el Coro Infantil de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria pero a continuación su carrera se ha orientado hacia sonidos más urbanos.

Productor joven

Fue en el instituto cuando comenzó a experimentar con la producción musical de forma autodidacta: «Cogí un ordenador, me puse instrumentales y empecé a investigar». Y ese aprendizaje independiente ha sido clave en el desarrollo de su propuesta, que combina composición, producción y creación audiovisual, puesto que le pone especial atención a los videoclips como parte esencial de su identidad artística.

A lo largo de su trayectoria ha optado principalmente por el lanzamiento de sencillos, aunque también ha publicado trabajos más extensos. En 2023, Pablo Batista editó un EP que superó las 100.000 reproducciones en sus primeras semanas y consolidó su presencia en plataformas digitales. Además, ha participado en distintos eventos y escenarios de las Islas y, incluso, ha actuado en Marbella.

Insularidad

El artista grancanario reconoce que la insularidad sigue siendo un condicionante para el desarrollo profesional, aunque percibe una evolución positiva en los últimos años, y destaca la importancia de abrir mercado más allá del Archipiélago, que se ha convertido en uno de sus principales objetivos. En paralelo, Pablo Batista prepara nuevos lanzamientos para este verano, con propuestas orientadas a sonidos más actuales y, entre ellas se encuentra, por ejemplo, un tema con influencias de reparto cubano. Asimismo, trabaja en la producción de su primer concierto en solitario, previsto para el 17 de octubre, que incluirá escenografía, coreografías y un formato de espectáculo más ambicioso.

Batista define su estilo como «versátil», una característica que considera fundamental para conectar con distintos públicos. «Nunca me he centrado en un solo género», expresa el joven, quien destaca así su interés por explorar todos los sonidos posibles dentro de la música urbana y adaptarse a diferentes registros. Esta diversidad le ha permitido atraer a oyentes que no consumen habitualmente este tipo de música.

Oportunidad

Ahora, en el escenario del Granca Live Fest presentará un repertorio condensado en cuatro canciones, con el que recorrerá distintos estilos con una propuesta dinámica que incluirá baile e, incluso, una canción inédita. A pesar de las limitaciones de formato, puesto que se restringe el número de componentes sobre el escenario, el cantante busca ofrecer un espectáculo completo que refleje su identidad.

De este modo, UrbanEÑE supone para Batista una plataforma para lograr una mayor visibilidad y entrar en contacto con programadores y profesionales del sector. Con esta participación, Batista se posiciona como uno de los nombres a seguir dentro de la nueva escena musical del Archipiélago.