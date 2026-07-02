La oposición del Cabildo de El Hierro rechaza un crédito de 3 millones para pagar una sentencia sobre el Auditorio de La Peña

Los grupos de la oposición en el Cabildo de El Hierro, Agrupación Herreña Independiente (AHI) y Asamblea Herreña (AH), han rechazado en el pleno de la corporación la aprobación de un expediente de modificación de crédito de casi 3 millones de euros destinado al pago de una sentencia judicial vinculada al Auditorio de La Peña. Los grupos de la oposición justificaron su rechazo en la premura de la propuesta y en la supuesta falta de información y transparencia respecto al expediente.

La propuesta de modificación de crédito fue impulsada por el grupo de gobierno del Cabildo de El Hierro (PSOE-IU Reunir Canarias-PP) para hacer frente a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que condena a la institución insular a indemnizar a la UTE Auditorio El Hierro con 2.664.015 euros por los sobrecostes en la construcción de la Sala de Congresos y Auditorio de La Peña y por los intereses de demora acumulados durante diez años de litigio. En concreto, 1.655.711 euros corresponden a las obras ejecutadas y 1.008.303 euros a intereses de demora.

Según explicó el portavoz de IU-Reunir Canarias, Amado Carballo, lo sucedido con el Auditorio de La Peña es un ejemplo "de los abusos" de empresas privadas cuando contratan con la administración pública, aunque defendió que "ahora hay que pagar para que los costes no sean mayores en el futuro". El portavoz del Partido Popular, Rubén Armiche, afirmó que este caso refleja "cómo ha funcionado el Cabildo en el pasado" y sostuvo que la lentitud de la justicia ha derivado en consecuencias económicas "que ahora debemos asumir". Armiche aseguró además que la oposición ha recibido toda la información disponible sobre el expediente.

Auditorio de La Peña en la isla de El Hierro. / E. D.

El portavoz de Asamblea Herreña, David Cabrera, propuso dejar temporalmente el asunto sobre la mesa para estudiar alternativas al expediente de modificación de crédito. "Aunque entendemos que las sentencias hay que cumplirlas, hemos solicitado por escrito más información acerca de esta sentencia para fijar nuestra posición", señaló Cabrera. Cabrera añadió que el Cabildo dispone de más de 60 millones de euros en el presupuesto de 2026, con los que, a su juicio, podría afrontar el pago sin necesidad de recurrir a una modificación de crédito

Por su parte, el portavoz de AHI, Javier Armas, afirmó que su grupo no cuestiona la sentencia, sino "las explicaciones del grupo de gobierno" y el aumento de la deuda por el tiempo transcurrido durante el litigio. Armas criticó también la urgencia del procedimiento y señaló que el plazo para afrontar el pago vence el próximo 8 de julio.

Noticias relacionadas

La portavoz del PSOE, Ana González, defendió que los servicios de Tesorería e Intervención del Cabildo han analizado las posibles alternativas y concluyeron que no existe otra vía distinta a la modificación de crédito para afrontar el pago. El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, recordó que la propuesta fue trasladada a la junta de portavoces la semana pasada y defendió que la sentencia debe cumplirse.