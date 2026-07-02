Desembarco de galerías canarias en Artesantander

Canarias desembarca este 2026 con fuerza en Artensantander. Cuatro galerías del Archipiélago —tres de Tenerife y una de Gran Canaria— participan desde este jueves día 2 y hasta el domingo 5 de julio en una de las citas consolidadas del calendario nacional del arte contemporáneo. La presencia de Artizar, Bibli, L Contemporary y Art as Experience confirma el creciente peso del tejido galerístico isleño fuera de las Islas y subraya la importancia de las ayudas del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife para facilitar la movilidad de proyectos artísticos en el circuito peninsular.

La feria se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander y reúne a galerías nacionales e internacionales en un formato que combina propuestas consolidadas con nuevas plataformas.

El desplazamiento de estas entidades canarias hasta Santander no es solo una operación expositiva. Para el sector artístico canario, participar en ferias de ámbito estatal implica salvar una distancia física y económica añadida -y muy complicada de sortear- respecto a otros territorios.

Artiza, la decana en la cita

Artizar, con sede en La Laguna y en Madrid, acude a Artesantander con obra de Paula Valdeón. La galería, fundada en 1989, nació precisamente con la vocación de convertirse en punto de encuentro para el arte y plataforma de proyección exterior para los creadores canarios. Tras 36 años de trayectoria internacional y presencia en ferias de calado como Zona Maco, Expo Chicago o Pinta Miami, su participación en Santander refuerza esa línea de trabajo desde su doble implantación en Tenerife y Madrid. De hecho, es la entidad canaria más veterana en esta cita. Lleva 15 años consecutivos acudiendo sin falta a Artesantander.

Bibli y Laura González Cabrera

Bibli, con sede en Santa Cruz de Tenerife, presenta a la artista Laura González Cabrera. La galería, inaugurada en 2013, desarrolla su programa desde una idea expandida y transdisciplinar de las prácticas artísticas contemporáneas, con una programación que combina artistas y propuestas de distintas generaciones.

L Contemporary

También desde Santa Cruz de Tenerife participa L Contemporary, que acude con una propuesta colectiva integrada por las creaciones de Alba Dorta, César Schofield Cardoso, Cristina Regalado Ramos y Juan Matos Capote. Esta galería se define por su apuesta por el arte y el diseño contemporáneos, la experimentación y las prácticas sostenibles vinculadas a las realidades materiales y ambientales de la creación actual.

Art as Experience

La representación grancanaria llega de la mano de Art as Experience, una gallery house con sede en Las Palmas de Gran Canaria que participa dentro del apartado Platforms. El espacio presenta obras de Carlos Matallana y Cayetana H. Cuyás. Asume el invaluable legado del galerista Manuel Ojeda y trabaja con formatos efímeros y eventos para proyectar el talento canario hacia el circuito internacional.

La coincidencia de estas cuatro galerías en Santander permite tomar el pulso a un momento de especial dinamismo para el arte contemporáneo en Canarias. No se trata únicamente de mostrar obra producida o representada desde el Archipiélago, sino de consolidar una red de presencia exterior que facilite nuevas oportunidades para los artistas, favorezca la circulación de sus trabajos y sitúe a las galerías isleñas en diálogo con otros espacios del mercado nacional e internacional.

Entrada libre

Artesantader abre sus puertas con entrada libre y horario de tarde durante este jueves, viernes y sábado, de 1700 a 21:30 horas, y el domingo de 11:00 a 18:30 horas. La presencia canaria en esta edición funciona como una fotografía de conjunto: galerías con trayectorias distintas, artistas de varias generaciones y propuestas que van de la pintura al textil, de la cianotipia a la instalación conceptual.