El Estado compensa a Canarias con 7,8 millones más en las ayudas por la guerra de Irán
El acuerdo responde a la necesidad de compensar a Canarias por medidas estatales que no tienen aplicación directa en las Islas
Jorge Plasencia
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunciaron este jueves que el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias han acordado nuevas compensaciones económicas para hacer frente a los efectos derivados de la guerra en Irán, unas ayudas que ascienden a los 23,1 millones de euros el apoyo específico destinado al archipiélago.
La cuantía incluye los 15,3 millones de euros acordados inicialmente para Canarias y otros 7,8 millones adicionales derivados de la prórroga de estas medidas durante tres meses más. "Fruto de ese trabajo, se ha alcanzado en este nuevo decreto un montante de aproximadamente 7,8 millones de euros de compensación que, junto a los 15,3 millones, suma un total de 23,1 millones", destacó Clavijo.
Justicia con la ciudadanía canaria
El presidente puso en valor el acuerdo alcanzado entre ambas administraciones al considerar que "es un acuerdo positivo que hace justicia con la ciudadanía de Canarias" y recordó que muchas de las medidas fiscales aprobadas por el Estado no tienen el mismo efecto en las Islas debido a su Régimen Económico y Fiscal, al aplicarse el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en lugar del IVA. En este sentido, defendió la necesidad de arbitrar compensaciones específicas para garantizar una respuesta equivalente a la del resto del territorio nacional.
Por su parte, Torres aseguró que el Consejo de Ministros aprobará el martes una transferencia específica y extraordinaria al Gobierno de Canarias por el importe de la compensación, "entrará seguro en el pleno del martes", afirmó. Así mismo, señaló que el acuerdo es fruto del diálogo entre ambas administraciones y permitirá compensar al Archipiélago por aquellas medidas estatales que no tienen aplicación directa debido a sus singularidades fiscales.
Según explicó el presidente, la compensación permitirá financiar aproximadamente un tercio del esfuerzo realizado por la Comunidad Autónoma para sostener estas medidas de apoyo a las familias, al sector primario, al transporte y a la actividad económica de las Islas
Suscríbete para seguir leyendo
- Los narcos detenidos en el sur de Tenerife llamaron al 1-1-2 al verse perseguidos: era la Guardia Civil
- Las playas más pequeñas de Tenerife: tres rincones que muchos pasan por alto y merecen una visita
- El campeón de Liga Endesa Xabi López-Arostegui apunta a ser el primer fichaje del CB Canarias
- Cancelado el concierto de Lola Índigo en el Cook Music Fest de Tenerife
- La Aemet prevé un descenso moderado de temperaturas en Tenerife, aunque avisa de que podrán llegar a los 34º en Candelaria, El Rosario y Santa Cruz
- La amenaza de Bermúdez a Clavijo: 'Si se plantea que el estadio del Tenerife no esté en Santa Cruz, Coalición dejará de ser mi partido
- El Gobierno de La Orotava rechaza suprimir los certámenes de belleza y define la elección de la reina del Corpus como un acto cultural
- Detenido por agredir a menores por pasar delante de su chabola en un espacio público en el Sur de Tenerife