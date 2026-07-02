El choque de competencias entre el Centro Nacional de Vulcanología y el IGN enfrenta a Canarias y al Estado

Siete meses lleva el Centro Nacional de Vulcanología (CNV) en el limbo. Más de medio año después de dar luz verde en Consejo de Ministros a la propuesta de Canarias para albergarlo –el pasado mes de diciembre–, el centro que venía a convertirse en una referencia en investigación volcánica en España está aún lejos de ser una realidad. El motivo es una discrepancia entre las administraciones canaria y estatal con respecto a las competencias reales que debería ostentar este centro, ya que el Ejecutivo canario quiere que sea el responsable de la "gestión integral del fenómeno volcánico". Una tarea que, sin embargo, es incompatible con las responsabilidades del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que tiene estas competencias cedidas por el Estado desde 2004.

"Ningún gobierno, tampoco el canario, puede utilizar un convenio para cambiar competencias que están fijadas por ley", sentencia el Ministerio de Ciencia en un comunicado enviado a los medios, en el que también ha dejado claro que el propósito de este centro no es otro que el de aunar la investigación sobre volcanes, que no hacer seguimiento a tiempo real del fenómeno.

Esta respuesta llega después de que el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, publicara un video en redes sociales donde denunciaba el "bloqueo" del Estado al CNV. Según el Cabildo, el Ministerio estaba demorando a sabiendas el visto bueno jurídico y administrativo necesario para firmar el convenio de colaboración, paso previo para que el CNV comience a operar de manera efectiva.

Además, fuentes del Cabildo palmero aseguran que el Ministerio de Ciencia no estaría de acuerdo en la bicefalia de las sedes propuestas en la candidatura del Gobierno de Canarias. Es decir, en que haya una principal en La Palma y otra secundaria y de apoyo en Tenerife, tal y como se anunció desde el Archipiélago.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, se ha alineado con el presidente palmero y considera que el centro no puede quedar atrapado en demoras administrativas. "Es una infraestructura esencial para reforzar la seguridad, la investigación, la prevención y la capacidad de respuesta ante riesgos volcánicos en Canarias", señaló Dávila.

El Ministerio de Ciencia ha admitido que ha se han producido retrasos en la firma del convenio, pero ha añadido un ingrediente más a la ecuación: la demora ha surgido por un desacuerdo entre partes.

Necesidad de aunar la ciencia en un solo lugar

En su origen, la idea de gestar el CNV surgió de la necesidad de aunar todas las instituciones que estaban implicadas en el estudio del fenómeno volcánico ya que, durante la erupción de La Palma, se comprobó que muchos centros de investigación estaban trabajando en lo mismo para compartir resultados y ayudarse mutuamente, en lugar de duplicar esfuerzos.

Se planteó entonces crear un Consorcio que contara con la participación de la Administración General del Estado –a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades– y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. Desde entonces, las autoridades se han remitido a la creación del convenio antes de desvelar cuál sería la composición final de este organismo.

De los pocos detalles que se han podido saber de la propuesta de Canarias es que, por ejemplo, el Cabildo de Tenerife asume que en ese centro se integraría el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) y el ITER. De hecho, las instalaciones de este último en Tenerife se habían propuesto como la sede tinerfeña para aunar esta investigación. No obstante, en la propuesta derivada al Gobierno estatal también se mencionaba al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) –del que existen tres centros en Canarias–, la Universidad de La Laguna (ULL) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El IGN, único con responsabilidad

En este sentido, el IGN es el único de estos centros con responsabilidad de vigilancia sísmica y volcánica. El Gobierno de España le hizo dicha encomienda en 2004, poco después de la primera crisis sísmica de Tenerife monitorizada. A partir de ese año, la institución inició el diseño y despliegue del Sistema de Vigilancia Volcánica (SVV) con cobertura en todas las Islas. En diversas ocasiones, durante el proceso de gestación, se ha puesto sobre la mesa la posible incompatibilidad que podrían surgir de la convivencia entre ambas entidades (CNV e IGN).

Cuando se aprobó la candidatura de Canarias, la ministra de Ciencia, Diana Morant, advirtió que este centro vendría a integrar, homogeneizar criterios y reforzar la coordinación entre la comunidad científica y las administraciones, actuando como referencia técnica en todo el país a nivel vulcanológico. Pero no mencionaba nada de la gestión volcanológica.

No es de extrañar, pues de incluir una competencia semejante, el CNV incurriría en una ilegalidad. "Estamos hablando de seguridad jurídica, no de voluntad política", destacan desde el Ministerio, desde el que insisten que "el convenio debe respetar el marco legal vigente". Además, concluyen que "no tiene sentido crear incertidumbre sobre quién vigila los volcanes o quién emite las alertas oficiales" y "no se puede duplicar lo que ya funciona".

Seis meses de tiras y aflojas

El problema comienza el 20 de marzo de 2026, –3 meses después de dar el visto bueno a la candidatura– cuando el Ministerio remitió al Gobierno canario un borrador del convenio sobre el CNV en el que se recogía la necesidad de retirar de los objetivos del consorcio la denominada "gestión integral del fenómeno volcánico", al entender que iba contra las competencias de otros actores. La necesidad de eliminar esta coletilla estaba consensuada por todos los organismos estatales competentes.

Más de tres meses después, el pasado 30 de junio, el Gobierno canario remitió una nueva propuesta en la que insistía en mantener esa función (gestión integral del fenómeno volcánico). "Estos cambios afectan al reparto de competencias y retrasan innecesariamente la firma del convenio", reseña el ministerio.

La creación del Centro Nacional de Vulcanología se incluyó en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, con una partida de cinco millones de euros estatales, aunque esta propuesta llegó mucho antes. En concreto, lo hizo en 2022, tras la experiencia vivida durante la erupción del Tajogaite a finales de 2021.

En este sentido, además del bloqueo administrativo, el Cabildo denuncia un recorte económico en el proyecto. Según Sergio Rodríguez, la partida prevista inicialmente para la infraestructura era de cinco millones de euros, pero se ha reducido a 2,9 millones, lo que supone una bajada del 42%. El presidente palmero califica esta reducción como un "tijeretazo" que compromete la ambición del centro.

Sin embargo, el Ministerio de Ciencia ha asegurado que la partida económica comprometida sigue intacta (5 millones de euros), aunque en el estado de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para Canarias aparezcan 2,9 millones de euros. Fuentes del Minsiterio de Ciencia aseguran que la subvención se irá proporcionando a las Islas de varias veces. "Nuestra prioridad es que el centro se ponga en funcionamiento cuanto antes", insisten.