La cantante tinerfeña Melania, seleccionada para participar en la tercera edición de UrbanEñe

La Fundación SGAE invita a cinco representantes de diez festivales de Latinoamérica y un promotor de conciertos a UrbanEñe 2026, la tercera muestra de música urbana que se celebrará en el marco del GranCa Live Fest, que se celebra en Gran Canaria, entre el jueves día 2 de julio y el domingo día 5. Todos estos profesionales tendrán la oportunidad de conocer a cuatro artistas de la nueva hornada del urbano español: Admire, Paulina del Carmen, Melania y Pablo Batista. Los dos últimos son promesas musicales de Canarias. En concreto, la cantante tinerfeña Melania se abre paso en la escena emergente con esta participación y actuará en el escenario del Granca Live Fest el próximo viernes día 3 en un formato breve ante público y agentes culturales.

A sus 27 años, la artista del sur de Tenerife compagina su carrera musical con otro empleo para poder sostener su proyecto. «No podría costearme sola ser artista independiente porque la propia música es muy cara», explica la joven, quien evidencia de este modo la realidad que viven muchos músicos emergentes de las Islas.

Vocación temprana

La trayectoria de Melania está marcada por una vocación temprana porque, desde niña mostró interés por el canto y la composición y se inició en clases de voz a los 12 años para, posteriormente, especializarse en saxofón. «Desde muy pequeña me gustaba cantar canciones que yo creaba», recuerda la joven, cuya inquietud creativa se consolidó con el tiempo, sumando formación instrumental y explorando la escritura musical.

Melania residió durante siete años en Madrid, una etapa que fue clave en su desarrollo artístico. Allí combinó estudios universitarios con su crecimiento musical y participó en proyectos colectivos. Sin embargo, el alto coste de vida y la dificultad para sostenerse económicamente influyeron en su decisión de regresar a Canarias hace dos años. «Volver a Tenerife fue una forma de seguir creciendo sin perder tantas oportunidades», señala la cantante quien, no obstante, ha mantenido vínculos profesionales con la capital, donde continúa produciendo parte de su música porque reconoce las dificultades de desarrollar una carrera desde las Islas.

Influencias musicales

En lo artístico, la propuesta de Melania se mueve dentro de la música urbana con influencias diversas que abarcan desde el pop y el R&B hasta sonidos vinculados a su entorno, más canarios y tradicionales. Referencias internacionales como Whitney Houston, Stevie Wonder o Lady Gaga conviven con elementos de la cultura musical canaria y ritmos como el reggae, presentes en su entorno familiar. «Hago lo que me pide el cuerpo en cada momento», resume la joven.

Su proceso creativo combina composición, interpretación y una fuerte implicación en el desarrollo visual de sus proyectos. Por eso, trabaja de forma directa en la conceptualización de videoclips y en la construcción estética de su propuesta porque entiende la música como un conjunto narrativo. Aunque hasta ahora ha lanzado principalmente sencillos, trabaja en una línea conceptual más amplia con vistas a futuros proyectos de mayor formato de los que, no obstante, no quiere avanzar muchos datos.

Actuación esperada

La participación de Melania en UrbanEÑE supone un punto de inflexión para su carrera. El formato del programa ofrece a los artistas seleccionados un espacio de quince minutos dentro del cartel principal del festival, además de encuentros con programadores y agentes internacionales. En el caso de Melania, su actuación contará con un equipo de tres personas sobre el escenario, incluyendo dos bailarinas, con una propuesta que busca maximizar el impacto en un escenario de gran formato.

La artista afronta este reto con una intensa preparación, en la que combina aspectos musicales, coreográficos y visuales. Así, su objetivo es claro: aprovechar la oportunidad para posicionarse en el circuito profesional y consolidar su identidad artística.