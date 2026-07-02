Canarias registra 37.525 solicitudes en la regularización extraordinaria de migrantes

El proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha por el Ministerio de Migraciones en todo el país ha concluido con un balance de 37.525 solicitudes presentadas en Canarias, de las cuales 21.807 corresponden a la provincia de Las Palmas y 15.718 a Santa Cruz de Tenerife. La campaña ha destacado en las islas, según informan desde el Gobierno central, por una alta participación presencial, modalidad en la que se tramitaron aproximadamente una de cada cuatro peticiones a través de las oficinas habilitadas. En el desglose de los datos de la comunidad autónoma, que sumó 12.810 citas asignadas en su conjunto, la distribución por sexos se muestra casi paritaria con un 51,2% de solicitudes de hombres y un 48,8% de mujeres. Y casi el 50% de las solicitudes las presentaron personas jóvenes, que tienen entre 25 y 44 años.

Por origen, la población procedente de Colombia lidera las estadísticas canarias al concentrar el 39% de la demanda, seguida por la de Venezuela con un 22,4% y la de Marruecos con un 7,4%. El resto de las solicitudes en el ámbito canario se reparte entre Cuba con un 5,2%, Perú con un 3,5%, Argentina con un 3,4%, Senegal con un 2,4%, Honduras con un 2,3%, Paraguay con un 2,1% e India con un 1,1%, quedando un 11,2% para otras nacionalidades.

Más de 600.000 tramitadas

A escala nacional, esta convocatoria extraordinaria que se desarrolló entre el 16 de abril y el 30 de junio finalizó con la recepción de 1.174.978 solicitudes en todo el territorio de las que 609.737 ya se encuentran completamente tramitadas. Del global de expedientes gestionados por el Gobierno, el 79,6% responde a autorizaciones por circunstancias excepcionales ligadas al arraigo extraordinario, mientras que el 20,4% restante pertenece a solicitantes de protección internacional. Cataluña encabezó el volumen de peticiones en el país con un total de 257.602, seguida por la Comunidad de Madrid con 202.424, la Comunidad Valenciana con 167.286 y Andalucía con 161.557.

El perfil general de los solicitantes en España destaca por su juventud, dado que seis de cada diez tienen menos de 34 años y el 87% se sitúa en edad laboral, comprendida entre los 16 y los 64 años. El grupo más numeroso corresponde a la franja entre los 25 y 34 años con un 31,3% del total, seguido por el tramo de 35 a 44 años con un 21,6% y el de 16 a 24 años con un 17%. Los hombres representan el 57% de los demandantes estatales frente al 43% de mujeres, si bien la distribución se vuelve completamente paritaria en el caso de los menores de edad y en el sector de población que va de los 45 a los 54 años. En el balance por países a nivel global, Colombia repite en cabeza con el 25,9% de las peticiones de todo el país, por delante de Marruecos con un 13,3%, Venezuela con un 11,8%, Perú con un 8,8% y Honduras con un 4,9%. Estos datos confirman que dos de cada tres solicitantes en España proceden de América Central y del Sur, mientras que el 22,9% es de origen africano y un 8,3% procede de Asia.

Vía telemática

La vía telemática fue el canal principal utilizado para la gestión de los documentos al aglutinar el 83,2% de los casos. Este volumen digital contó con una destacada presencia de profesionales del sector legal y del Registro de Colaboradores de Extranjería, pues los abogados tramitaron el 58% de estas solicitudes electrónicas, seguidos por los funcionarios habilitados con un 16,8%, los gestores administrativos con un 8,4% y los propios interesados mediante certificado digital con un 7,3%. Las entidades colaboradoras asumieron un 5,1% de los trámites en línea y los graduados sociales completaron el 3,6% restante.

En este sentido, un total de 495 organizaciones del Tercer Sector y sindicatos participaron de forma activa en labores de asesoramiento y orientación tras mantener una veintena de encuentros presenciales con el ministerio. Por su parte, la vía presencial registró cerca de 200.000 solicitudes en las 448 oficinas de Correos, Seguridad Social y Extranjería, con la previsión de que las sucursales postales seleccionadas sigan operativas para subsanar errores hasta el próximo 30 de septiembre.

En lo que respecta al impacto en el mercado de trabajo, la regularización se tradujo en un incremento de 159.097 nuevos afiliados a la Seguridad Social al cierre del mes de junio. Estas altas se encuadran mayoritariamente en el Régimen General, que abarca al 83,4% de los nuevos cotizantes, y se vinculan de forma prioritaria a contratos de carácter indefinido en un 77,3% de las situaciones, un porcentaje algo inferior al 86,1% que registra habitualmente el conjunto de afiliados extranjeros no comunitarios. Por sectores de actividad, la hostelería encabeza la creación de empleo derivada de este proceso con 38.776 trabajadores, por delante del comercio con 20.195 altas, las actividades administrativas con 19.327 y la construcción con 18.310.

Por último, el Ministerio de Inclusión puso en marcha una encuesta voluntaria de empleabilidad para analizar la situación socioformativa de las personas mayores de 16 años integradas en el procedimiento. De los 160.799 formularios enviados de forma electrónica se han recibido 36.187 respuestas válidas, lo que supone una participación del 23%. Los resultados provisionales muestran que el 84% de este colectivo posee una competencia lingüística plena en español, una cifra que se sitúa en el 40% en el caso del conocimiento de las lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas. Respecto al nivel educativo, el 67% de los encuestados cuenta con estudios postobligatorios terminados, entre los que destaca un 43% con títulos de bachillerato o formación profesional y un 24% con formación universitaria completa.