Canarias activa una consulta médica de urgencia en La Guaira y refuerza el envío de ayuda tras los terremotos en Venezuela

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un nuevo dispositivo de atención sanitaria y asistencia social en La Guaira (Venezuela) como parte de la respuesta de emergencia desplegada tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio. La medida incluye la apertura de una consulta médica de urgencia de Medicina General y la distribución de las primeras ayudas humanitarias dirigidas tanto a la comunidad canaria residente en el país como al resto de personas damnificadas.

La actuación se enmarca dentro de un plan de intervención previsto para los próximos tres meses, diseñado para atender las necesidades más inmediatas detectadas en las zonas afectadas y adaptar la respuesta conforme evolucione la situación sobre el terreno. El operativo se desarrolla en coordinación con la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela y con las entidades canarias presentes en el país.

Una consulta médica para atender la emergencia en La Guaira

Desde este jueves comienza a funcionar un servicio médico de urgencia de medicina general en las instalaciones de la Unión Canaria de Venezuela, ubicadas en La Guaira, una de las áreas que sufrió los efectos del doble movimiento sísmico registrado a finales de junio.

El nuevo recurso prestará atención sanitaria básica de carácter urgente a ciudadanos canarios, descendientes de emigrantes canarios y población afectada por la emergencia, además de incorporar un punto de información para orientar a las familias sobre los recursos disponibles y los procedimientos de atención.

El servicio estará operativo de 8:00 a 17:00 horas y contará con personal sanitario, así como con una persona de apoyo encargada de facilitar información, resolver consultas y coordinar la atención con la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela.

La iniciativa busca ofrecer una respuesta rápida en un contexto en el que muchas personas han visto alterado su acceso habitual a servicios básicos como consecuencia de los daños ocasionados por los seísmos.

Plan de actuación previsto para los próximos tres meses

La apertura de esta consulta médica forma parte de un programa más amplio impulsado por el Ejecutivo autonómico para afrontar las consecuencias de la emergencia.

Según ha explicado el Gobierno de Canarias, el objetivo es mantener una presencia continuada sobre el terreno durante los próximos meses para responder a las necesidades más urgentes y adaptar las actuaciones en función de la evolución de la situación.

Este plan contempla tanto medidas de carácter sanitario como acciones de apoyo social y humanitario, en colaboración con la red de entidades canarias que operan en Venezuela y con la Delegación del Ejecutivo autonómico en el país.

La estrategia pretende garantizar una respuesta sostenida y no limitar la actuación únicamente a las primeras semanas posteriores a la emergencia.

Comienza el reparto de las primeras ayudas de emergencia

De forma paralela a la puesta en marcha del servicio sanitario, el Gobierno de Canarias inició este miércoles la distribución de las primeras 200 ayudas de emergencia destinadas a personas afectadas por los terremotos.

Los lotes incluyen alimentos de primera necesidad, agua potable y medicación, productos considerados prioritarios para atender las necesidades más inmediatas detectadas por los equipos que trabajan sobre el terreno.

El Ejecutivo regional inició el reparto de las primeras 200 ayudas de emergencia, con alimentos, agua y medicación, en zonas afectadas de La Guaira y Caracas

Estas ayudas han sido financiadas gracias a las aportaciones realizadas por empresas, entidades colaboradoras y particulares, y su distribución se canaliza a través de la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela.

El Ejecutivo autonómico señala que este sistema permite organizar la recepción del material, clasificar los recursos disponibles y dirigirlos hacia las familias que presentan una situación de mayor vulnerabilidad.

Distribución de la ayuda en Caracas y La Guaira

Dentro de esta primera fase del operativo está prevista la entrega de 100 bolsas de alimentos en distintas zonas de Caracas, entre ellas El Paraíso y Catia.

Las otras 100 ayudas se repartirán en diferentes localidades del estado de La Guaira, concretamente en Tagoao, Las Salinas, Las Tunitas, Catia La Mar, Mosquera, Macuto, Caraballeda y Caribe, donde se han identificado necesidades prioritarias tras los movimientos sísmicos.

El Gobierno autonómico señala que este reparto constituye el inicio de un programa que podrá ampliarse durante los próximos meses en función de las necesidades detectadas por las organizaciones que colaboran en la respuesta humanitaria.

El Gobierno destaca la coordinación con las entidades canarias

El director general de Emigración del Gobierno de Canarias, José Téllez, ha señalado que la prioridad actual pasa por ofrecer una respuesta rápida a las familias afectadas y mantener una atención cercana a quienes necesitan apoyo.

Según explicó, la apertura de la consulta médica permitirá reforzar la asistencia en una de las zonas más castigadas por los terremotos, al tiempo que ofrecerá orientación a las personas que necesitan conocer qué recursos tienen disponibles y cómo acceder a ellos.

José Téllez, director general de Emigración del Gobierno de Canarias. / La Provincia/El Día

Téllez también puso de relieve el trabajo que realizan las entidades canarias implantadas en Venezuela y las oficinas descentralizadas del Ejecutivo autonómico, al considerar que su presencia facilita la identificación de las necesidades reales y la organización de la ayuda.

En este sentido, recordó que la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela actúa actualmente como centro logístico desde el que se coordinan la recepción, clasificación y distribución de los recursos enviados para hacer frente a la emergencia.

Asimismo, subrayó que el plan diseñado por el Ejecutivo autonómico tiene vocación de continuidad durante los próximos tres meses con el fin de acompañar a las familias mientras persistan las consecuencias derivadas de los terremotos.

Agradecimiento a empresas, entidades y particulares

El Gobierno de Canarias ha expresado su reconocimiento a las empresas, asociaciones y personas que han contribuido a hacer posible esta primera distribución de ayuda humanitaria.

Entre las entidades y colaboradores citados por el Ejecutivo figuran Corporación Bel, la Casa Canaria de Altagracia de Orituco, a través de Ysaura Rodrigues, el Centro Hispano de Villa de Cura y su junta directiva, la entidad financiera Banco R4, La Dulcinea, Argenis Hernández y otros colaboradores que han preferido permanecer en el anonimato.

Las aportaciones recibidas han permitido reunir los primeros lotes de alimentos, agua y medicamentos que ya han comenzado a repartirse entre las personas afectadas.

Seguimiento permanente de la situación en Venezuela

El Ejecutivo autonómico mantiene un seguimiento continuo de la evolución de la emergencia mediante la coordinación entre la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela, las entidades de la comunidad canaria y las oficinas descentralizadas distribuidas por el país.

Esta estructura permite recopilar información actualizada sobre la situación en las distintas zonas afectadas, detectar nuevas necesidades y organizar los recursos disponibles para ofrecer una respuesta ajustada a cada momento.

Actualmente, la atención se centra especialmente en La Guaira, Caracas y Miranda, donde se concentra buena parte de las actuaciones desarrolladas hasta ahora.

El Gobierno de Canarias ha reiterado su compromiso de seguir apoyando tanto a la colectividad canaria residente en Venezuela como al conjunto de la población afectada por la emergencia. Asimismo, ha indicado que continuará evaluando la situación para poner en marcha nuevas actuaciones si las circunstancias lo requieren y en función de las necesidades que se identifiquen durante el desarrollo del plan de intervención.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas