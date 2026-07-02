Cambio de tiempo en Canarias: una dana suavizará las temperaturas tras días de bochorno y calima

Canarias afronta un cambio de tiempo en los próximos días tras varios episodios marcados por el calor, la calima y las noches tropicales en algunas zonas del Archipiélago. La presencia de una dana situada al norte de las Islas favorecerá una reorganización de la atmósfera que, según la Agencia Estatal de Meteorología, permitirá una moderación progresiva de las temperaturas.

Este embolsamiento de aire frío en altura tenderá a desplazarse hacia latitudes más altas durante el fin de semana y acabará situándose al oeste de la Península. Ese movimiento ayudará a empujar hacia el norte la masa de aire seco y muy cálido que ha condicionado el tiempo en los últimos días, especialmente en el sur peninsular y en áreas del Archipiélago.

En Canarias, el efecto más destacado será una bajada paulatina de los termómetros, aunque el alivio no llegará de forma inmediata ni será igual en todas las islas. Las zonas de costa notarán antes la suavización del ambiente, mientras que las medianías, los interiores y las vertientes orientadas al sur seguirán registrando valores elevados en determinados momentos.

La calima 'inunda' Masca / Arturo Jiménez

Calor todavía presente antes de la bajada de temperaturas

Antes de que se consolide ese descenso térmico, el calor continuará afectando a distintos puntos de Canarias. La previsión apunta a que los valores más altos se concentrarán en el interior de las islas más occidentales y en las vertientes sur de las islas orientales, donde los termómetros podrían rondar o superar los 30 grados.

La situación será especialmente sensible en áreas de medianías, donde la ventilación suele ser menor y las temperaturas nocturnas pueden mantenerse altas. En episodios de este tipo, la sensación de bochorno aumenta cuando coinciden calor, humedad y polvo en suspensión, un escenario habitual durante las entradas de calima.

En zonas costeras del norte y en capitales como Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, las temperaturas previstas son más contenidas que en el interior. La predicción disponible para Las Palmas de Gran Canaria sitúa las máximas entre los 26 y 29 grados en los próximos días, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se prevé un ascenso gradual, con valores más moderados en superficie.

Calima ligera en las islas orientales

La calima seguirá presente de forma ligera, sobre todo en Lanzarote, Fuerteventura y algunos puntos de Gran Canaria, antes de ir remitiendo conforme cambie la circulación atmosférica. El polvo en suspensión puede reducir la visibilidad y empeorar la calidad del aire, especialmente en personas con problemas respiratorios, mayores, menores o población vulnerable.

La Aemet mantiene activo su Proyecto Calima, una herramienta desarrollada por la Agencia Estatal de Meteorología y el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña para el seguimiento del polvo mineral en suspensión. Este recurso permite consultar la evolución de la calima y su incidencia en estaciones de observación, entre ellas la de Santa Cruz.

Viento del norte y noroeste en buena parte del Archipiélago

El viento será otro de los factores que contribuirá al cambio de escenario. Durante las próximas jornadas predominará el flujo flojo a moderado de componente norte, con tendencia a girar a noroeste en algunas zonas. En cumbres, el viento será en general flojo o moderado, con variaciones según la isla y la altitud.

La entrada de viento más fresco ayudará a contener las temperaturas en las vertientes expuestas al norte, donde también podrán aparecer intervalos nubosos. En cambio, las zonas de sotavento, especialmente en medianías del sur y oeste, mantendrán un ambiente más cálido.

Un episodio de transición meteorológica

La evolución prevista no supone un cambio brusco de tiempo, sino una transición gradual desde un escenario dominado por el calor y la calima hacia otro algo más suave. La dana no dejará necesariamente lluvias generalizadas en Canarias, pero sí modificará la disposición de las masas de aire y favorecerá un respiro térmico.

A escala estatal, la Aemet ha advertido de un episodio de temperaturas muy altas y persistentes en la Península y Baleares, con especial incidencia en zonas del interior peninsular. Canarias queda en una posición distinta dentro de esta configuración, ya que la evolución de la dana y el cambio de vientos permitirán una moderación más apreciable en el Archipiélago.

Recomendaciones ante el calor y la calima

Aunque las temperaturas tiendan a bajar, las autoridades sanitarias aconsejan mantener medidas de prevención durante los días de calor. Conviene beber agua con frecuencia, evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día, reducir los esfuerzos físicos intensos y prestar especial atención a personas mayores, menores y pacientes con enfermedades crónicas.

En caso de calima, es recomendable limitar la actividad física al aire libre si se tienen problemas respiratorios, cerrar ventanas cuando aumente la concentración de polvo y seguir la información oficial de Aemet y de los servicios de emergencias.