El tifus murino aparece como la causa más habitual de fiebre sin diagnóstico en La Palma y El Hierro

El tifus murino se ha convertido en la causa más frecuente de fiebre indiferenciada en La Palma y El Hierro, según los resultados de una investigación desarrollada por el grupo de trabajo sobre Fiebre de Duración Intermedia de Canarias. El equipo está integrado por investigadores del Servicio Canario de la Salud (SCS), la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Barcelona (UB).

El estudio describe algunas de las tasas de incidencia más elevadas registradas en Europa para esta enfermedad infecciosa emergente. Sus conclusiones han sido presentadas en la Conferencia Internacional sobre Rickettsias y Otros Patógenos Intracelulares (ICRIP), celebrada del 18 al 20 de junio en Logroño y considerada el principal foro científico internacional dedicado a este tipo de patologías.

La investigación analiza las causas infecciosas de la fiebre de duración intermedia en La Palma y El Hierro, dos islas con características geográficas y epidemiológicas singulares. El objetivo es mejorar el diagnóstico, conocer mejor el comportamiento de estas enfermedades y avanzar en protocolos asistenciales más ajustados a la realidad sanitaria del Archipiélago.

Qué es la fiebre de duración intermedia

La fiebre de duración intermedia se define como una fiebre superior a 38 grados que se prolonga entre siete y veintiocho días y que continúa sin diagnóstico tras una correcta evaluación clínica, exploración física y pruebas complementarias habituales.

Se trata de un motivo de consulta frecuente en la práctica médica diaria. Su estudio resulta complejo porque puede responder a múltiples causas, incluidas infecciones emergentes o patologías que no siempre se detectan en las primeras pruebas.

Hasta ahora no existían estudios que determinaran con precisión el perfil etiológico de este tipo de fiebre en Canarias. Sí había bibliografía sobre enfermedades como la fiebre Q y, en los últimos años, sobre el tifus murino, que figuran entre las causas más frecuentes de estos cuadros.

Tifus murino y fiebre Q, más del 70% de los casos confirmados

Uno de los datos más relevantes del estudio es que el tifus murino y la fiebre Q representan conjuntamente más del 70% de los casos confirmados de fiebre indiferenciada analizados en La Palma y El Hierro.

El tifus murino aparece como la causa más frecuente en ambas islas. Los resultados revelan tasas de incidencia que, según la investigación, son las más elevadas descritas hasta la fecha en España y comparables a las registradas en algunas de las zonas europeas con mayor incidencia.

La fiebre Q, por su parte, mantiene también un peso importante en los diagnósticos. La investigación ha permitido diferenciar mejor el comportamiento epidemiológico de ambas enfermedades, un paso clave para orientar la vigilancia sanitaria.

Diferencias entre zonas urbanas, rurales y ganaderas

Una de las comunicaciones científicas presentadas a partir de esta línea de trabajo se centró en la distribución espacial y los patrones territoriales del tifus murino y la fiebre Q en La Palma y El Hierro.

Los resultados indican que ambas enfermedades presentan comportamientos distintos. El tifus murino se distribuye tanto en entornos rurales como urbanos y periurbanos, lo que obliga a ampliar la mirada más allá de los espacios tradicionalmente asociados a este tipo de infecciones.

La fiebre Q, en cambio, muestra una mayor concentración geográfica y una estacionalidad más marcada durante el invierno, vinculada a los ciclos ganaderos. Esta diferencia puede ayudar a mejorar la sospecha clínica en función del lugar de residencia, la actividad del paciente o la época del año.

Hacia modelos para detectar casos graves

El equipo investigador también ha analizado el espectro clínico del tifus murino en Canarias y los factores asociados a formas graves de la enfermedad.

El trabajo identifica variables clínicas y analíticas relacionadas con una mayor probabilidad de complicaciones. Esta información permitirá avanzar hacia modelos predictivos de gravedad, útiles para detectar de forma temprana a los pacientes con más riesgo y adaptar la atención sanitaria a cada caso.

La identificación de estos factores puede tener una aplicación directa en los centros sanitarios, especialmente en islas donde estas enfermedades tienen una incidencia relevante y donde la detección precoz puede evitar complicaciones.

Una línea de investigación iniciada en 2020

El proyecto comenzó en 2020 a partir de un convenio de colaboración entre el SCS, la ULL y la Universidad de Barcelona. La finalidad era estudiar las causas infecciosas de la fiebre de duración intermedia en La Palma y El Hierro, determinar su incidencia, describir su perfil epidemiológico e identificar predictores de riesgo de complicaciones y hospitalización.

La hipótesis de partida era que una parte de los casos detectados en ambas islas podía deberse a infecciones por bacterias emergentes, entre ellas Rickettsia, Ehrlichia, Anaplasma y Bartonella.

La información obtenida permitirá orientar protocolos de manejo diagnóstico y terapéutico más coste-efectivos, además de reforzar la vigilancia epidemiológica y las estrategias de prevención.

Reconocimiento internacional a la investigación canaria

Los datos fueron expuestos por la doctora Mónica Vélez Tobarias, coordinadora del proyecto en La Palma, durante una mesa científica internacional dedicada a las rickettsiosis emergentes.

La sesión contó con la participación de expertos internacionales como el doctor Lucas Blanton, referente en tifus murino, y la doctora Iris Zohar. La moderación corrió a cargo del doctor Christopher Paddock, responsable del programa de Rickettsias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Atlanta, y de Mari Cruz Calvo, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad.

Los trabajos derivados de esta línea de investigación han sido publicados en la revista científica European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, lo que refuerza la proyección científica del estudio.

Zoonosis emergentes en Canarias

El estudio subraya la importancia de la vigilancia de las zoonosis emergentes, enfermedades infecciosas que pueden transmitirse entre animales y personas. En territorios insulares, con ecosistemas particulares y características geográficas propias, el seguimiento epidemiológico resulta especialmente relevante.

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El equipo investigador está formado por profesionales del Servicio Canario de la Salud, la Universidad de La Laguna y la Universidad de Barcelona, entre ellos Mónica Vélez Tobarias, Ana María Torres Vega, Emma Carmelo Pascual, José Antonio Pérez Pérez, Julio Morais Martín, Guillem Clot y Carlos Ascaso Terrén, director del proyecto, además de otros colaboradores.