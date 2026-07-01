Tenerife y La Gomera ya son una sola isla: encienden la conexión submarina más profunda del mundo y unen sus sistemas eléctricos

Tenerife y La Gomera son desde este miércoles 1 de julio una sola isla. Al menos, han quedado unidas de forma definitiva a través de sus sistemas eléctricos, en un hito histórico del desarrollo energético de Canarias.

El cable submarino más profundo del mundo, que llega a alcanzar los 1.145 metros bajo el nivel del mar, se ha enchufado este miércoles y ha arrancado su actividad, una infraestructura que ha supuesto un enorme desafío tecnológico, ha requerido una inversión de más de 170 millones de euros y evitará nuevos apagones como los registrados en los últimos años en ambas islas.

El encendido es especialmente decisivo para La Gomera, según Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo. Es la isla que sale más beneficiada con el fortalecimiento de su red eléctrica gracias a una conexión que permtirá apoyarse, en caso de problemas, a una red mucho más robusta como la de Tenerife.

Es la primera vez en la historia que dos islas de la provincia tinerfeña fusionan sus redes eléctricas

Curbelo aseguró que Red Eléctrica, la empresa que ha llevado el peso del despliegue del cable submarino, encargada de gestionar de forma exclusiva la red de transporte de alta tensión en España, le confirmó la mañana de este miércoles que, como estaba previsto, se ha puesto en marcha este cordón con doble circuito de corriente alterna de 66 kilovatios, una capacidad de transporte de 50 megavatios y una extensión más de 36 kilómetros.

Es la primera vez en la historia que dos islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife unen sus sistemas eléctricos. En la provincia de Las Palmas, Lanzarote y Fuerteventura llevan unidos desde 1977. Este cable se ha ido renovando con actualizaciones introducidas en 2005 y 2022.

Acabar con los ceros energéticos -como los que sufrió la isla colombina el 18 de enero de este año y entre el 30 de julio y el 1 de agosto de 2023- no es la única gran ventaja de esta fusión energética. Casimiro Curbelo remarca que, además, abre la puerta a que La Gomera se abastezca solo de energías limpias, lo que será posible gracias al fortalecimiento de la red insular.

Infografía del cable submarino puesto en marcha este miércoles 1 de julio de 2026 entre Tenerife y La Gomera. / E. D.

El presidente del Cabildo explica que «el desequilibrio del anterior sistema eléctrico independiente nos obligaba a desperdiciar gran parte de la energía que general los parques eólicos instalados en La Gomera, pero esto ya se acabó».

«Toda la isla se podrá abastecer a partir de ahora, gracias a esta conexión con Tenerife, de la electricidad de estos parques eólicos y las instalaciones fotovoltaicas, pues tienen capacidad para generar 11 megavatios, los que consumen los gomeros", precisó Curbelo.

Gracias a este enlace, La Gomera será capaz de generar e integrar un contingente renovable superior a la demanda total de la isla, permitiendo reducir la dependencia de la central térmica de El Palmar, que funciona con combustibles contaminantes, y mejorando la calidad de suministro de la isla.

Por otro lado, el sistema de Tenerife podrá sumar el excedente de generación renovable de La Gomera, reduciendo también los combustibles fósiles y contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

El cable que acaba de comenzar a operar alcanza una profundidad en el mar de más de 1.100 metros

Para poder poner en marcha el cable se han tenido que construir también dos subestaciones en El Palmar (La Gomera) y Chío (Tenerife), que han supuesto otros 32 millones que se suman a los 145 que costó el tendido submarino y actúan como puntos de enlace de la interconexión. Estas dos plantas corrieron a cargo de Endesa, que lleva en exclusiva la distribución de la electricidad.

La conexión Tenerife- La Gomera ha supuesto un gran reto tecnológico, por la profundidad, la naturaleza volcánica del terreno y la abrupta orografía tanto terrestre como submarina. De hecho, está considerado el enlace tripolar en corriente alterna más profundo del planeta.

Un enlace tripolar es un proyecto de infraestructura eléctrica submarina, como este de Chío a El Palmar, que utiliza un cable submarino de doble circuito en corriente alterna con tres conductores (tripolar), diseñado para mejorar la resiliencia y fiabilidad del suministro eléctrico.

Incluidas en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, esta unión supone la culminación de un gran hito en la historia del sistema eléctrico de Canarias. Con este avance significativo solo quedarán tres sistemas insulares aislados en el Archipiélago: los de La Palma, El Hierro y Gran Canaria. Este proyecto estratégico, según ha resaltado el Gobierno de Canarias y Red Eléctrica, cuenta con «las máximas garantías de cuidado ambiental».