La Policía Nacional incorpora 176 nuevos agentes para reforzar la seguridad en Canarias

La Policía Nacional ha incorporado 176 agentes a las plantillas de Canarias con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la capacidad de respuesta en distintos puntos del archipiélago. Del total de incorporaciones, 130 corresponden a policías de nuevo ingreso, mientras que los 46 restantes proceden del concurso general de méritos, el sistema mediante el cual funcionarios del cuerpo obtienen un nuevo destino en otras comisarías.

Con este refuerzo de personal, la Dirección General de la Policía busca incrementar la capacidad operativa de las diferentes dependencias policiales de las islas, reforzando tanto las tareas de prevención como las labores de investigación y la atención directa a la ciudadanía.

La incorporación de nuevos efectivos coincide con el inicio de la temporada estival, un periodo en el que aumenta la población en numerosas zonas de Canarias debido a la llegada de visitantes y al incremento de la actividad turística.

Reparto de los nuevos agentes por provincias

Los 130 policías de nuevo ingreso se distribuirán entre diferentes comisarías del archipiélago.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se incorporan 95 agentes. De ellos, 50 prestarán servicio en la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, 40 se destinarán a la Comisaría Local de Tenerife Sur, dos a la Comisaría Local de Puerto de la Cruz y tres al Aeropuerto Tenerife Sur.

Por su parte, en la provincia de Las Palmas se incorporan 35 nuevos policías, distribuidos entre la Comisaría de Puerto del Rosario, que recibe 23 efectivos, y la Comisaría de Arrecife, donde se incorporan 12 agentes.

Incorporación de 176 policías nacionales a Canarias / Policía Nacional

Además de estos destinos, otros 46 policías nacionales llegan a Canarias a través del concurso general de méritos, reforzando también distintas unidades y dependencias policiales del archipiélago.

Agentes que finalizan su formación y comienzan su destino definitivo

Los 130 nuevos policías pertenecen a la Escala Básica de la Policía Nacional y han completado el proceso formativo establecido para acceder al cuerpo.

Tras superar su formación en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, los agentes realizaron un año de prácticas en distintas unidades operativas. Con esta nueva asignación comienzan ahora su destino definitivo, donde continuarán desarrollando su carrera profesional.

A estas incorporaciones se suman otros 46 agentes procedentes del concurso general de méritos, destinados en distintas plantillas de Canarias

La formación de estos efectivos incluye preparación en materias como seguridad ciudadana, investigación policial, atención a víctimas, intervención operativa, policía judicial y protección de derechos fundamentales, entre otras áreas propias del servicio policial.

Acto institucional en Santa Cruz de Tenerife

Los nuevos agentes fueron recibidos oficialmente en un acto celebrado en la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife.

La recepción estuvo presidida por el subdelegado del Gobierno en la provincia, Jesús Javier Plata Vera, acompañado por el jefe superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez Martín, y el comisario jefe provincial en funciones, Raúl Contreras Sabio.

Durante el encuentro se dio la bienvenida a los nuevos efectivos que pasarán a integrarse en las diferentes plantillas de la Policía Nacional en Canarias.

Incorporación de 176 policías nacionales a Canarias / Policía Nacional

Más capacidad para prevenir e investigar delitos

La incorporación de estos agentes permitirá reforzar diversas áreas de trabajo de la Policía Nacional.

Entre las funciones que se verán fortalecidas figuran la prevención de la delincuencia, la investigación de hechos delictivos, la respuesta ante incidencias, la seguridad ciudadana y la atención a residentes y visitantes.

El aumento de efectivos también contribuirá a mejorar la capacidad de actuación en aquellas zonas donde la demanda de servicios policiales resulta mayor, especialmente durante los meses de verano.

La llegada de nuevos funcionarios permite además distribuir con mayor eficacia los recursos humanos disponibles y facilitar la cobertura de los distintos servicios que presta el cuerpo en las islas.

El concurso general de méritos también refuerza las plantillas

Junto a los policías de nuevo ingreso, otros 46 agentes se incorporan mediante el concurso general de méritos, un procedimiento interno de movilidad que permite a funcionarios ya pertenecientes a la Policía Nacional solicitar nuevos destinos en diferentes puntos del territorio nacional.

Este sistema facilita que agentes con experiencia acumulada en otras plantillas pasen a prestar servicio en Canarias, reforzando la capacidad operativa de las comisarías y aportando conocimientos adquiridos en otros destinos.

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La combinación de nuevos policías y agentes con experiencia permite equilibrar la renovación de las plantillas y consolidar el funcionamiento de las distintas unidades policiales.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas