El papa León XIV agradece por carta la acogida recibida en Canarias tras su visita histórica: "Que Dios bendiga la labor evangelizadora que llevan adelante"
La Diócesis de Canarias recibe la misiva con "profunda alegría y gratitud" y extiende el reconocimiento del pontífice a los voluntarios, sacerdotes y fieles que participaron en la organización y desarrollo del viaje del santo padre a las Islas
El papa León XIV, tras regresar a Roma después de su visita a España, ha enviado una carta al obispo de Canarias, José Mazuelo, en la que agradece la "entrañable acogida" que le brindaron los ciudadanos canarios y la Diócesis de Canarias. El pontífice pide a Mazuelos que haga extensivo el mensaje a Cristóbal Déniz, obispo auxiliar de Canarias, al comité organizador y a toda la comunidad cristiana.
"Que Dios bendiga la labor evangelizadora que llevan adelante en esas islas del Atlántico, que se hace pan partido y compartido en gestos cotidianos de amor y cercanía para tantos hermanos y hermanas que atraviesan momentos de dificultad", puede leerse en la misiva, fechada en el Vaticano el 15 de junio, tres días después de finalizar su viaje a Canarias. "Invocando la intercesión maternal de Nuestra Señora del Pino sobre toda esa Iglesia particular, les imparto de corazón la Bendición Apostólica", concluye León XIV.
La Diócesis de Canarias ha hecho pública la carta este miércoles. "La Iglesia diocesana recibe la carta con profunda alegría y gratitud", explica la Diócesis, que se compromete a continuar siendo "una comunidad que hace presente el Evangelio a través de la cercanía, el servicio y el acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de dificultad".
Para la diócesis de Canarias, esta carta constituye un "motivo de satisfacción y un hermoso recuerdo" de la primera visita de un papa a las islas. "El mensaje del santo padre supone también un reconocimiento al esfuerzo realizado por voluntarios, sacerdotes, religiosos, instituciones y fieles que, con generosidad y entrega, hicieron posible el desarrollo de un acontecimiento eclesial que dejó una profunda huella espiritual y humana", especifican.
Con la difusión de esta carta, la Diócesis desea compartir con toda la sociedad canaria la cercanía del santo padre y agradecer nuevamente la extraordinaria implicación de quienes contribuyeron a que esta visita histórica se viviera como una auténtica fiesta de fe, comunión y esperanza.
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Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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