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Las Islas Verdes mantienen las bonificaciones a los combustibles en el tercer trimestre de este año

Esta ayuda extraordinaria se fija en 20 céntimos por litro para La Gomera, y 15 céntimos por litro para El Hierro y La Palma desde hoy hasta final de septiembre

Matilde Asián, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias.

Matilde Asián, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias. / Efe

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

La Gomera, El Hierro y La Palma mantienen la bonificación al combustible en el tercer trimestre del año. La Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias ha actualizado las cuantías de esta bonificación extraordinaria y temporal a las Islas Verdes al precio de determinados combustibles derivados del refino del petróleo, con la que se compensa el sobrecoste en el precio del combustible de las islas no capitalinas respecto a las capitalinas.

De este modo, para este mes de julio y los de agosto y septiembre, la bonificación se fija en 20 céntimos por litro para la isla de La Gomera, y 15 céntimos por litro en el caso de El Hierro y La Palma. Matilde Asián, consejera de Hacienda, recuerda que esta medida está contemplada en los presupuestos de la comunidad autónoma para todo este año 2026 y que la actualización trimestral se hace para "ajustarnos a la realidad de cada isla y compensarla en función de los sobrecostes que se detectan en cada trimestre".

Para el cálculo de la cuantía y las islas en las que se activará la bonificación en este período, se ha tenido en cuenta el diferencial de los precios del combustible de las islas no capitalinas respecto a Gran Canaria y Tenerife desde el 1 de abril hasta el 15 de junio pasados.  

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Si el precio de la gasolina 95 o del gasóleo A en una isla no capitalina es igual o superior en cinco céntimos por litro al precio medio registrado en las islas capitalinas, se activa la bonificación, que puede oscilar entre los cinco y los 30 céntimos por litro en función del diferencial de precios existentes en el período anterior tomado como referencia.

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