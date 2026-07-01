Terremotos en Canarias: el IGN registra 7 seísmos este miércoles

Tras el susto de este martes cuando un terremoto de magnitud 3.9 sacudió el este de Gran Canaria e hizo temblar varias islas, la sismicidad en el archipiélago no para. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado en las primeras horas de este miércoles un total de siete seísmos de magnitud entre 1.2 y 2.4.

La isla más afectada en este caso ha sido Tenerife, que acapara seis de los siete terremotos. Solo uno fue localizado en otro punto del archipiélago, al norte de dicha isla y se da la casualidad de que ha sido, además, el de mayor magnitud, con 2.4.

Como viene sucediendo en los últimos días, los municipios que acaparan los seísmos son Vilaflor de Chasna y Guía de Isora. Estos son los terremotos registrados durante las últimas horas:

Vilaflor de Chasna - 1.3 - 09:12 horas.

Vilaflor de Chasna - 1.5 - 05:26 horas.

Guía de Isora - 1.3 - 05:18 horas.

Vilaflor de Chasna - 1.6 - 05:14 horas.

Atlántico - 2.4 - 00:28 horas.

Vilaflor de Chasna - 1.3 - 00:22 horas.

Guía de Isora - 1.2 - 00:16 horas.

Seísmos en Tenerife. / IGN

El temblor más fuerte

El temblor más potente de la jornada se registró en mitad del océano, al norte de Tenerife. En concreto, se localizó a las 00:28 horas, a una latitud de 28.6739 y longitud -16.6877.

Con un 2.4 de magnitud, se produjo a 34 kilómetros de profundidad.

¿Qué hacer en caso de un terremoto?

Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto: