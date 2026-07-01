El grupo Concentra adquiere Canarisk para crecer en el mercado asegurador canario

El grupo Concentra ha alcanzado un acuerdo para adquirir la correduría Canarisk, con sede en Tenerife y 14 años de trayectoria, con el objetivo de reforzar su presencia en el archipiélago canario, según informó este miércoles la compañía en un comunicado.

Canarisk está especializada en soluciones aseguradoras para empresas, autónomos y particulares, y cuenta con experiencia en sectores estratégicos para la economía canaria, como el hotelero y de ocio, la logística, la construcción y la industria especializada.

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El presidente ejecutivo de Concentra, Javier López-Linares, destacó que “Canarias es un territorio con un enorme potencial y un tejido empresarial muy dinámico”, por lo que considera que Canarisk representa “la mejor puerta de entrada posible” para consolidar la expansión del grupo en las islas.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas