La Gomera, El Hierro y La Palma tendrán descuento en el combustible este trimestre

La bonificación al consumo de combustible en las islas no capitalinas tendrá distintos importes durante el tercer trimestre del año. La Gomera contará con una subvención de 20 céntimos por litro, mientras que en El Hierro y La Palma el descuento será de 15 céntimos por litro durante los meses de julio, agosto y septiembre.

La medida forma parte del sistema de bonificación previsto en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para compensar los sobrecostes que soportan los consumidores de las islas no capitalinas en el precio de los carburantes. La cuantía se revisa cada trimestre en función de la evolución de los precios respecto a Tenerife y Gran Canaria.

En esta revisión, Lanzarote y Fuerteventura no tendrán bonificación, al no alcanzarse el diferencial necesario para activar la ayuda.

Cómo se calcula la ayuda al combustible

La subvención se activa cuando el precio de la gasolina 95 o del gasóleo A en una isla no capitalina es igual o superior en cinco céntimos por litro al precio medio registrado en las islas capitalinas.

A partir de ese umbral, la ayuda puede oscilar entre los 5 y los 30 céntimos por litro, en función de la diferencia de precios detectada. Cuanto mayor es el diferencial con respecto a Tenerife y Gran Canaria, mayor puede ser la bonificación aplicada.

Para el tercer trimestre, la Consejería de Hacienda ha tomado como referencia los precios medidos entre el 1 de abril y el 15 de junio en Tenerife y Gran Canaria. Con esos datos, el descuento queda fijado en 20 céntimos por litro para La Gomera y en 15 céntimos por litro para El Hierro y La Palma.

La Gomera recibe la mayor bonificación

La isla con la ayuda más elevada en esta revisión será La Gomera, donde el descuento alcanzará los 20 céntimos por litro. Esta cuantía se aplicará durante los tres meses del trimestre, siempre dentro del marco previsto para la bonificación autonómica.

El objetivo de la medida es reducir la diferencia de precios que se registra en territorios con menor población, menor volumen de consumo y más costes asociados al transporte y distribución de carburantes.

En El Hierro y La Palma, la bonificación será de 15 céntimos por litro, una cantidad inferior a la de La Gomera, pero igualmente destinada a aliviar el coste final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.

Lanzarote y Fuerteventura, sin descuento este trimestre

En esta actualización, Lanzarote y Fuerteventura no recibirán bonificación al consumo de combustible. Según el sistema establecido, la ayuda solo se aplica si la diferencia de precios con respecto a las islas capitalinas alcanza el mínimo de cinco céntimos por litro.

Al no cumplirse ese requisito para el periodo analizado, ambas islas quedan fuera de la subvención durante julio, agosto y septiembre.

La revisión trimestral permite que la bonificación varíe en cada periodo, tanto en su cuantía como en las islas beneficiarias, dependiendo de la evolución del mercado y de las diferencias de precio detectadas.