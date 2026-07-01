El Gobierno canario reprocha al PSOE y NC que prefieran pagar a los bancos antes que invertir en los ciudadanos

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, reprochó este miércoles la postura de los grupos de la oposición, PSOE y Nueva Canarias (NC), a los que acusó de anteponer el cumplimiento estricto de las reglas fiscales y el pago a las entidades bancarias a la atención de las necesidades básicas de la población canaria.

Asián respondió así en comisión parlamentaria, al diputado del PSOE, Manuel Hernández Cerezo, y a la parlamentaria de NC, Esther González, sobre el incumplimiento del Gobierno canario de la regla de gasto y el escenario presupuestario plurianual de 2027-2029. Durante su comparecencia, la consejera defendió que la prioridad de este Ejecutivo son las personas y no la satisfacción de una regla de gasto que considera obsoleta y alejada de la realidad social de las islas.

Inversión social

La consejera de Hacienda explicó que en el ejercicio 2024 el Gobierno de Canarias decidió gastar 444 millones de euros por encima de lo permitido por la regla de gasto. A su juicio, seguir la lógica de la oposición de cumplir estrictamente con los límites estatales habría obligado a la comunidad autónoma a destinar esos recursos a amortizar deuda pública, beneficiando a los bancos, en lugar de invertirlos a sostener servicios críticos como la sanidad y la educación.

La consejera cuestionó si el PSOE y NC habrían preferido recortar en estas áreas para generar un superávit de más de 600 millones de euros destinado exclusivamente a reducir una deuda que, por otra parte, Canarias ya mantiene en niveles muy bajos. Es más, aclaró que el Gobierno tiene más ingresos de los que la regla de gasto permite utilizar.

Volcán de La Palma

Asián detalló que el incumplimiento de la regla de gasto responde a situaciones de extrema necesidad que el Estado no ha financiado adecuadamente. Entre estas partidas destacan más de 200 millones de euros destinados a la reconstrucción y ayudas por el volcán de La Palma; 86 millones para la atención de menores no acompañados, "cuya competencia y financiación - aseguró- debería haber sido asumida por la administración central"; y otros 86 millones derivados del cumplimiento de sentencias judiciales de ejercicios anteriores.

Solvencia avalada por los mercados

A pesar de las críticas de la oposición sobre un supuesto "descontrol", Asián puso de relieve que organismos independientes internacionales como Standard & Poor's han otorgado a las islas la máxima calificación crediticia (A+) con perspectiva estable. Este reconocimiento internacional avala la "sólida gestión de las cuentas públicas", remarcó, y la solvencia financiera de la comunidad. Además, la consejera recordó que mientras el Gobierno de España incumple la regla de gasto internamente pero afirma cumplirla ante Europa, exige a las comunidades autónomas una disciplina que el propio Estado no se aplica a sí mismo.

Críticas de la oposición

Desde el PSOE, el diputado Manuel Hernández acusó a la consejera de Hacienda de situar a Canarias en una "deriva de descontrol" presupuestario por ignorar las advertencias previas del Ministerio de Hacienda y de la AIReF. El portavoz socialista subrayó que el incumplimiento de la regla de gasto no es un hecho aislado, sino una "tendencia consolidada" fruto de una gestión deficiente y de políticas fiscales "injustas" que merman la credibilidad de las instituciones canarias.

La diputada Esther González (NC) calificó la estrategia económica del Ejecutivo como un "auténtico hachazo" a la inversión pública. Según denunció, el plan presupuestario a medio plazo del Gobierno contempla una reducción de 684 millones de euros en inversiones fundamentales para vivienda, infraestructuras educativas y obras hidráulicas, a pesar de que los ingresos de la comunidad siguen creciendo.

Al respecto, la consejera de Hacienda defendió la solidez y el realismo del plan presupuestario 2027-2029, calificándolo como un ejercicio de "responsabilidad institucional", y remarcó que se ha elaborado bajo un criterio de "extrema prudencia", debido a la actual incertidumbre financiera y la falta de un marco estructural fiscal definido por el Gobierno de España, añadió.

Consejo de Política Fiscal y Financiera, el lunes

Con todo, recordó que el Consejo de Política Fiscal y Financiera se reunirá el próximo lunes, un encuentro en el que Canarias espera lograr la aprobación de su plan económico-financiero, cuya validación estaba pendiente al no haberse convocado hasta ahora este órgano.

Además, el Ejecutivo autonómico confía en que la reunión permita conocer con mayor precisión las entregas a cuenta y los datos de recaudación, información necesaria para elaborar el presupuesto con un escenario de estabilidad y equilibrio ante la falta de un marco fiscal definido por parte del Estado.