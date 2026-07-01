Canarias solicita al Estado reabrir las solicitudes de asilo para ciudadanos venezolanos

El Gobierno de Canarias pedirá al Estado que reactive las solicitudes de asilo por razones humanitarias para ciudadanos venezolanos que permanecen en el Archipiélago. La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, anunció este miércoles que el Ejecutivo autonómico prepara un documento para trasladar formalmente esta petición al Gobierno central.

Delgado explicó, en declaraciones a los medios de comunicación, que la entrada en vigor del nuevo marco europeo de migración y asilo ha afectado a expedientes que se encontraban en tramitación, así como a la situación de algunas personas venezolanas que ya estaban asiladas en Canarias.

La consejera señaló que el Ejecutivo autonómico considera necesario buscar una respuesta administrativa para estas personas, al entender que la situación actual dificulta su retorno a Venezuela. La preocupación del Gobierno canario se centra especialmente en las familias con menores a cargo, sobre las que, recordó Delgado, debe prevalecer el interés superior del menor.

Expedientes suspendidos tras el nuevo marco europeo de asilo

Según la información trasladada por la consejera, la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo ha dejado en suspenso solicitudes de protección internacional que afectaban a ciudadanos venezolanos residentes en las Islas. Esta situación ha llevado al Gobierno canario a plantear al Estado la reactivación de los procedimientos por razones humanitarias.

La competencia en materia de protección internacional corresponde al Gobierno central, por lo que la petición de Canarias deberá ser estudiada por el Estado. El Ejecutivo autonómico reclama que se tenga en cuenta la situación de las personas afectadas y la imposibilidad de retorno que, según Delgado, existe en estos momentos para parte de la población venezolana residente en el Archipiélago.

El nuevo sistema europeo de migración y asilo introduce cambios en los procedimientos de protección internacional dentro de la Unión Europea. Su aplicación obliga a los Estados miembros a adaptar la gestión de las solicitudes, los plazos y las garantías vinculadas a estos expedientes.

Atención especial a familias con menores

La consejera insistió en que el Gobierno de Canarias debe seguir velando por el interés superior de los menores en todos los casos que afecten a familias venezolanas con niños, niñas o adolescentes a su cargo. Este principio será uno de los argumentos que el Ejecutivo autonómico incluirá en el documento que remitirá al Estado.

Delgado afirmó que el Gobierno regional considera que estas familias necesitan una respuesta específica, tanto desde el punto de vista administrativo como desde el ámbito social. La situación de los menores, la estabilidad de las familias y la continuidad de la atención que reciben en las Islas forman parte de las cuestiones que el Ejecutivo canario quiere poner sobre la mesa.

Ayudas durante los próximos tres meses

Además de la solicitud al Estado, la Consejería de Bienestar Social trabaja en un paquete de ayudas para los próximos tres meses dirigido a familias venezolanas residentes en Canarias. Delgado indicó que su departamento está revisando qué tipo de apoyo puede prestarse a estos hogares.

La consejera señaló que se reforzará la atención a las familias venezolanas en el Archipiélago, especialmente a aquellas que han perdido a algún familiar. El Gobierno canario estudia ahora las necesidades concretas de estas personas para definir las medidas de acompañamiento que podrán activarse desde el área de Bienestar Social.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas