Canarias descarta abrir cuentas para donar a Venezuela tras localizar 2,1 millones sin entregar de la riada de Vargas

El Gobierno de Canarias no abrirá cuentas bancarias para canalizar donaciones ciudadanas destinadas a las víctimas de los terremotos en Venezuela. El viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Perestelo, defendió este miércoles en el Parlamento que la experiencia vivida tras la riada de Vargas de 1999 "no fue positiva" y recordó que en 2024 se localizaron 2,1 millones de euros en dos cuentas gestionadas por la Consejería de Hacienda que no habían sido distribuidos.

Perestelo respondió así a una pregunta del Grupo Socialista en comisión parlamentaria, en un contexto marcado por los recientes terremotos que han vuelto a golpear la región venezolana de La Guaira, donde reside una parte importante de la comunidad canaria en el exterior y donde falleció Isabel 'Chavela' Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela. La muerte de Jara fue confirmada tras los seísmos registrados en el país y ha tenido un fuerte impacto institucional y emocional en Canarias.

El viceconsejero explicó que el Ejecutivo autonómico prefiere canalizar la ayuda a través de las entidades canarias que trabajan sobre el terreno, en lugar de habilitar cuentas de donación directa. "No va a pasar", señaló en referencia a la posibilidad de repetir ese modelo de recaudación.

El antecedente de Vargas

La decisión del Gobierno se apoya en el precedente de la riada de Vargas, una de las mayores catástrofes naturales sufridas por Venezuela en las últimas décadas. La tragedia de 1999 afectó de forma especial a la actual La Guaira, con miles de víctimas, viviendas destruidas y una grave crisis humanitaria.

Según explicó Perestelo, en mayo de 2024 se descubrió que dos cuentas bancarias gestionadas por la Consejería de Hacienda acumulaban 2,1 millones de euros procedentes de aquella campaña de ayuda que no habían sido distribuidos.

Tras detectarse esa situación, el Gobierno reunió al Comité de Ayudas a Venezuela y se acordó por unanimidad destinar esos fondos a la Fundación España Salud, con el objetivo de reforzar tarjetas de alimentos y medicamentos y ampliar el número de personas beneficiarias. El Gobierno de Canarias ya había anunciado en 2024 una partida de cuatro millones de euros para asistencia sanitaria y tarjetas de alimentos y medicamentos destinadas a canarios residentes en Venezuela.

Perestelo defiende la actuación de los gobiernos anteriores

El viceconsejero rechazó que su intervención suponga una crítica directa a los ejecutivos anteriores. Según Perestelo, el Gobierno de Canarias actuó entonces con atención prioritaria a las víctimas y participó, con recursos propios y ayuda internacional, en la construcción de escuelas, recuperación de espacios, viviendas y asistencia a las personas afectadas.

"Otra cosa es la partida presupuestaria recaudada con fondos de la ciudadanía", señaló. También puso como ejemplo la experiencia de las donaciones para los afectados por la reconstrucción de La Palma tras la erupción volcánica, que, a su juicio, tampoco dejó el mejor precedente en términos de gestión.

Perestelo insistió en que Canarias "está al lado de las víctimas" y trabaja directamente con los centros canarios en Venezuela. El viceconsejero defendió el papel de estas entidades como red de apoyo inmediato, tanto en la atención material como en el acompañamiento psicológico y social.

La ayuda se canalizará a través de entidades canarias

El Gobierno autonómico mantiene que la respuesta a la emergencia venezolana debe articularse sobre el terreno. Perestelo aseguró que las entidades canarias en Venezuela están respondiendo "de una manera extraordinaria" y que el nombre de Canarias está, en buena medida, en manos de esa red asociativa.

La estrategia del Ejecutivo pasa por utilizar estructuras ya implantadas en el país, especialmente en un escenario de emergencia en el que las comunicaciones, los desplazamientos y la identificación de necesidades pueden resultar complejos.

El viceconsejero también tuvo un recuerdo para Chavela Jara, a quien atribuyó un papel de primer orden en la asistencia a la comunidad canaria durante la riada de Vargas. Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, falleció como consecuencia de los terremotos registrados en el país.

El PSOE pide que no se repita

La diputada socialista Lucía Fuentes expresó su solidaridad con todas las víctimas de los terremotos y, de manera especial, con Chavela Jara. En su intervención, recordó la magnitud de la riada de Vargas, que devastó la actual La Guaira tras lluvias torrenciales, desbordamientos, aludes y deslizamientos de tierra.

Fuentes subrayó que aquella catástrofe dejó miles de personas sin hogar y provocó un impacto directo o indirecto en buena parte de la población local. Según expuso, Canarias logró recaudar entonces unos nueve millones de euros entre donaciones ciudadanas, fondos autonómicos y aportaciones de otras administraciones insulares para campañas de ayuda humanitaria.

La diputada socialista mostró su preocupación por que se haya descubierto, 25 años después, que parte de ese dinero permanecía sin distribuir. "Nunca sobra dinero, nunca es suficiente" ante una tragedia natural, defendió, al pedir garantías para que no vuelva a ocurrir una situación similar.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas