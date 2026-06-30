El volcán Tajogaite mantiene la emisión de gases nocivos cuatro años y medio después de su erupción en La Palma

El volcán Tajogaite mantiene las emisiones de gases dañinos para la salud cuatro años y medio después de la erupción que devastó amplia áreas del Valle de Aridane. Es la principal conclusión alcanzada en la reunión de este martes 30 de junio de 2026, en la isla de La Palma, del comité científico del Plan de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca).

Los datos sobre emisiones de dióxido de carbono y gas radón en varias de las zonas afectadas por la erupción evidencian, según los los responsables políticos y científicos del Pevolca, la necesidad de mantener la vigilancia en los puntos donde se ha detectado más presencia de estos gases volcánicos: Tajuya, Puerto Naos y La Bombilla.

Riesgo volcánico bajo control

En estos núcleos de La Palma persisten los riesgos para la salud de estas emanaciones naturales, por lo que se mantienen las restricciones y una estrecha vigilancia de diferentes parámetros que se utilizan para medir estos gases, que en estas localidades sobrepasan en algunos puntos los niveles fijados por la normativa nacional.

La superación de los límites normativos de gases tan característicos de los procesos volcánicos como el dióxido de carbono (CO2) y el radón implica un riesgo inmediato para la salud pública y la seguridad, lo que obliga a las autoridades a activar protocolos de emergencia, restringir el acceso a la zona y aplicar medidas de mitigación técnica, como se sigue haciendo en puntos de estas tres poblaciones del Valle de Aridane.

El CO2 es un gas asfixiante que desplaza al oxígeno y es especialmente peligroso porque es invisible e inodoro. Al ser más denso que el aire, se acumula en zonas bajas, sótanos y espacios cerrados. Mientras, el radón es un gas radiactivo de origen natural que emana del subsuelo a través de fracturas volcánicas. No causa efectos agudos inmediatos, pero es un peligro grave a largo plazo si se acumula en interiores.

Esta situación 1.745 días después de que la tierra se abriese en El Paso obliga a conservar las medidas de control y el nivel amarillo del semáforo volcánico en toda la isla, tal y como ha puesto de manifiesto este martes el comité asesor del Pevolca, convocado a petición del Cabildo de La Palma para actualizar los trabajos desarrollados desde la erupción del Tajogaite, entre el 19 de septiembre y el 13 de diciembre en 2021.

Seguimiento pormenorizado de los gases

El presidente del Cabildo palmero, Sergio Rodríguez, apuntó en declaraciones a los periodistas recogidas por la agencia Efe que, durante la reunión, los distintos organismos científicos expusieron los avances en el estudio del dióxido de carbono en el litoral occidental y de las concentraciones de radón detectadas en otras zonas próximas a las coladas.

Rodríguez precisó que la permanencia del nivel amarillo permite que las decisiones sigan sustentándose en el asesoramiento científico y ha defendido mantener todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población y avanzar hacia la normalidad "sin comprometer la salud de las personas".

En el semáforo de cuatro colores para Canarias, el amarillo implica la activación del plan de emergencias ante incrementos en las anomalías o aparición de otros indicadores que apuntan a una actividad volcánica por encima de lo normal. El verde significa que no hay riesgo de erupción a corto y medio plazo; el naranja, que hay fenómenos que evidencianuna fase preeruptiva, lo que dispara la fase de emergencia; y el rojo, se activa cuando se inicia la erupción volcánica.

Las investigaciones apuntan a la existencia de fallas situadas al norte y al sur de las coladas del volcán de El Paso

Tal y como se aclaró tras el encuentro, actualmente existen 105 detectores de trazas de uno de los gases volcánicos, el radón, y 12 dispositivos de medición continua, de los que cuatro han registrado concentraciones superiores a los 300 becquerelios (unidad utilizada para medir la radiactividad) por metro cúbico fijados por la normativa como nivel de referencia.

Consejo de Seguridad Nuclear

El primer informe, agregó Sergio Rodríguez, ya ha sido remitido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que deberá determinar las actuaciones necesarias, aunque el presidente palmero matizó que también se estudian medidas de mitigación en aquellos puntos donde las concentraciones superan los valores recomendados.

Asimismo, recordó, tal y como recoge Efe, que las investigaciones apuntan a la existencia de fallas situadas al norte y al sur de las coladas que podrían estar relacionadas con la emisión de este gas radiactivo natural, el radón.

En la reunión del Pevolca estuvieron representantes de las principales instituciones científicas que vigilan y estudian el vulcanismo en Canarias y sus repercusiones, única región con este tipo de actividad en España. Se trata del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto Vulcanológico de Canarias (Involcan), el Instituto Geológico y Minero de España (Igme), el Instituto Español de Oceanografía (IEO), el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IET) y la Universidad de La Laguna (ULL).

El Cabildo planta cara a los incumplimientos de los protocolos para las edificaciones afectadas, en especial en segundas residencias

También se abordó un asunto que preocupa a las administraciones públicas y los responsables de protección civil: los incumplimientos de los protocolos establecidos para las viviendas en Puerto Naos y La Bombilla.

En relación con las viviendas ocupadas sin autorización o con sensores desconectados, el mandatario palmero aclaró que la mayoría corresponden a segundas residencias y subrayó que la prioridad "sigue siendo la seguridad de las personas por encima de cualquier otra consideración".

Un momento de la reunión del comité científico del Pevolca celebrada este martes 30 de junio de 2026 en La Palma. / ACFI PRESS

Carmen López, directora del IGN, calificó de "hito tecnológico" el sistema de vigilancia del dióxido de carbono implantado conjuntamente por esta institución y el Involcan. Especificó que la red dispone de 1.800 sensores instalados en viviendas y locales comerciales, que transmiten datos en tiempo real cada cinco minutos y son supervisados de forma permanente por un centro operativo que coordina las alertas y las actuaciones de emergencia.

Sobre el riesgo volcánico en todo el Archipiélago, López remarcó que no existe actualmente ningún indicador que apunte a una nueva erupción en Canarias a corto o medio plazo, aunque recordó que es un territorio volcánicamente activo y seguirá siéndolo en el futuro, por lo que consideró esencial mantener las redes de vigilancia y los mecanismos de protección civil. Las islas que presentan más actividad volcánica en la actualidad son La Palma (la única en amarillo en el semáforo), Tenerife y El Hierro.