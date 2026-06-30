La viñeta de Padylla y la poesía de la posguerra dejan un sabor agridulce en el estreno de la PAU en Tenerife: "No me esperaba que cayera lo mismo que en junio"

Una ilustración de Padylla (viñetista de este periódico) sobre la tensión política en torno a la migración, literatura de la posguerra y un poema de Luis Cernuda. Ese fue el primer examen con el que se encontraron los 2.627 jóvenes —1.339 estudiantes en la Universidad de La Laguna (ULL) y 1.288 en la de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)— que se presentaron este martes a la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU): el de Lengua Castellana y Literatura II. Una propuesta con sello local que no solo marcó el pistoletazo de salida de los que serán los días más tensos del verano para estos jóvenes. También dejó un sabor agridulce entre el alumnado que se examinó en la sede de Campus Guajara de la Universidad de La Laguna (ULL).

Para algunos alumnos como Sergio Rodríguez, del IES Lucas Martínez Pino, las sensaciones fueron positivas. "Habrá que esperar a ver la nota, pero la verdad es que me lo sabía casi todo", señaló. Al igual que para Sara García, del Luther King, quien dice que encontrarse ese examen fue un alivio. "Iba muy nerviosa porque no había hecho la PAU antes, pero la experiencia de esta prueba me deja más tranquila para el resto de días", apuntó.

Pero para otros como Lucía Díaz, del IES Rafaela Rosa Arena, la situación fue un poco distinta. "No nos esperábamos que saliera lo mismo de Literatura que en la convocatoria de junio y estamos un poco decepcionados", detalló como portavoz de su grupo de amigos. No obstante, reconoció que el resto del examen fue bastante bien. Y una opinión parecida tenía Daniel Martínez, del IES San Benito: "Menos Literatura, el resto del examen fue más fácil que en la convocatoria ordinaria".

Primera prueba

La prueba arrancó a las 09:30 horas de la mañana en todas las sedes distribuidas por el Archipiélago. Así, el examen se dividió en tres partes: Comunicación, con una puntuación máxima de cuatro puntos; Reflexión sobre la lengua y sus hablantes (tres puntos); y Educación literaria (tres puntos).

En el primer apartado, una ilustración de José Luis Padilla, conocido en Canarias como Padylla y ganador del Premio Canarias de Comunicación, dio la bienvenida al alumnado. Nada más dar la vuelta a la primera hoja, lo primero con lo que se encontraron los estudiantes fue una caricatura del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, junto al resto de representantes de la Conferencia de Presidentes, en la que se abordó la realidad migratoria en el Archipiélago. En la ilustración, Clavijo recurre a diversas expresiones canarias como, por ejemplo, “machangos” o “totufos” para reprochar a los demás dirigentes su postura contraria al acuerdo sobre la gestión migratoria.

El ilustrador Padylla se cuela en la PAU extraordinaria de Canarias / E.D.

Tras observar la viñeta, los estudiantes tuvieron que realizar un breve análisis de las imágenes y de los elementos paratextuales y no verbales propios de este acto comunicativo, junto a otras cuestiones de carácter teórico. Además, la tercera pregunta les invitaba a reflexionar sobre el significado del texto. En ella se planteaba el contexto de la ilustración —las tensiones políticas en torno a la inmigración— y se señalaba que Canarias, como territorio receptor, vive esta realidad de forma directa. A partir de ahí, se les formulaba la cuestión: “¿Consideras que existe suficiente solidaridad entre comunidades y países para afrontar esta situación?”

Sintaxis y Literatura

Para el siguiente bloque, conocido entre los alumnos como la sintaxis, se reutilizó la viñeta de Padylla como hilo conductor. Las preguntas se enfocaron en la función sintáctica, el tipo de oración, el sentido de expresiones señaladas en el texto y la variedad geográfica del español que se muestra en ella.

Por último, llegó el turno de la Literatura. Mientras que la primera pregunta se centró en la poesía de la posguerra, la segunda puso el foco en la Generación del 27 con un poema titulado Donde habite el olvido, de Luis Cernuda. Además, la pregunta final que cerraba este bloque, y también el examen, dio la oportunidad a los estudiantes de asegurar un punto. Pues cayó una descripción de las narrativas escritas entre 1975 y la actualidad, es decir, el tercer periodo. Una de las grandes apuestas del alumnado.

A las 12:00 horas fue el turno de Lengua Extranjera II. Aunque se podía elegir entre Inglés, Francés, Italiano o Alemán, la mayoría escogió la primera opción. "Inglés es un paseo", fue la frase más sonada entre los estudiantes. La estructura de la prueba fue similar a la de otros años. Lo primero fue leer un texto sobre cómo los muñecos Labubu, un pequeño peluche en forma de llavero que hace unos meses se coló en todos las pantallas del mundo a través de TikTok, habían conquistado el mundo. Luego, tuvieron que responder a unas preguntas sobre el uso del vocabulario y la gramática. Además, como parte de la expresión escrita debían redactar un texto en formato email o ensayo, para demostrar sus capacidades en esta lengua extranjera. El último examen de la jornada llegó a las 16:00 horas de la tarde con Historia de España e Historia de la Filosofía, dependiendo de las preferencias de cada alumno.

Una PAU en 'petit comité'

A diferencia de la convocatoria ordinaria, esta PAU se ha desarrollado en un formato más reducido de lo habitual. Mientras que en el primer llamamiento se habilitaron 14 sedes en Canarias, en esta ocasión la cifra se ha limitado a ocho. La vicerrectora de Estudiantes, Rosario Hernández, explicó que el descenso en el número de personas matriculadas ha permitido ajustar el despliegue logístico.

Es algo en lo que coincidió el director general de la PAU en la ULL, Antonio Adelfo. "Se fotocopian menos exámenes y se traslada menos personal porque son pocos alumnos, relativamente", señaló. Esa menor afluencia hace que la organización resulte más ágil. Eso sí, sin rebajar las garantías del proceso. "Todo se desarrolla con el mismo rigor y protocolo porque las personas que se examinan tienen el mismo derecho que quienes lo hicieron en junio", subrayó.

Dos jornadas restantes

Los dos días siguientes, miércoles 1 y jueves 2 de julio, se celebrarán los exámenes obligatorios y optativos de cada rama de conocimiento: Análisis Musical II, Dibujo Artístico II o Matemáticas II, entre otros. Así, a menos de 48 horas para que terminen los días más temidos para estos alumnos, la cuenta atrás ya está en marcha. El objetivo: resistir los últimos exámenes antes de conocer el resultado final el próximo 10 de julio.