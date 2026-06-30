Tres días de 'pírdula' con el calor: las altas temperaturas remiten hasta el fin de semana en Canarias

Canarias tendrá tres días de pírdula con el calor. Como si se trata de una pausa en un juego de niños, las altas temperaturas empezarán a remitir a partir de este miércoles en las Islas poco a poco, dando un respiro de tres días a los isleños antes de que se produzca un nuevo repunte de cara al fin de semana.

El calor abandona las Islas pero no sin haberse convertido antes en protagonista de una jornada marcada por el bochorno en todo el Archipiélago. Este martes se han registrado máximas de 25 grados de manera generalizada en las Islas. Las zonas más calurosas se han situado al sur y en las cumbres de las Islas de mayor relieve, donde las máximas han pasado cerca de los 40 grados.

Es el caso de Tejeda, en Gran Canaria, donde este martes se llegó a 38,6 grados de máxima o San Bartolomé de Tirajana, también en Gran Canaria, que alcanzó los 37,7 grados a mediodía. En la provincia occidental, las temperaturas más altas se registraron en La Gomera y El Hierro. En concreto, en Vallehermoso, con 36,3 grados y El Pinar, con 36,3.

Refugios climáticos bajo la panza de burro

Pero el aumento de temperaturas no se ha producido por igual en todo el territorio insular. La panza de burro han convertido a las vertientes norte en refugios climáticos naturales. Y es que los termómetros en estas latitudes no han sobrepasado prácticamente los 25 grados, lo que contrasta con la situación de otras zonas de las Islas. Es el caso de Garachico, en el norte de Tenerife, donde la máxima registrada ha sido de 22,9 grados; o de Agulo, en La Gomera, donde apenas se han alcanzado los 22,2 grados.

La panza de burro (o mar de nubes cuando se observa desde las zonas altas) se forma gracias a la combinación de los vientos alisios, que aportan aire húmedo y fresco desde el océano, y una capa de inversión térmica que limita el desarrollo de las nubes. Cuando llega una masa de aire cálida y seca procedente del continente africano, como ocurre durante algunos episodios de calima, esta puede debilitar o elevar la inversión térmica, reduciendo la presencia de nubes bajas e incluso haciendo desaparecer temporalmente la panza de burro. Se esperaba que esa capa de inversión térmica se desplomara debido a la intrusión de aire sahariano pero no ha sucedido, al menos no como se esperaba.

Un episodio "corto pero intenso"

Ya el delegado de la Aemet en Canarias, David Suárez, había adelantado que la situación iba a ser "corta pero muy intensa". De hecho, advirtió que las temperaturas se situarían entre cinco y seis grados por encima de lo normal. "Las medias en Canarias para este mes se encuentran entre 21 y 21,5 grados, y podremos llegar a medias de hasta 27 grados", insistió. Sin embargo, la Aemet ya la concibe como una posible antesala de un episodio mucho más largo: "se espera otra subida de temperaturas de cara al fin de semana".

El responsable de este súbito incremento de las temperaturas ha sido un cambio que se ha producido en el patrón atmosférico del entorno atlántico y cercano a Canarias. Por un lado, el anticiclón de las Azores se ha desplazado desde su posición habitual y se ha "estirado" hasta el norte de España y el sur de Europa, tal y como relata Suárez. En esta posición, los vientos que genera, los alisios, sufren un cambio de dirección que también acelera el proceso. Por otro lado, el viento que sopla del este desde la dorsal africana encuentra vía libre para desplazarse hacia Canarias, arrastrando con él una densa nube de polvo en suspensión que, en verano, suele entrar en niveles altos de la atmósfera.

Segundo 'round' este fin de semana

Con la baja de temperaturas el viento arreciará. Así, durante la jornada del jueves, la Aemet espera probables rachas muy fuertes del norte en cumbres y vertientes este y oeste de La Gomera. Además, no se descartan vientos fuertes también en los extremos este y oeste de las islas montañosas. Aún el jueves se podrán superar localmente los 30 grados en el este de las islas más orientales, en medianías del sur de las demás islas y en zonas bajas de la vertiente sur del área metropolitana de Tenerife.

De cara al fin de semana, el calor volverá a hacer acto de presencia. Según las previsiones de la Aemet, el próximo sábado las máximas empezarán a ascender, pudiendo alcanzar los 30 y 32 grados en la vertiente sur de las islas orientales. El calor seguirá acompañando a una calima muy ligera que volverá a alcanzar las cumbres de las Islas el viernes.

Alerta por incendios forestales

Pese a la mejora de las condiciones climáticas, y como las temperaturas aún tardarán tiempo en regularse, el Gobierno de Canarias mantiene la alerta por incendios forestales en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. En concreto, la alerta se ha activado en estas islas por encima de la cota 600 metros en zona norte y 400 metros en zona sur.

Esta decisión se adopta teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).

En Tenerife, el Cabildo insular ha activado las medidas extraordinarias de grado 1 para la prevención de incendios forestales, lo que supone la prohibición de encender fuegos en exteriores, fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas, senderos, carreteras, miradores y otras infraestructuras de uso público situadas en zonas de riesgo; la suspensión de exhibiciones pirotécnicas y la utilización de maquinaria o herramientas que puedan generar chispas.