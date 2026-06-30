¿Estamos preparados para otra pandemia? El director del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas reflexiona en la ULL sobre las lecciones de la covid

Para Jesús Oteo (Madrid, 1968), director del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas y uno de los mayores especialistas de España en Microbiología y Parasitología Clínica, la pandemia de covid ha marcado un antes y un después en el tratamiento de las enfermedades infecciosas en España y en el mundo. Sin embargo, aunque la experiencia ha hecho que los laboratorios, hospitales y centros de investigación estén más preparados ante la llegada de una nueva eventual pandemia, tienen un aspecto en contra: el tiempo. "Pasan demasiados años entre una pandemia y la siguiente, y eso nos puede hacer bajar la guardia", insiste el investigador.

Oteo ha sido uno de los invitados más reseñables a las jornadas Presente y futuro de las enfermedades infecciosas. El papel de CIBERINFEC en la identificación, diagnóstico y tratamiento celebradas en la Universidad de La Laguna (ULL) este lunes y martes. Unas jornadas en las que un grupo de investigadores han debatido sobre el VIH, enfermedades emergentes, la resistencia antibiótica –de la que Oteo es experto– y del paciente trasplantado.

¿Cuál es el presente y el futuro de las enfermedades infecciosas en España?

La verdad es que ha habido un cambio a raíz del covid. Antes había una tendencia a pensar que las enfermedades infecciosas estaban muy controladas. No en vano, la existencia de los antimicrobianos y las grandes medidas sanitarias que se habían incorporado durante el siglo pasado habían reducido el impacto de estas patologías que, por otra parte, la mayoría son agudas. Es decir, la persona que lo padece o se cura o fallece. Sin embargo, la covid ha puesto las enfermedades infecciosas en primera línea de la atención sanitaria y del interés político, lo que se manifiesta en financiación. Es algo que ahora se tiene muy en mente, y lo hemos visto recientemente con el tema del hantavirus o el brote de ébola.

¿Diría que ha cambiado la conciencia social?

Se es consciente a nivel social de que supone un impacto muy grande. Hasta ahora, las enfermedades crónicas, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares se habían captado la mayor preocupación. Un lugar merecido, sin duda. Confiábamos en que teníamos controlados a los microorganismos. Las enfermedades infecciosas son quizá las únicas enfermedades en las que, aparte de cómo está nuestro organismo, dependemos de otro ser vivo. Por tanto, ya no solo depende del estado de salud que tengamos nosotros o los tóxicos ambientales a los que estamos expuestos; hay otro ser vivo que evoluciona y que condiciona también cuál es la evolución. Es un factor diferente respecto al resto de enfermedades y es interesante tenerlo en cuenta.

¿La experiencia del covid ha cambiado cómo se monitoriza o analizan estas enfermedades infecciosas en laboratorio?

No es que haya cambiado radicalmente el funcionamiento, pero sí que se está intentando establecer una serie de redes que puedan detectar más rápidamente y dar respuestas más precozmente a diferentes enfermedades.

¿Cuál es la mayor debilidad de nuestro sistema a la hora de enfrentarse a una nueva pandemia?

Siempre se ha hablado de la posibilidad de que haya una pandemia, pero el covid nos pilló desprevenidos a todos. Creo que nos adaptamos bastante bien y respondimos. Pero tenemos un problema con la preparación de pandemias y es que pasa mucho tiempo de una a otra. De hecho, una iniciativa impulsada por la Unión Europea de la que forman parte casi todos los países, está intentando evitar que ocurra de nuevo. Ahora mismo lo tenemos reciente y establecemos una serie de centros, de instituciones, de hospitales, de recursos para poder responder de una forma rápida a una pandemia, pero pasan los años y la pandemia no viene. Al final todo se anticúa, se caduca y no relajamos –que es algo muy humano– y en 30 años vuelve y nos pilla de nuevo desprevenidos. Es la dificultad de mantener continuamente la alerta ante una amenaza probable, pero que no se sabe cuándo ocurrirá.

¿Cree que una nueva pandemia nos encontraría mejor preparados?

Yo creo que sí. Hay muchas lecciones aprendidas, pero va a depender de cuánto tiempo pase. Dentro de 50 años no sé cómo estaremos, cómo se recordará la pandemia ni cómo seremos capaces de transmitir la información para que esta preocupación siga vigente. Pero ha sido una lección importante y las mejoras se han realizado. Ese partenariado está buscando las herramientas para que sean los mismos hospitales los puedan cambiar los recursos y dedicarlos a una futura pandemia de manera inmediata si hiciera falta.

Una de sus líneas de trabajo principal es la resistencia antimicrobiana. ¿Considera que es una de las amenazas más grandes que tenemos ahora a nivel de enfermedades infecciosas?

La resistencia antimicrobial tiene un impacto muy importante. Yo diría que es una de las mayores preocupaciones que tenemos ahora mismo con respecto a las enfermedades infecciosas. No es la única. Evidentemente, es una enfermedad o un problema silente porque hay muchas de las bacterias que están adquiriendo resistencia que conviven con nosotros. Tenemos una microbiota que está formada por un montón de bacterias, muchas de las cuales nos pueden producir patologías, pero solo si estamos inmunodeprimidos o si tenemos una enfermedad subyacente.

¿En qué sentido?

La resistencia antimicrobial se puede considerar el único efecto secundario de un antibiótico que no se produce inmediatamente. Me explico: cuando tú tomas un antibiótico y te sienta mal, puedes tener una diarrea, una afección respiratoria o un sarpullido. Esto ocurre de manera inmediata. Pero si yo tomo un antibiótico y una bacteria de mi intestino, que forma parte de mi microbiota, se vuelve resistente, a mí no me produce una enfermedad porque estoy sano. Pero ocurre algo adicional. Esa bacteria circula especialmente entre familiares, que son con quienes compartimos más tiempo. Si a alguno de esos familiares le bajan las defensas en los dos meses siguientes, la bacteria resistente puede ocasionar una infección y generar un problema. Un fenómeno similar ocurre cuando nos vamos de viaje. Cuando vamos, por ejemplo, a la India, nos venimos colonizados por bacterias resistentes al comer una comida que estaba contaminada o porque me he tocado una superficie. Si tres meses después de volver a España me diagnostican un cáncer, me bajan las defensas y me produce infección, pueden encontrarme una bacteria superresistente. Y lo único que habré hecho es ir de viaje.

¿Diría que la globalización hace que este problema sea prácticamente incontrolable?

Lo es. La resistencia antibiótica es un problema muy serio y que tiene todos estos condicionantes diferentes. Tenemos los problemas agudos, víricos... tenemos muy reciente la experiencia de la covid. Estas grandes pandemias agudas no las va a producir la resistencia a antimicrobiales, que es más silente. Sin embargo, si dentro de unos años perdiéramos la cobertura que los antibióticos nos dan a la asistencia sanitaria en general ya no solo es que no me curaría de esas enfermedades, sino que no se podrían utilizar algunos sistemas terapéuticos, como los trasplantes o grandes cirugías, porque no tendríamos la cobertura antibiótica necesaria.

En los últimos años, han empezado a estudiar también las bacterias resistentes más comunes en España.

Si, lo hacemos a través de la Red de Laboratorios para la Vigilancia de la Resistencia a Antimicrobios, llamada Red Labra. Lo que estamos haciendo es buscar es las bacterias que son resistentes a los antibióticos de última línea, los que son resistentes a todo lo demás y son las últimas opciones que nos quedan. Se trata de los antibióticos carbapenémicos, los antibióticos concretos que son muy eficaces y cuando lo demás no suelen ya ser eficaces. Cuando adquieren resistencia también a esos, pues tenemos un problema. Con la red también realizamos la secuenciación genómica de las bacterias, para generar y analizar los clones de alto riesgo. En este sentido, estudiamos los tipos específicos que se diseminan con más facilidad, los mecanismos que utilizan para hacerse más agresivos e incluso encontrar indicadores para detectar brotes.

Canarias se integra dentro de la red, y entre sus últimos resultados afirman haber encontrado "cepas" distintas que las que hay en el resto de España. De hecho son más similares a las que se encuentran en África o Sudeste Asiático. ¿Hay algún motivo para que sea así?

No, no se ha hecho un estudio general para verla, también es difícil. Pero hay algunos casos previos no solo en Canarias sino en otras zonas de España donde hay mucho turismo. Entonces, existe la posibilidad de que estas bacterias circulen y se asienten.

¿Es suficiente el Plan Nacional contra la Resistencia a Antibióticos para poner coto al problema de la resistencia antibiótica?

El Plan Nacional es un marco estupendo, excepcional, en el que se han puesto de acuerdo muchas instituciones, centros y profesionales. No deja de ser un marco en el cual caben muchas iniciativas. Yo creo que se tienen que hacer más, y muchas veces no se hacen más no porque no se quiera, sino porque son secuenciales: requieren una base para ir dando lugar a otras.