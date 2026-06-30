La ‘operación Armas’ dopa la inversión foránea en Canarias en el inicio del año

Las idas y vueltas a las que ha puesto fin la adquisición de Naviera Armas por parte de la Baleària de Adolfo Utor aún se dejaron notar en las inversiones extranjeras concretadas en Canarias en el primer trimestre de este año. De los 67,2 millones de euros, la tercera mayor suma para un inicio de ejercicio en las Islas, 53,1 millones, el 79% del total, se encuadraron en el epígrafe «alquiler de medios de navegación», según Datainvex.

Es decir, se circunscriben a la ingeniería con la que los bonistas propietarios de Armas operaron durante el tiempo anterior a la obtención del visto bueno por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

14,1 millones

A partir de ahora, dichos movimientos están llamados a desaparecer a la hora del recuento de los millones que inversores extranjeros dejan en el Archipiélago. «A menos que Baleària haya comprado a través de una sociedad radicada en, por ejemplo, Luxemburgo», explican fuentes cercanas al mercado de las inversiones. Descontada esta gran operación –en torno a 350 millones de euros–, lo cierto es que a la comunidad autónoma la visitaron 14,1 millones de euros foráneos, una suma trimestral mucho más cercana a lo que es habitual desde que se inauguró el presente siglo.

Los dos trimestres en los que la cifra inversora de pasaporte distinto al español superaron a la concretada entre los pasados meses de enero y marzo fueron los primeros de 2022 y 2014. En el primero de ellos, la suma global alcanzó los 90,4 millones de euros, y 56,2 millones se negociaron en el mismo epígrafe de «alquiler de medios de navegación»; también con protagonismo en el primer cuarto del año 2014 –17,9 millones para un total de 72,9–, pero lejos de los 36 que propició entonces, principalmente, la entrada en Canaragua del grupo japonés Itochu.

Año 2025

Más allá de la distorsión que pueden introducir operaciones concretas, ya el año pasado en su conjunto dejó claro que Canarias está en el radar de la inversión extranjera. A lo largo de todo 2025 desembarcaron en Canarias 329 millones de euros procedentes del extranjero, cifra que duplicó la de un año antes. Nunca antes se había alcanzado dicha suma, que supuso el 22% de toda la inversión extranjera captada por el país en su conjunto. Buena parte de responsabilidad en alcanzar este techo la tuvo la buena marcha del negocio turístico.

Durante la pasada década y el inicio de esta, los grandes fondos de inversión decidieron apostar por la planta hotelera del Archipiélago. Adquirieron numerosos establecimientos y dejaron la explotación en manos de las empresas del sector. En los últimos años, han decidido deshacer posiciones y las cifras que se negocian en este ámbito son mareantes. Siempre según Datainvex, 202,9 millones del total alcanzado en el ejercicio pasado tuvieron como activos protagonistas a los «hoteles y alojamientos similares».

Informe Colliers

En su informe anual sobre inversión hotelera, la consultora Colliers cifró en 1.039 millones de euros, repartidos en 17 transacciones, el volumen negociado en el cambio de manos de activos hoteleros en el Archipiélago durante el pasado año. El documento destaca, además, que la cifra coloca por tercer año consecutivo a la comunidad autónoma como líder estatal, concentrando casi la cuarta parte (24%) del dinero total movido en España en torno a inmuebles turísticos situados en las Islas.

«Esperamos que 2026 mantenga un tono positivo en la actividad inversora», aseguró Laura Hernando, managing director de Hoteles en Colliers, durante la presentación del mencionado informe. Una predicción que basó en la «rentabilidad atractiva frente a otras alternativas» que ofrece el sector alojativo.

Comportamiento diferente

Y este sustancioso incremento en la región se da en un contexto en el que retrocede a nivel nacional. La caída de la inversión extranjera alcanza el 21,8% en el conjunto de España, que registra el peor año desde la pandemia pese al imán de los fondos europeos. Aunque, como ocurre también en el caso del Archipiélago, en inversión extranjera existen años dopados y otros que no lo son tanto, debido a que un año pueden cerrarse grandes operaciones que acaben distorsionando los datos.

En el caso de Canarias, el turismo es el factor diferencial más sólido y que explica por sí mismo el crecimiento de la inversión extranjera durante el pasado año mientras se producía una caída superior al 20% en toda España. En ese tiempo, seis de cada diez euros procedentes del extranjero aterrizaron en este nicho de negocio.

Los establecimientos hoteleros canarios son uno de los refugios predilectos para el capital extranjero

La especulación en torno a la vivienda también atrae a los millonarios ávidos de encontrar rentabilidad. La escasez de oferta de vivienda genera unos precios elevados en el régimen de alquiler en los núcleos urbanos de todo el país. Canarias tiene declarada la emergencia habitacional.