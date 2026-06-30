Los Círculos de Bellas Artes de España forjan una alianza con un primer encuentro en Tenerife

Santa Cruz de Tenerife se convierte en la sede del primer encuentro de Círculos de Bellas Artes de España. La primera reunión oficial se ha celebrado este martes 30 de junio en la capital tinerfeña y marca el inicio de una estrategia conjunta que busca articular una red estable de cooperación cultural entre tres instituciones nacionales, las de Tenerife, Madrid y Palma de Mallorca. La cita, celebrada en la sede del Círculo de Bellas Artes de Tenerife, en la calle Castillo de la capital chicharrera, que se encuentra inmerso en la celebración de su centenario, reunió a representantes institucionales, responsables culturales y equipos directivos con el objetivo de establecer las bases de una colaboración sostenida en el tiempo.

Esta iniciativa se denomina Encuentro Circular y se desarrolla con el objetivo de coordinar estructuras, compartir recursos y generar proyectos conjuntos en el ámbito artístico y cultural por parte de las tres instituciones participantes. La jornada celebrada en la capital tinerfeña contó con la participación del director del Círculo de Bellas Artes de Madrid, Valerio Rocco, y el presidente del Círculo de Palma, Pedro Jesús Lorente, así como con la presencia de autoridades locales y responsables de entidades patrocinadoras, entre ellas el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Fundación CajaCanarias. La cita se articuló como una sesión de trabajo en el que se abrieron espacios de diálogo y diagnóstico y se establecieron algunas de las líneas de trabajo que se esperan desarrollar en próximos encuentros que tendrán lugar en otras ciudades españolas.

Alianza

El presidente del Círculo de Bellas Artes de Tenerife, Pepe Valladares, ya anunció durante la reapertura del Círculo tinerfeño, que tuvo lugar el pasado mes de septiembre coincidiendo con el inicio de las celebraciones de su primer centenario de historia, que su deseo era dar forma a "una alianza" con las otras dos instituciones nacionales porque "nos sentimos muy próximos en nuestras ideas". Junto con la colaboración de estas tres entidades, iniciativas como este Encuentro Circular se completan con la aparición de patrocinadores y, en este caso, la Fundación CajaCanarias se ha venido a sumar al proyecto.

Valladares habla también de la importancia de unir estos tres círculos en concreto. "Mallorca se sitúa en el Mediterráneo y Madrid está en el centro de España, mientras que nosotros somos un puente entre tres continentes", relata Valladares. Es por eso que la institución tinerfeña asume ahora ese papel de conector para traer a España el arte y la cultura africana y sudamericana e introducir la propuesta europea en Canarias a través de las instituciones colaboradoras. "Nuestro reto de verdad es traer proyectos que no se hayan visto ni siquiera en Madrid y ofrecer cosas distintas e innovadoras", concluye Valladares.

Red nacional

De este modo, el encuentro de esta semana en Santa Cruz de Tenerife se plantea como el primer paso hacia la creación de una red nacional de cooperación cultural entre los Círculos de Bellas Artes, basada en la idea de que la cultura funciona como una energía que circula y se fortalece mediante la conexión entre territorios e instituciones. Por eso, este proyecto pretende consolidar un espacio estable de coordinación y promover modelos de trabajo en red con encuentros periódicos de seguimiento.

Tras el encuentro en Tenerife, la próxima cita será en Baleares en el mes de octubre

Además, se planteó la itinerancia de exposiciones y programas culturales, el intercambio de proyectos entre sedes y la puesta en marcha de iniciativas conjuntas en mediación, formación y pensamiento. Otro de los ejes estratégicos definidos es la movilidad de agentes culturales, mediante programas de intercambio, residencias y circulación de artistas, comisarios y gestores. El reto pasa por impulsar propuestas innovadoras que no se limiten a reproducir modelos existentes, sino que aporten contenidos diferenciados y amplíen la oferta cultural.

Próximos encuentros

Tras esta inauguración en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife, el segundo encuentro tendrá lugar en octubre en Palma de Mallorca, donde se realizará un seguimiento de los acuerdos adoptados y se definirán nuevas líneas de colaboración. Posteriormente, el próximo mes de febrero, Madrid acogerá una tercera cita orientada a consolidar la red y planificar su ampliación.