Canarias prorroga tres meses las ayudas anticrisis a los combustibles

Estado y Comunidad Autónoma han acordado la prórroga de las medidas para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán y del consecuente cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita hasta un 20% del petróleo que se consume en el mundo. Por un lado, el Consejo de Gobierno de Canarias formalizó ayer la prórroga de las medidas tributarias plasmadas en el Decreto ley 3/2026, del pasado 6 de abril; por otro, el Ejecutivo central se comprometió a aportar alrededor de cinco millones más a los 15,3 acordados en su día, lo que aliviará el impacto de la prórroga en las arcas regionales. Así, las ayudas a los combustibles, que debían finalizar justo hoy, se mantendrán, en principio, hasta el próximo 30 de septiembre. Hay que precisar, eso sí, que la duración de las medidas podrá ser menor –podrían aplicarse solo en julio– en función de la evolución de la inflación. Si una vez se conozca el Índice de Precios de Consumo (IPC) de junio resulta que la variación en el capítulo de gasolinas y gasóleos no supera en más de un 15% el IPC del mismo mes del año pasado –junio de 2025–, entonces el ‘tipo 0’ del IGIC en los combustibles dejaría de aplicarse a partir de agosto. Y de ese mismo cálculo dependerá también la mayor o menor duración y la mayor o menor intensidad de la rebaja impositiva en la gasolina y el gasóleo profesionales

El acuerdo entre los Gabinetes estatal y autonómico se produce tras las conversaciones mantenidas entre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto con responsables del Ministerio de Hacienda. Según lo pactado, las nuevas cantidades compensatorias tendrán en cuenta las singularidades fiscales de las Islas, donde se aplica el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en lugar del IVA. No ocurrirá, por tanto, lo que pasó cuando se aprobó el paquete original de medidas anticrisis, en el que se ‘olvidaron’ las singularidades fiscales del Archipiélago. Las cifras definitivas se cerrarán en nuevas reuniones previstas para los próximos días. El objetivo es que las compensaciones se ingresen a Canarias a través de incrementos en partidas ordinarias. Con esta nueva medida, la cuantía específica para el Archipiélago podría pasar de los 15,3 millones iniciales a más de 20 millones de euros, siempre en función de la intensidad y la duración definitiva de las medidas.

El acuerdo coincidió con la aprobación, también ayer, de un nuevo Real Decreto-ley en el Consejo de Ministros para reforzar el escudo económico y social en España. El texto incluye, además, otras medidas que tendrán repercusión en Canarias, «especialmente en sectores sensibles para la economía de las Islas», tal como destacaron desde el Gobierno de Pedro Sánchez.

Entre ellas figuran ayudas específicas al transporte por carretera, dirigidas a empresarios y profesionales que no tienen derecho a la devolución del impuesto de hidrocarburos, así como ayudas directas al transporte marítimo para servicios regulares de pasajeros, carga y carga rodada entre la Península y los territorios no peninsulares, además de las conexiones entre islas. El Real Decreto-ley mantiene también las ayudas al sector primario, incluidas las destinadas a fertilizantes, al gasóleo para agricultores y ganaderos y al sector pesquero, de las que podrán beneficiarse los profesionales canarios.

El texto aprobado por el Gobierno central incorpora además medidas específicas para reforzar la seguridad del suministro eléctrico en los sistemas no peninsulares, en particular Canarias y Baleares, mediante la instalación de sistemas de baterías.

La nueva disposición permitirá financiar hasta el 25% –una cuarta parte del coste– de las inversiones destinadas a garantizar la reserva rodante en sistemas eléctricos aislados cuando no existan alternativas más económicas. Esta medida busca responder a situaciones en las que, por el tamaño y las características del parque de generación, el operador del sistema detecte una insuficiencia de reserva que obligue a aplicar planes de deslastre de demanda para mantener la estabilidad eléctrica.

El Real Decreto-ley también reconoce las singularidades energéticas del Archipiélago y establece que las estaciones de bombeo eléctrico en Canarias sean de titularidad del operador, en atención a las características geográficas y de funcionamiento del sistema eléctrico insular.

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El acuerdo por el que el Estado contribuirá a la prórroga de las medidas anticrisis en Canarias supone también, en lo político, el punto final a la polémica que había suscitado el hecho de que el Estado aún no hubiera transferido los 15,3 millones pactados para el paquete original de medidas. No en vano, Madrid ya había garantizado la transferencia a través del ministro Torres, y, además, se incrementa ahora la cuantía. n