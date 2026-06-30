Canarias encadena alertas por calor, incendios forestales, viento y fenómenos costeros esta semana

Canarias afronta una semana marcada por varios episodios meteorológicos adversos que mantienen activadas situaciones de alerta y prealerta en el Archipiélago. El calor intenso, el riesgo de incendios forestales, el viento fuerte y el mal estado del mar coinciden en un escenario especialmente delicado, sobre todo en las Islas de mayor relieve.

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado la situación por riesgo de incendios forestales y ha elevado a alerta a Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro desde las 7:00 horas de este martes 30 de junio. La medida se adopta en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA).

Además, Gran Canaria se encuentra en alerta por temperaturas máximas desde las 11:00 horas de este martes, mientras que el resto del Archipiélago permanece en prealerta por calor. A ello se suman la prealerta por viento, activa desde la madrugada del lunes, y la prealerta por fenómenos costeros, vigente desde las 22:00 horas del lunes 29 de junio.

Alerta por incendios forestales en cinco islas

La alerta por riesgo de incendios forestales afecta a El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria por encima de la cota de 600 metros en la zona norte y de 400 metros en la zona sur.

La decisión responde a un episodio de calor intenso, aunque previsiblemente de corta duración, con temperaturas que pueden alcanzar los 35 grados de forma general y llegar puntualmente a los 40 grados en Gran Canaria. A estas temperaturas se suma una humedad relativa inferior al 30%, un factor que favorece la sequedad de la vegetación y puede facilitar la propagación del fuego.

El Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales de la Aemet apunta a valores de riesgo alto y muy alto, especialmente en Gran Canaria y La Gomera. La previsión apunta a una mejoría a partir del 2 de julio, aunque hasta entonces las autoridades insisten en extremar la prudencia.

Gran Canaria, la isla con mayor riesgo

Gran Canaria es la isla que concentra la situación más adversa. El Gobierno de Canarias declaró inicialmente la alerta por riesgo de incendios forestales en esta isla desde las 14.00 horas del lunes 29 de junio, para zonas situadas por encima de los 400 metros.

El episodio térmico comenzó durante la jornada del lunes y tendrá su momento más intenso este martes. Las máximas podrán alcanzar de forma general los 35 grados, especialmente en zonas de interior orientadas al sur y oeste, así como en el litoral sureste. No se descarta que se alcancen puntualmente los 40 grados.

La inversión térmica se situará en torno a los 500 metros, con posibilidad de descender localmente por debajo de los 300 metros. Esta situación favorece la persistencia de aire muy cálido y seco en medianías y cumbres. La humedad por debajo del 30% hasta aproximadamente los 2.000 metros de altitud aumenta el riesgo de que cualquier conato pueda avanzar con rapidez.

Alerta por calor en Gran Canaria y prealerta en el resto

La Dirección General de Emergencias también ha actualizado la situación por temperaturas máximas, elevando a alerta a Gran Canaria desde las 11.00 horas del martes 30 de junio. El resto de las islas continúa en prealerta por el mismo fenómeno.

En Gran Canaria se esperan temperaturas iguales o superiores a 37 grados, con posibilidad de alcanzar localmente los 40 grados en zonas interiores orientadas al sur y oeste, así como en sectores del litoral sureste.

En Tenerife y La Gomera, las máximas podrán alcanzar o superar los 34 grados en medianías del sudeste, sur y oeste a partir del martes. En Lanzarote y Fuerteventura se esperan valores de entre 30 y 32 grados en zonas del interior y sur, mientras que en El Hierro y La Palma podrán alcanzarse o superarse los 30-32 grados de forma más puntual en medianías del sur y oeste.

El episodio de calor tenderá a remitir progresivamente a partir del miércoles 1 de julio, aunque la mejora más clara se espera desde el jueves 2.

Prealerta por viento en todo el Archipiélago

El viento también será protagonista durante estos días. Canarias permanece en prealerta por viento desde las 03.00 horas del lunes 29 de junio.

La previsión apunta a un alisio moderado con intervalos de fuerte, que se intensificará durante la segunda mitad del lunes y mantendrá rachas del nordeste localmente muy fuertes. Las zonas más expuestas serán las vertientes sudeste y oeste de las islas de mayor relieve.

En Gran Canaria y La Gomera se podrán alcanzar localmente rachas de hasta 90 kilómetros por hora. También se esperan rachas muy fuertes entre el lunes y el martes en El Paso y el extremo noroeste de La Palma, el extremo noroeste de Tenerife, zonas bajas del Valle de Agaete, áreas interiores del sur de Lanzarote y Fuerteventura, y el sur de Jandía.

Prealerta por fenómenos costeros

A las altas temperaturas y al viento se suma la prealerta por fenómenos costeros, activa en todo el Archipiélago desde las 22.00 horas del lunes 29 de junio.

La previsión recoge mar de viento del nordeste de entre 50 y 61 kilómetros por hora, equivalente a fuerza 7, con mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. Se espera fuerte marejada, con áreas de mar gruesa en los litorales más expuestos.

Las zonas con peor estado del mar serán el nordeste y oeste de El Hierro; el sureste y noroeste de La Palma; la costa oeste de La Gomera; las costas del sureste y noroeste de Tenerife; y, en Gran Canaria, el extremo oeste y la costa sureste.

En Fuerteventura y Lanzarote, el viento del nordeste será de fuerza 4 a 5, con velocidades de entre 20 y 38 kilómetros por hora, y fuerte marejada en el sureste.

Pleamares previstas

La situación marítima coincide con un coeficiente de marea de 69-70, por lo que se recomienda especial precaución en zonas costeras durante las pleamares.

Martes 30 de junio: Las pleamares serán a las 02.23 y 14.35 horas .

y . Miércoles 1 de julio: Las pleamares están previstas a las 02.57 y 15.09 horas .

y . Jueves 2 de julio: Las pleamares serán a las 03.32 y 15.44 horas.

Recomendaciones ante esta situación

Las autoridades piden evitar cualquier actividad que pueda originar fuego en zonas forestales o próximas al monte. En episodios de calor, baja humedad y viento, una chispa, una colilla o el uso imprudente de maquinaria pueden provocar un incendio de rápida propagación.

También se recomienda limitar la exposición al sol en las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia, permanecer en lugares frescos y prestar especial atención a personas mayores, menores, enfermos crónicos y personas que vivan solas.

Por viento, conviene retirar objetos de balcones y azoteas, asegurar toldos, extremar la precaución en carretera y evitar caminar por zonas arboladas, áreas expuestas o próximas a construcciones en mal estado.

En la costa, se aconseja no situarse en muelles o espigones, evitar bañarse en playas con fuerte oleaje o sin vigilancia, no practicar deportes náuticos en zonas afectadas y no acercarse a puntos donde rompan las olas para sacar fotos o vídeos.