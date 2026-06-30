Calima en Canarias: cuándo entra el polvo sahariano y cuándo se retirará

Canarias recibirá en las próximas horas una entrada de polvo sahariano procedente del norte de África. El episodio de calima será más significativo en niveles altos, aunque dejará un ambiente más turbio en el Archipiélago y coincidirá con un ascenso de las temperaturas y con rachas intensas de viento en algunas zonas.

La masa de polvo en suspensión avanzará de este a oeste y las primeras islas en notar su llegada serán Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, por su mayor cercanía al continente africano. A lo largo de la tarde del lunes, la calima comenzará a extenderse al resto del Archipiélago y durante el martes afectará ya a la totalidad de las islas.

El episodio se mantendrá hasta el miércoles, jornada en la que la lengua de polvo sahariano empezará a retirarse hacia el sur desde primeras horas de la mañana.

Canarias deja atrás unos días de temperaturas suaves

El Archipiélago ha permanecido al margen de la primera gran ola de calor del verano que ha afectado a otros puntos de España y de Europa. La influencia del anticiclón de las Azores y unos alisios reforzados han ayudado a mantener temperaturas más suaves que en la Península.

Durante los últimos días, las máximas se han situado en general en torno a los 25 grados en buena parte de Canarias. Sin embargo, ese escenario cambia con el inicio de la semana.

El ascenso térmico será más notable el lunes y el martes, especialmente en zonas situadas a sotavento de los vientos del este. En estos puntos se podrán superar los 30 grados, mientras que en áreas más expuestas al calor de Gran Canaria se esperan valores bastante más altos.

Calima en todas las islas

El cambio en la configuración de los vientos en altura favorecerá la llegada de polvo en suspensión desde el Sahara. Este tipo de episodios es más habitual durante el invierno, sobre todo entre diciembre y marzo, cuando los vientos de componente este y sureste arrastran partículas del desierto hacia Canarias.

Aun así, también pueden registrarse episodios de calima a finales de la primavera y durante el verano, especialmente asociados a entradas de aire cálido africano. En estos casos, suelen ser episodios de menor duración.

En esta ocasión, el polvo sahariano dejará un cielo más velado, menor visibilidad en algunos momentos y un ambiente más seco y turbio. La calima será más apreciable en altura, aunque en las islas orientales podría ser moderada de forma puntual.

Se podrán rozar los 40ºC en algunos puntos de Gran Canaria, según el modelo europeo / Meteored

Calidad del aire aceptable, pero con precaución

El episodio no se prevé especialmente intenso. El Índice de Calidad del Aire se mantendrá en valores considerados aceptables y las concentraciones esperadas estarán por debajo de los umbrales críticos.

La calima se situará principalmente en niveles altos, por lo que no deberían registrarse problemas importantes cerca de la superficie. No obstante, el polvo en suspensión puede afectar a personas sensibles, especialmente si padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Las partículas pueden provocar irritación de ojos, nariz y garganta, además de tos o sensación de falta de aire. Las más finas pueden penetrar en las vías respiratorias y agravar patologías como el asma, la EPOC o determinadas enfermedades cardiovasculares.

Por ello, aunque el episodio sea de baja intensidad, se recomienda a las personas vulnerables limitar la actividad física al aire libre, mantener las ventanas cerradas si el ambiente está cargado y utilizar mascarilla FFP2 si necesitan salir en momentos de mayor presencia de polvo.

Calor intenso en Gran Canaria

La entrada de calima coincidirá con un episodio de calor de corta duración. Las temperaturas podrán ser localmente elevadas en la mitad sur de Gran Canaria, donde podrían alcanzarse entre 38 y 39 grados.

En otros puntos del Archipiélago situados a sotavento de los vientos del este también se podrán superar los 34 grados. El calor será más acusado en medianías, zonas de interior y vertientes orientadas al sur y oeste, donde el aire cálido y seco puede mantenerse durante más horas.

La combinación de calor, baja humedad y viento obliga a extremar la prudencia, especialmente en el monte y en espacios naturales, por el aumento del riesgo de incendios forestales.

Avisos por viento y mala mar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por viento ante la posibilidad de rachas fuertes. En La Gomera, el viento podría alcanzar localmente los 90 kilómetros por hora.

También soplará con intensidad en el canal entre Tenerife y Gran Canaria, con componente nordeste y velocidades de entre 50 y 60 kilómetros por hora. Estas condiciones pueden afectar a la conducción en zonas expuestas, a actividades al aire libre y al estado de la mar.

En episodios de alisio reforzado, las rachas más intensas suelen concentrarse en vertientes aceleradas por la orografía, especialmente en zonas del sureste y noroeste de las islas de mayor relieve.

Cuándo se retirará la calima

La lengua de polvo sahariano permanecerá sobre Canarias durante el martes, cuando su presencia alcanzará a todo el Archipiélago. A partir del miércoles, la masa de polvo comenzará a desplazarse hacia el sur, lo que permitirá una mejora progresiva de la visibilidad y de la calidad del aire.

Hasta entonces, el ambiente seguirá más turbio de lo habitual, con cielos blanquecinos o amarillentos y una sensación térmica más elevada en las zonas afectadas por el ascenso de temperaturas.

La recomendación general es seguir la previsión meteorológica oficial, evitar esfuerzos físicos en las horas de más calor y prestar especial atención a menores, mayores, personas con enfermedades respiratorias y quienes trabajen al aire libre.