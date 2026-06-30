Cuando el acompañamiento transforma una infancia

Las dificultades económicas, el abandono escolar, el desempleo juvenil o la precariedad siguen condicionando el presente y el futuro de miles de familias vulnerables en todo el país, incluidas muchas que residen en Canarias. Romper ese círculo de desigualdad exige algo más que ayudas puntuales: requiere acompañamiento sostenido, cercanía y tiempo.

Esa es precisamente la filosofía que ha transformado la vida de Julieta, una niña de 13 años de Tenerife que lleva cinco años vinculada al programa CaixaProinfancia de la Fundación ”la Caixa”. Cuando empezó a acudir a las sesiones de refuerzo educativo, la relación con su familia era distante y resultaba difícil generar implicación tanto en el proceso escolar de la menor como en la comunicación con el centro y la referente familiar. Hoy, cinco años después, todo ha cambiado. “Muchas gracias por todo este tiempo con el programa CaixaProinfancia y con Ecca Social. Nos hemos sentido muy acompañados, con un trato profesional y cercano en todo momento, tanto en el refuerzo educativo como en la atención psicoterapéutica, y también en detalles tan bonitos como el Árbol de los Sueños”, expresa la familia de Julieta, agradecida por la dedicación, la paciencia y el cariño recibidos durante este tiempo.

Para sostener este tipo de procesos, la Fundación ”la Caixa” impulsa programas de acompañamiento socioeducativo y de acceso al empleo dirigidos a la infancia y la juventud vulnerable, entre los que destacan CaixaProinfancia, Incorpora Joven, las Becas de Grado, las Convocatorias de Proyectos Sociales y las iniciativas Más Infancia y Más Empleo Joven. Cada año, más de 140.000 niños, adolescentes y jóvenes reciben apoyo a través de estos programas, desarrollados junto a una amplia red de entidades sociales repartidas por todo el territorio. En 2026, la Fundación destina más de 700 millones de euros a transformación social, dirigidos a actuar allí donde las necesidades son más urgentes.

En el caso de Julieta, ese acompañamiento se ha construido desde la constancia y la cercanía, hasta lograr algo que no siempre es sencillo: tejer un vínculo de confianza real entre la entidad y la familia. Poco a poco, la comunicación comenzó a fluir y la familia fue acercándose al recurso de una forma cada vez más abierta y participativa, dejando atrás la distancia inicial.

Este curso escolar ha supuesto un nuevo reto. La madre de Julieta trasladó a la entidad su preocupación, dado que la niña atravesaba una etapa especialmente complicada a nivel emocional. Desde el programa se activó entonces la ayuda de atención psicoterapéutica, recibida con enorme agradecimiento tanto por la madre como por la propia Julieta. Actualmente, la menor continúa participando tanto en el refuerzo educativo como en la atención terapéutica, y mantiene una evolución muy positiva en ambos frentes.

El cambio se nota también en el día a día. La madre visita de manera recurrente la oficina de Ecca Social, entidad colaboradora del programa en la isla, para compartir avances, inquietudes y logros, un gesto que refleja la confianza y el acompañamiento consolidados durante estos años. Desde el centro educativo de Julieta también destacan una mejora significativa en su comportamiento y en su adaptación escolar. Señalan, además, que su participación en el programa ha favorecido de forma considerable su rendimiento académico: la niña ha logrado superar las materias con éxito y muestra hoy una actitud mucho más estable y motivada hacia el aprendizaje.

La historia de Julieta es, en realidad, la de cientos de familias canarias que cada año encuentran en estos programas un punto de apoyo decisivo. “La vulnerabilidad es cada vez más compleja y exige respuestas que vayan más allá de las ayudas económicas. Hace falta un acompañamiento integral y sostenido para que niños, jóvenes y familias puedan acceder a oportunidades y construir un futuro mejor. Solo así es posible romper dinámicas de exclusión que se perpetúan de generación en generación”, asegura el subdirector general de Social de la Fundación ”la Caixa”, Marc Simón.

El testimonio de Julieta y su familia ilustra lo que significan esos más de 140.000 niños y jóvenes atendidos cada año: no son solo una cifra, sino historias de superación que avanzan gracias a la paciencia, la cercanía y el trabajo conjunto entre la Fundación ”la Caixa” y entidades como Ecca Social. Un modelo que combina lo educativo, lo emocional y lo familiar, y que demuestra que romper el círculo de la pobreza infantil es posible cuando el acompañamiento es constante.