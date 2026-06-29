The Strokes estrena el videoclip de 'Going Shopping' rodado en el Auditorio de Tenerife

El grupo neoyorquino The Strokes estrenó este lunes 29 de junio el videoclip de Going Shopping, primer adelanto de su nuevo trabajo discográfico, Reality Awaits, que será su séptimo álbum de estudio y que verá la luz el próximo 24 de julio. La banda ha elegido un lugar tan singular como el Auditorio de Tenerifepara rodar parte de este vídeo, que está protagonizado por el actor estadounidense Walton Goggins, cuya presencia articula buena parte del relato escénico. Esta pieza, que ya se puede ver a través de Youtube o en las redes sociales del grupo combina sátira social, estética minimalista y referencias visuales para poner imagen a este tema animado que ha viajado hasta Tenerife para ahora recorrer el mundo entero.

El exterior del Auditorio de Tenerife se convierte así en una de las dos localizaciones elegidas por The Strokes para rodar este videoclip, que también se grabó en un plató interior. De este modo, uno de los espacios arquitectónicos más emblemáticos de Canarias sirve una vez más de plató y protagonizan varias secuencias en las que se reconocen tanto la silueta característica del edificio diseñado por Calatrava como su entorno inmediato, incluida la escultura de César Manrique Homenaje a Santa Cruz, que se encuentra situada entre el Auditorio y el Parque Marítimo.

Más elementos

En el videoclip, la primera imagen que se puede ver es la silueta del Auditorio tinerfeño de noche para, acto seguido, dar lugar a un plano de día mientras el actor Walton Goggins entra en escena para entonar los primeros versos de la canción, que se encarga de 'cantar' durante todo el vídeo. Pero más allá del escenario, la propuesta también cuenta con otros guiños al escenario canario con la aparición de unos plátanos que, quizás, proceden de plantaciones cercanas de Tenerife. Con todo, la combinación entre la cotidianeidad y el surrealismo encaja con la línea estética habitual de la banda liderada por Julian Casablancas.

La canción Going Shopping fue lanzada como single en abril de 2026 y generó una gran expectación ante el nuevo álbum del grupo. La elección de Tenerife como escenario refuerza la dimensión internacional de la producción y sitúa a la isla como un enclave cada vez más habitual para rodajes musicales y audiovisuales. Ya el pasado mes de mayo varias personas aseguraron haber visto a miembros de la banda en diferentes puntos de Tenerife. Ahora, todo cobra sentido después de que The Strokes haya hecho público el primer videoclip de su próximo disco.

Goggins

La intervención de Walton Goggins aporta un matiz interpretativo distintivo y llama ahora mucho la atención del público internacional, que seguro también podrá disfrutar del escenario elegido para este vídeo. El papel del actor estadounidense, que oscila entre lo cómico y lo inquietante, se integra en una narrativa que ha sido interpretada por parte del público como una crítica al consumismo y a las dinámicas sociales contemporáneas. Aunque descrita como "una obra“simple en apariencia", los seguidores también destacan la intención temática y simbolismo de la imagen recién publicada.

Este vídeo es el primer adelanto del séptimo álbum de la banda que se publicará en julio

Con este lanzamiento, The Strokes calienta motores para el que será su séptimo álbum de estudio, Reality Awaits, el primero desde The New Abnormal, publicado en 2020. Going Shopping se publicó oficialmente el pasado 7 de abril tras una curiosa campaña puesto que la banda envió la canción en cassette a cien seguidores antes de lanzarla en streaming. Aunque la fecha inicial del lanzamiento del álbum estaba prevista para el pasado 26 de junio, el disco se ha retrasado hasta el próximo 24 de julio.