Leishmaniasis en Canarias: la enfermedad potencialmente mortal que ya afecta a los perros

Canarias ha dejado de ser un territorio al margen de la leishmaniasis canina. Un estudio en marcha de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha identificado casos de esta enfermedad en perros que no habían salido del Archipiélago, lo que indica que el contagio se produjo dentro de las Islas.

Hasta ahora, los casos detectados en Canarias se atribuían a infecciones importadas. Es decir, animales que habían contraído la enfermedad fuera del Archipiélago, sobre todo en la Península, y que desarrollaban los síntomas una vez de regreso. Los resultados provisionales de la investigación cambian ese escenario.

El estudio está dirigido, entre otros especialistas, por Alberto Montoya, catedrático de Medicina Animal de la Facultad de Veterinaria de la ULPGC. El investigador explica que, en un primer momento, se pensó que los casos localizados en Canarias correspondían a perros infectados fuera de las Islas. Sin embargo, la aparición de animales enfermos sin antecedentes de viaje hizo que el equipo comenzara a estudiar la posibilidad de contagios locales.

La investigación ya ha permitido confirmar "bastantes casos" de leishmaniasis en perros que siempre habían vivido en el Archipiélago.

Un 10% de positivos en perros con sospecha clínica

El trabajo ha analizado hasta ahora cerca de 800 perros de todas las Islas. Entre los animales incluidos en la muestra, los investigadores han detectado en torno a un 10% de positivos.

Ese porcentaje debe interpretarse con cautela. No representa la prevalencia real de la enfermedad en toda la población canina de Canarias, ya que el estudio se ha centrado en perros que llegaban con sospecha clínica previa.

El dato, aun así, confirma un cambio relevante: la enfermedad está presente en Canarias y ya no puede considerarse una amenaza lejana para los animales del Archipiélago.

El flebótomo, clave en el contagio

La leishmaniasis se transmite por la picadura del flebótomo, un insecto más pequeño que un mosquito. La existencia de contagios autóctonos en perros implica que el vector capaz de transmitir el parásito también está presente en Canarias.

El hallazgo tiene importancia veterinaria y sanitaria. La enfermedad puede afectar a perros, gatos, caballos y otros mamíferos. Además, es una zoonosis, lo que significa que también puede transmitirse a las personas a través del insecto vector.

En humanos, la leishmaniasis puede presentarse con lesiones en la piel, como úlceras, y en algunos casos adoptar formas más graves. Las personas con problemas de inmunosupresión se consideran especialmente vulnerables.

España registra una tendencia al alza

España es uno de los países donde la leishmaniasis se transmite, especialmente en sus formas visceral y cutánea. Según los datos citados del último informe epidemiológico de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), en 2024 se notificaron 473 casos en humanos.

La evolución reciente muestra un aumento progresivo. En 2022 se registraron 291 casos y en 2023, 387. En lo que va de 2026, ya se han contabilizado 140 casos de leishmaniosis en España.

En perros, la enfermedad está presente en buena parte del territorio nacional. El nuevo escenario en Canarias obliga ahora a reforzar la vigilancia y a incorporar medidas preventivas para evitar que la transmisión se extienda.

Prevención: vacunas, collares y control veterinario

El equipo de la ULPGC considera que Canarias aún está a tiempo de evitar una situación similar a la de algunas zonas mediterráneas, donde la leishmaniasis está ampliamente asentada.

Montoya adelanta que en septiembre se celebrarán unas jornadas para alertar a las autoridades sanitarias y pedir a los profesionales veterinarios que estén atentos ante posibles casos.

La prevención será clave. Entre las herramientas disponibles figuran las vacunas, aunque no ofrecen una protección total. "Tenemos vacunas que, si bien no son 100% efectivas, evitan muchísimo el contagio y la expansión de la enfermedad", explica Montoya.

También ayudan los collares antiparasitarios que reducen el riesgo de picadura del flebótomo y otros productos orientados a reforzar la respuesta inmunitaria del animal. En cambio, el veterinario recuerda que las pastillas antiparasitarias habituales no son eficaces frente a esta picadura concreta.

Síntomas de la leishmaniasis en perros

La leishmaniasis canina puede ser grave y potencialmente mortal. Los primeros signos pueden aparecer meses después de la picadura del insecto.

En una fase inicial suelen observarse problemas de piel, como úlceras, costras, sangrado nasal, conjuntivitis, trufa seca o crecimiento excesivo de las uñas.

Si la enfermedad avanza sin diagnóstico ni tratamiento, el parásito puede llegar a la sangre, la médula y distintos órganos. En los casos más graves puede provocar insuficiencia renal, anemia severa y lesiones oculares, entre otras complicaciones.

El deterioro del animal puede ser progresivo y difícil de manejar, por lo que los especialistas insisten en no esperar a que los síntomas sean graves para acudir al veterinario.

Una enfermedad con tratamiento, pero difícil de curar

La leishmaniasis tiene tratamiento, aunque su eficacia depende del momento del diagnóstico y del estado general del animal.

En muchos casos, más que curarla de forma definitiva, el tratamiento permite cronificar la enfermedad y controlar su evolución. El parásito puede permanecer alojado en el organismo durante largo tiempo, por lo que el seguimiento veterinario resulta fundamental.

Por eso, los expertos insisten en tres ideas: prevención, vigilancia de síntomas y chequeos veterinarios. La recomendación es acudir al veterinario si el animal presenta signos compatibles o si vive en una zona donde pueda haber presencia del vector.