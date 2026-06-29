El jefe superior de Policía de Canarias asegura que "nadie" vinculado al 'caso Plus Ultra' le pagó nunca

El excomisario del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas y actual jefe superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez Martín, ha asegurado este lunes en el Senado, al ser preguntado por el caso Plus Ultra, que nadie le ha dado "ni 7.000 euros, ni 70.000, ni 700 millones". "A mí nadie me ha dado dinero", ha recalcado. Gómez Martín ha comparecido durante dos horas en la comisión de investigación parlamentaria sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Su nombre aparece en el sumario del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sobre el caso Plus Ultra como posible receptor de favores dentro de una supuesta organización que rodea el préstamo de la SEPI a la aerolínea y el entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

El senador del PP José Antonio Monago le ha recordado que figura en un chat entre el abogado Miguel Palomero y el empresario venezolano Danilo Diazgranados en el que aparecen "favores y gratificaciones" para él, entre ellos una mención a un pago de 7.000 euros por "limpiar un expediente" supuestamente de un hijo del empresario, también llamado Danilo, informa Efe.

Niega todas las sospechas

El excomisario de Barajas lo ha considerado "rigurosamente falso" y ha explicado que conoció al hijo porque trató de acceder a España "con pasaporte venezolano falso", por lo que fue detenido, "pasó a disposición judicial y punto pelota". Gómez ha hecho hincapié en que no tiene "nada que ver con esa gente" y en que no está "en ninguna trama", ni tiene "ninguna sociedad en Dubái". "Esto ya deja de ser criminalidad de cuello blanco para ser lo de Santiago Segura", ha dicho en referencia a las películas del comisario de ficción Torrente, al negar haber recibido 7.000 euros de empresarios de alto nivel.

A preguntas luego de la senadora de Vox Paloma Gómez sobre esos contactos con Diazgranados, padre e hijo, ha aseverado que no hubo "nada ilícito, nada inapropiado" y ha añadido: "Con esas personas no he tenido nunca ningún comportamiento de trato de favor". Sobre su situación económica personal, ha señalado que no es buena por haber pasado por más de un divorcio.

El papel de Martínez Sola

También ha señalado que conoce a Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, y también al otro Julio Martínez, supuesto testaferro de Zapatero, y que el segundo se pasaba por su despacho del aeropuerto para saludarle y tomar café con él cuando viajaba con el expresidente. Gómez se ha quejado reiteradamente de que algunos senadores le pregunten sobre asuntos que están bajo secreto de sumario, y Monago le ha indicado que las informaciones han sido publicadas en prensa.

Acerca del supuesto borrado de un expediente, el comisario de policía ha asegurado que "no se puede borrar una ficha policial", por lo que "quien escribiera eso no conoce los mecanismos de control".

Respecto a que él facilitara el uso de otro aeródromo madrileño, el de Cuatro Vientos, a la presunta organización ilegal, Gómez ha dicho que "es absurdo", que no tiene "ninguna capacidad de influencia" en ese otro aeropuerto y que ni siquiera ha estado nunca en Cuatro Vientos. En cuanto a haber recibido regalos, ha dicho que alguna cesta de navidad, que dejaba en el aeropuerto para los policías de servicio, y "alguna vez una botella de vino".

"Actuación policial perfecta" con Delcy Rodríguez

Otro de los asuntos reiterados durante los interrogatorios ha sido sobre la llegada a Barajas, una noche de enero de 2020, de la entonces vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez, ahora presidenta, que ya fue objeto de otra comparecencia de Gómez en otra comisión de investigación del Senado, la del caso Koldo, en noviembre de 2024. "La actuación policial fue perfecta" aquella noche, ha zanjado Gómez, como ya manifestó a los senadores de la otra comisión, ya que a él le llamó un comisario jefe para exponerle que no podía entrar en territorio Schengen por una prohibición de la UE y así fue. Ella ni siquiera solicitó la entrada y permaneció en la zona de tránsito internacional del aeropuerto, ha relatado el comisario de policía, y ha recordado que la competencia sobre las maletas es de la Guardia Civil.

Al exministro José Luis Ábalos solo le ha visto aquella vez, ha asegurado, y a su exasesor Koldo García más veces debido a la afición compartida de la tauromaquia, ha contado.