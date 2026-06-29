Iván Redondo vaticina que la unidad del nacionalismo entre CC y 1ºCanarias traerá nuevas mayorías a las Islas

El tablero político canario vive una nueva etapa con el acercamiento entre Coalición Canaria y Municipalistas Primero Canarias, después de que ambas formaciones formalizaran recientemente en Arucas un acuerdo de confluencia para presentar una candidatura conjunta en las elecciones municipales de 2027, y con la vista puesta en el resto de municipios, cabildos, Gobierno regional y en los comicios generales para intentar lograr grupo propio en el Congreso de los Diputados. En ese nuevo escenario, el consultor político Iván Redondo, exdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno con Pedro Sánchez (2018-2021), aseguró este lunes, durante la presentación de su libro El Manualen el Club La Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, que la unión entre ambas fuerzas constituye "un fenómeno que no sucede desde hace muchísimos años".

Nuevas mayorías

Redondo aseguró que el reencuentro del nacionalismo, gestado "desde abajo", es el motor que forzará "nuevos juegos de mayorías" tras las elecciones de 2027 y puede desembocar en "otros pactos". De hecho, subrayó tras el acto que, aunque el PSOE parte como "primera fuerza" política de Canarias de cara a los próximos comicios locales y autonómicos, según "cualquier encuesta privada o pública que se analice", advierte de que el "fenómeno nuevo" que plantea 1º Canarias, tras la escisión de Nueva Canarias, con sus pactos municipales y regionales con CC, tiene "potencialidad". Por ello, no descarta que esa reunificación del nacionalismo "compita" con el PSOE "por la primera posición" en la próxima cita con las urnas en las islas.

Redondo realizó un análisis de la situación política durante la conversación que mantuvo con el director del Club La Provincia, Antonio Cacereño, en un acto patrocinado por ICOT, Binter, Astican y Lopesan, que reunió a buena parte de la representación política, empresarial y social del Archipiélago, entre ellos el presidente de Canarias y secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo; el alcalde de Gáldar y uno de los referentes de Municipalistas Primero Canarias, Teodoro Sosa, o la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias (PSOE).

Canarias es la gran nacionalidad

Para Redondo, el encaje territorial es una de las asignaturas pendientes de la transición "ejemplar pero incompleta". El analista definió a las islas como pieza clave del tablero estatal: "Canarias es la gran nacionalidad". El estratega reivindicó la necesidad de una "capital plural" frente al concepto de "Madrid DF", ese dispositivo político que representa solo al 15% del censo y que actúa como una "gran aspiradora" que se emancipa del resto del Estado.

En su análisis, destacó la "cultura pactista" canaria, comparándola con la vasca, y subrayó que el votante isleño es el más receptivo a la innovación: "Canarias es probablemente de todas las comunidades la más abierta, en la que más puedes ser audaz en la comunicación política y es una gran escuchadora".

Iván Redondo recordó que inició su relación con la política canaria hace casi 18 años, destacando especialmente sus "primeros pinitos electorales" en la campaña de Pablo Rodríguez - actual consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias- en el Ayuntamiento de Telde en 2012, al que definió como su "hermano de sangre".

El factor Teodoro Sosa

El autor evocó que, aunque el nacionalismo se dividió históricamente —y dio lugar al origen de Nueva Canarias tras romper con CC—, actualmente se percibe un movimiento de retorno. "La vida hace círculos", señaló en referencia a 1º Canarias y NC, asegurando que existe una "conversación" latente para encontrar puntos de unión del nacionalismo, un proceso que se está gestando "desde abajo, desde lo municipal".

En este contexto, citó la presencia en la sala de Teodoro Sosa, a quien vinculó con las "nuevas formaciones" que están emergiendo y que serán determinantes en el escenario político venidero. Según Redondo el ciclo electoral iniciado en 2023 en las islas continúa vigente, pero en las elecciones de 2027 habrá "más juegos de mayorías".

Clavijo y la "posición de Estado"

Redondo se refirió al presidente Fernando Clavijo, con quien, dijo, mantiene una amistad de casi 18 años y de quien ya predijo su regreso a la presidencia hace un lustro. El consultor político definió la situación de Coalición Canaria como una "posición de Estado", y destacó su capacidad estratégica para pactar tanto con el PSOE como con el PP, una cultura política que comparó con la vasca por su pragmatismo y capacidad de diálogo.

Estrategia para 2027

Como consejo a los líderes canarios, Redondo instó a abandonar el exceso de "narrativa" por la política material. "El nuevo ciclo político es menos relato y más materia y más acto", advirtió. De hecho, uno de los puntos más celebrados de su intervención fue la crítica a la "industria de la actualidad" y los algoritmos que fomentan la ira. Redondo instó a los políticos a recuperar la esencia del contacto directo a través de una anécdota: la historia de un chico que enviaba cartas de amor a una chica a través de un cartero. "¿Con quién se quedó la chica? Con el cartero", bromeó.

"Fuera intermediarios, fuera traductores, fuera mediadores; la política al pormenor, voto a voto y en la calle", enfatizó, como la única vía para conectar con una sociedad que "primero siente y luego piensa". Redondo instó a los líderes a recuperar la cercanía frente a los "algoritmos de la ira y el odio".

"Si no eres capaz de definirme en 10 segundos cuál es tu causa, es imposible que tengas una estrategia", advirtió, señalando que la gente está "hasta las narices" del ruido y busca proyectos que garanticen su "lugar en el mundo".