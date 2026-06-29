Los habitantes de La Gomera ya pueden solicitar las ayudas extraordinarias para la salud

El Cabildo de La Gomera abre el plazo para solicitar las ayudas sanitarias extraordinarias. La convocatoria permanecerá activa hasta el 28 de julio y contará con una dotación de 2,5 millones de euros. La Institución insular incrementa así los recursos destinados a esta línea de apoyo, con el objetivo de dar cobertura a un mayor número de solicitudes y responder de forma más ajustada a las necesidades de las familias gomeras.

Estas ayudas sanitarias están destinadas a cubrir gastos relacionados con consultas médicas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas que no estén cubiertas por la Seguridad Social o por una entidad médica equivalente. También se podrán solicitar cuando, aun estando cubiertos estos servicios, exista una lista de espera mínima de tres meses para consultas o pruebas, y de seis meses para intervenciones quirúrgicas.

Dentro de esta línea también se incluyen gastos de logopedia, terapia ocupacional, psicología, psiquiatría, fisioterapia, material ortopédico, tratamientos bucodentales, prótesis, audífonos, gafas graduadas, lentillas y medicamentos con prescripción médica vinculados a un tratamiento concreto.

En este paquete hay apoyos para situaciones que pueden afectar a la estabilidad económica de las familias. Entre ellas se incluyen los traslados fuera de La Gomera por motivos de salud, cuando el paciente sea derivado desde el Hospital Insular Nuestra Señora de Guadalupe a centros públicos o concertados y estos gastos no estén cubiertos total o parcialmente.

También se contemplan ayudas para reformas o adaptaciones de la vivienda habitual destinadas a mejorar la accesibilidad. Es el caso de la adecuación de baños y cocinas, la ampliación de puertas y pasillos, la instalación de rampas, sillas salvaescaleras, plataformas elevadoras o sistemas de domótica.

Estas adaptaciones podrán ser subvencionadas cuando en la unidad de convivencia haya personas con discapacidad igual o superior al 33%, personas con dependencia reconocida en grado II o III, o personas con una enfermedad grave sobrevenida que limite de forma permanente su movilidad.

Además, las bases incluyen los gastos de tratamientos de desintoxicación en comunidades terapéuticas por problemas de adicciones, así como los desplazamientos asociados cuando no estén cubiertos por la Seguridad Social, por una entidad médica equivalente o por entidades del tercer sector.

Toda la información sobre la convocatoria, los requisitos, la documentación necesaria y los modelos de solicitud estará disponible en la sede electrónica del Cabildo Insular de La Gomera y a través del Área de Servicios Sociales de la Corporación insular.

El Cabildo ha habilitado teléfonos de atención ciudadana y gestión de cita previa en el 922 84 22 88 y el 922 84 22 72. Además, está activa la Sede Electrónica en la que se puede realizar el trámite de forma telemática.

El presidente insular, Casimiro Curbelo, destacó que este incremento hasta los 2,5 millones de euros supone" un esfuerzo importante del Cabildo para estar al lado de las familias y ayudarles a afrontar gastos que, en muchos casos, no están cubiertos por la Seguridad Social”.