El galardonado realizador tinerfeño David Baute regresa al cine documental con 'Benigno'

El cineasta tinerfeño David Baute, ganador en 2025 del Premio Goya a Mejor película de Animación por Mariposas negras, inicia el recorrido internacional de su nuevo largometraje documental, Benigno. Después de un emocionante estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Shanghái (SIFF), una de las citas cinematográficas de categoría A más relevantes del circuito global, la película, una producción íntegramente canaria de la mano de Tinflado Film, comienza ahora su periplo por otros festivales antes de llegar a las salas de cine nacionales. En el caso del SIFF, ha sido uno de los tres únicos títulos españoles presentes en esta edición, lo que marca un punto de partida inigualable para esta cinta rodada en el pueblo natal de su director, en Garachico, durante varios años.

El propio David Baute valora la experiencia en China como un impulso decisivo para la vida de esta película y añade que "nunca antes había estado en China y desconocía bastante citas como este festival pero la realidad ha superado cualquier posibilidad". Asimismo, destaca la respuesta del público asistente, que mostró un "respeto tremendo" por todas las cintas expuestas y que asistían con interés a las charlas celebradas tras cada proyección. En este sentido, el cineasta garachiquense subraya que esta acogida supone "un premiazo" para una obra de carácter independiente, realizada con recursos limitados y desde Canarias.

La película

La nueva propuesta audiovisual de David Baute, Benigno, se presenta como un ensayo íntimo sobre el paso del tiempo, la memoria y el arraigo al hogar. La película sigue a un anciano de 88 años que decide afrontar el final de su vida en la casa en la que nació, rodeado del paisaje de Garachico y aferrado a sus rutinas cotidianas. Rodada íntegramente en formato analógico súper 8 milímetros, la obra apuesta por un lenguaje artesanal que refuerza su dimensión humana y sensorial. La sinopsis de la cinta explica que, a sus 88 años, Benigno aún duerme, come y sueña en el hogar que le vio nacer. Disfruta y sufre en soledad, pero está perdiendo su visión y se apresura en inventariar todos sus bienes y registrar los recuerdos familiares.

Baute explica que el proyecto nace de una motivación profundamente personal: "Es para mí como un viaje a mi infancia". De este modo, el director sitúa el origen de la historia en el barrio de El Volcán, en Garachico, donde él mismo creció y donde también conoció al protagonista de historia, que es parte de su familia, y a cuya casa acudían los niños de la zona a beber agua. Para el realizador, este lugar era una auténtica "comunidad familiar, porque podías comer en tu casa o en la de al lado, y no pasaba nada. Había un arraigo a la casa natal que hoy se está perdiendo", señala.

Benigno

En concreto, la figura de Benigno articula un relato que trasciende lo individual para convertirse en el reflejo de un modelo de vida que hoy en día está desapareciendo. "Es un mundo que se va agotando, que está llegando al final de su vida", lamenta Baute, quien construye la narración a partir de la observación de lo cotidiano, como el cuidado del huerto por parte del protagonista, la convivencia con sus animales, la música como refugio o la catalogación de recuerdos familiares.

El proceso de rodaje, desarrollado durante unos cuatro años de manera intermitente, también a sido clave en la construcción del largometraje. Baute recuerda que cada bobina de súper 8 dura apenas dos minutos, por lo que "teníamos que tenerlo todo muy claro para empezar a grabar y, luego, esperar varios meses hasta el revelado para descubrir qué tal había salido". Esta metodología de trabajo condicionó una relación cercana entre el equipo y el protagonista y favoreció una convivencia que el director describe como "casi familiar".

Equipo de élite

La película cuenta con la dirección de fotografía de Mauro Herce, reconocido por su trabajo en Sirat -galardonado con el Premio a la Mejor fotografía de la Academia de Cine Europeo-, y el montaje de Raúl Barreras, vinculado a títulos como la también premiada 20.000 especies de abejas. El equipo se completa con un reducido grupo de profesionales canarios que reforzaron el carácter íntimo de la producción.

La película sigue a un anciano de 88 años que afronta el final de su vida en la casa donde nació

El acceso a la vida privada de Benigno supuso uno de los principales retos del proyecto, a pesar de la relación que ya mantenían el protagonista y el director de la cinta. "Siempre es difícil proponer un proyecto de este tipo porque supone convivir con una persona en su intimidad", reconoce Baute, quien también hablar de que, sin embargo, la relación previa facilitó el proceso: "Desde el mismo momento en el que le propuse la idea dijo '¿y por qué no?' y, aunque los rodajes son procesos bastante pesados, él supo llevarlo muy bien". La rutina del protagonista, marcada por horarios precisos y hábitos invariables, se convirtió, además, en una guía natural para la filmación, lo que ayudó notablemente al proyecto.

Diferentes proyectos

El lanzamiento de Benigno se produce tras del éxito de Baute con Mariposas negras, con la que también obtuvo el Premio Platino a Mejor película de animación. El contraste entre ambos proyectos es más que evidente y refleja, según el cineasta, una búsqueda de equilibrio creativo: "Mariposas negras fue un cine muy difundido y quise volver a un espacio más íntimo y artesanal, donde me siento más cómodo como documentalista, que es lo que siempre he sido".

El realizador tilda este rodaje íntimo como «un viaje» a su infancia y la de sus amigos

De este modo, con Benigno, el cineasta tinerfeño reafirma su compromiso con un cine de observación, pausado y profundamente humano, que encuentra en lo cotidiano una vía para explorar cuestiones universales como la identidad, la memoria y el paso del tiempo. Su recorrido internacional acaba de comenzar, pero ya sitúa nuevamente al cine hecho en Canarias en el mapa global.

Recorrido

De hecho, tras el paso de esta película por el Festival de Shanghái, la estrategia de distribución se centra ahora en el circuito de festivales nacionales. "Nuestra prioridad siempre es ir a festivales por el tipo de cine que hacemos", explica el director, quien menciona citas como la Seminci de Valladolid, el Festival de Gijón o el de Sevilla como posibles próximos destinos. El estreno en salas llegará posteriormente, incluyendo proyecciones en Canarias. Será entonces cuando el protagonista de la cinta vea el resultado final, puesto que hasta el momento no ha querido ver la película.