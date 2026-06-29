Multas más duras y menos burocracia en la ‘nueva’ Ley del Suelo de Canarias

El Gobierno de Canarias ha dado un empujón a su agenda legislativa en el último Consejo de Gobierno del mes de junio con la intención de que asuntos como la modificación de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos puedan llegar al Parlamento antes del descanso estival de los diputados. De esta manera, el Ejecutivo abordó este lunes tanto la aprobación del borrador de esta normativa (que pretende modificar la Ley del Suelo aprobada hace nueve años para dotarla de mayor simplicidad y agilidad administrativa) como el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Canarias. Además, el Consejo de Gobierno da un nuevo impulso a la creación de la Agencia de Calidad Turística.

El Ejecutivo autonómico quiere modificar la Ley del Suelo, un instrumento normativo aprobado en 2017 que, aunque lo califica de "buen texto", no ha resultado operativo ni se ha desplegado en su totalidad, principalmente por la maraña de pasos burocráticos para aprobar instrumentos de ordenación del territorio. Y aunque el Gobierno ha tomado medidas exprés para mitigar esta situación, como la creación de una oficina técnica para solventar las dudas de los ayuntamientos y cabildos respecto a esta normativa, espera que la modificación solvente la situación de forma definitiva. Se trata, por tanto, de desburocratizar la legislación del suelo. Y, de paso, de endurecer las sanciones económicas a quienes infrinjan la ley.

Así lo explicó el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, quien comentó que el objetivo es profundizar en la simplificación y racionalización de la gestión del territorio, añadiendo que el documento se remitirá al Consejo Consultivo para su análisis jurídico antes de ser registrado en el Parlamento a finales de julio.

Miranda destacó el proceso participativo que se ha llevado a cabo para redactar el texto que se pretende llevar al Parlamento de Canarias y sostuvo que se busca proteger todavía más el territorio, agilizar la construcción de viviendas ante la emergencia habitacional y abordar el reto demográfico en las Islas.

Una de las modificaciones que se plasma en el nuevo texto es el endurecimiento de las sanciones para quienes cometen infracciones, no solo en la cuantía de las propias multas, sino en el tiempo que tendrá que transcurrir para que esas acciones prescriban. De esta manera, Miranda puso como ejemplo que las infracciones más leves pasarán de estar penalizadas con una multa de 60 euros a costar 300 euros.

40% menos documentación

Asimismo, la modificación también busca agilizar los procedimientos, y para ello la propuesta incide en reducir un 40% la documentación necesaria para tramitar un plan general, mediante la eliminación de fases que ahora son obligatorias.

En materia de vivienda, el texto también introduce novedades como el aumento del porcentaje de suelo que debe destinarse a vivienda pública y la cesión obligatoria de suelo edificable. Además, la propuesta también contempla medidas de apoyo a municipios de menos de 10.000 habitantes para intentar luchar contra la despoblación y el reto demográfico, como el incremento de las posibilidades para construir en asentamientos rurales y la centralización de los servicios básicos. También se establecen facilidades para construir viviendas asociadas a actividades agrarias y se dará mayor seguridad jurídica a los emprendedores del sector primario.

Aparte de la Ley del Suelo, el Consejo de Gobierno dio impulso este lunes a otros asuntos legislativos, como la creación de la Agencia de Calidad Turística de Canarias con la aprobación de su nuevo reglamento, para la que también se solicita dictamen al Consejo Consultivo. Este órgano quiere impulsar la cualificación y mejora del sector turístico colaborando, especialmente, con las pequeñas y medianas empresas. Una de sus funciones será dar apoyo a los sistemas de autorregulación de la calidad de los servicios turísticos, incluida la gestión medioambiental de los establecimientos.

Movilidad Sostenible

Asimismo, el Gobierno canario también dio otro empujón al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Canarias. La futura norma, que ha sido remetida al Consejo Consultivo, será el texto en el que se integren la planificación, ordenación y gestión de la movilidad en el ámbito autonómico, pero también insular y municipal, tanto terrestre como marítimo y aéreo.

Así lo explicó el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, quien destacó que entre sus novedades destaca la creación de un sistema jerarquizado de planificación de la movilidad plenamente integrado con el planeamiento territorial y urbanístico, una cartera básica de servicios de transporte colectivo en todas las Islas, carriles exclusivos para guaguas y aparcamientos disuasorios e intercambiadores.

Canarias busca mejorar la propuesta del Estado en la reunión bilateral para la cogestión de los aeropuertos

Por último, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno se trató también la agenda que el Gobierno regional tendrá durante esta semana, de la que destaca una cita importante: la reunión bilateral Canarias-Estado para la cogestión de los aeropuertos, que se celebrará el jueves. El Archipiélago ya ha recibido la propuesta del Gobierno central con el acuerdo entre el Estado y el País Vasco en este tema como referencia.

Cabello comentó que el Gobierno de Canarias está estudiando la documentación, pero recalcó que intentarán ir más allá, ya que el Archipiélago y sus condiciones no son las del País Vasco y recordó que Canarias tiene reconocido por ley su participación «de manera activa» en estas infraestructuras debido a su lejanía e insularidad.