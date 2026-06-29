Cinco días para que los grupos emitan voto particular al dictamen del caso mascarillas

La comisión que en el Parlamento de Canarias investiga la compraventa de material sanitario durante la pandemia ha aprobado el dictamen este lunes, con lo que se abre un plazo de cinco días para que los grupos puedan emitir su voto particular antes de pasar al pleno de la Cámara.

Raúl Acosta, diputado del grupo Mixto por AHI y presidente de la comisión, ha declinado este lunes precisar el alcance del dictamen aprobado, que ha sido ratificado junto a las dos enmiendas que había recibido, debido a que los servicios jurídicos del Parlamento han determinado que su contenido es secreto hasta que se lleve a pleno.

Por este mismo motivo el grupo Popular ha cancelado una rueda de prensa que había convocado al término de la reunión de la comisión para evaluar el dictamen.

Raúl Acosta ha explicado que a partir de hoy los grupos parlamentarios tienen cinco días para presentar su voto particular al texto, si así lo consideran, y una vez finalizado este plazo el dictamen estará "en condiciones" de ir a pleno, por lo que se publicará el trabajo realizado.

Dictamen secreto

Hasta entonces, ha insistido, el dictamen ratificado hoy seguirá siendo secreto "y el Parlamento guardará todas las cautelas a la hora de mantener como tal esa información", ha precisado Acosta.

Presumiblemente el dictamen podría debatirse en el último pleno del actual periodo de sesiones, el 21 y 22 de julio, aunque el orden del día es competencia de la Junta de Portavoces, ha puntualizado el presidente de la comisión.

El pasado 15 de junio la mesa de la comisión tramitó las dos únicas enmiendas presentadas a la propuesta de dictamen presentadas de forma conjunta por los grupos parlamentarios Nacionalista Canario y Popular, que no varían el contenido del informe y solo hacen apreciaciones técnicas, según indicaron fuentes parlamentarias a EFE.

Por su parte la diputada de Nueva Canarias Esther González precisó en declaraciones a EFE que su grupo no ha presentado enmiendas porque no quiere participar "en el circo" en el que, en su opinión, han convertido a esta comisión los partidos que apoyan al Gobierno.

La propuesta de dictamen responsabiliza a Torres

González insistió en que antes del inicio de la comisión, CC y PP ya habían sentenciado al anterior presidente del Ejecutivo canario , Ángel Víctor Torres, y a su consejo de gobierno.

De hecho la propuesta de dictamen responsabiliza a Torres y su consejo de gobierno por "acción y omisión" desde el inicio, incluye informes que no existen y no recoge testimonios aclaratorios, añadió la diputada de NC-BC.

La comisión de investigación para analizar las responsabilidades políticas inherentes a la gestión de la contratación por el Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias del material sanitario para hacer frente a los efectos de la covid-19 se constituyó en el Parlamento de Canarias el 20 de mayo de 2024, con Raúl Acosta como presidente, Gustavo Santana (PSOE) como vicepresidente y Luz Reverón (PP) como secretaria.

El pasado mes de marzo la comisión prorrogó de nuevo el plazo para elaborar el dictamen, en lo que supuso el cuarto aplazamiento, con el objetivo de dar más tiempo a los grupos parlamentarios para la elaboración del dictamen y analizar las propuestas de resolución.

Blanqueo de capitales

Por la comisión han pasado el expresidente canario Ángel Víctor Torres, el exministro José Luis Ábalos y el exdirector del SCS Conrado Domínguez, entre otros comparecientes.

Los diputados han examinado los hechos después de que el SCS adjudicase en 2020 a la empresa RR7, propiedad de Rayco González y dedicada a la venta de coches, un contrato de cuatro millones de euros para suministrar un millón de mascarillas FFP3 que no fueron entregadas.

Rayco González está imputado por presuntos delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales, ya que la Fiscalía sostiene que consiguió el contrato por sus vínculos a través de amigos en común con el entonces director del SCS, Conrado Domínguez.

La investigación del caso ha sido asumida por la Fiscalía Europea, al considerar que podrían haberse utilizado fondos de la Unión Europea.

Además de Rayco González están investigados el exdirector del SCS, Conrado Domínguez, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, y la exdirectora de Recursos Económicos, Ana María Pérez, por prevaricación en la tramitación del expediente de compra.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas