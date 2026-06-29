Carlos Viña, nuevo presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados: "El reto es salir del atolladero de la administración de justicia"

Asume, desde mediados de este mes de junio, la presidencia del Consejo Canario de Colegios de Abogados. ¿Qué retos le esperan por delante?

Usted lo ha explicado perfectamente, nunca me gusta hablar de problemas, sino de retos. El primero es salir de la especie de atolladero en el que nos encontramos ahora que es la administración de justicia por la Ley Orgánica 1/25 de Eficiencia en el Servicio Público de Justicia, que ha supuesto una transformación radical en las formas de trabajo. Procesalmente hablando, ya no existen los juristas, existen las plazas, y la denominación de juez ya no está. A partir de ahí, todo lo demás es un cambio radical y está suponiendo un colapso en los órganos judiciales. Tenemos que tener paciencia, colaborar y salir del atolladero. Estas situaciones nos afectan a jueces, fiscales, funcionarios y abogados. Todos tenemos que remar en la misma dirección y, siendo optimista, para final de año probablemente esto esté navegando con mayor calma.

Una de las principales quejas que ha recibido la ley por parte de los letrados es la imposición de los MASC como requisito obligatorio previo, al considerar que podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.

Hemos tenido una ponencia con personas muy expertas en la materia. Los MASC son la cultura del acuerdo. A través de los medios alternativos de solución de conflicto se intenta un requisito de procedibilidad, es una cosa que hay que hacer sí o sí. Lo que pasa es que, como todo es nuevo, tiene ese desconcierto porque aparte los criterios de admisión son distintos en unos partidos y en otros. Los abogados ya negociábamos antes de ir a un juzgado, pero ahora es un requisito de procedibilidad, no queda otra si quieres que tu demanda sea admitida a trámite.

¿Cuáles son las principales reclamaciones en estos momentos de la abogacía canaria?

Las principales reclamaciones son el colapso, la lentitud en resolver los asuntos. Hay temas que tardan mucho tiempo y no hay una solución. Aparte de que ya existía anteriormente la falta de medios personales y materiales en la administración de justicia, que es un problema histórico, ahora se suma también este cambio de radical en las formas de trabajar, que nada tienen que ver, son la noche y el día. Claro, eso provoca más atraso todavía, pero la solución es ser paciente y colaborar. No queda otra que caminar juntos por esa vereda para llegar a una solución.

Aparte del problema histórico de la falta de medios, se suma un cambio radical en las formas de trabajar

Una de las principales negociaciones que han llevado a cabo los distintos colegios de abogados de Canarias en los últimos años consiste precisamente en la retribución a los letrados del turno de oficio. ¿En qué estado se encuentra?

En ese aspecto hay mucha gente que luchó muchísimo por el incremento de baremos, que llevaba mucho tiempo desactualizado. Hace cuestión de un año se firmó un acuerdo con la Consejería de Justicia para lograr un incremento de los baremos de un 30%. Tendrá lugar de manera progresiva en enero de 2025, 2026 y 2027. Eso se ha conseguido, además de una mayor inversión en materia de extranjería. Hay cosas mejorables, siempre las va a haber, pero ellos cobran ahora una opción que antes no se abonaba, pero que era un requisito imprescindible realizarla. En ese aspecto vamos mejorando muchísimo, con independencia de que haya cosas que seguir mejorando.

¿Aspira a mejorar la percepción social de la profesión?

No aspiro a mejorarla, sino a mantenerla. ¿Por qué digo esto? Porque en los estudios sociológicos la abogacía está muy bien considerada en la sociedad. Somos colaboradores esenciales para que el ciudadano llegue a la administración de justicia. Siempre hay excepciones, por supuesto, pero yo creo que el ciudadano confía en los profesionales. Desde el Consejo de Canarias no dudamos en seguir dando formación en temas como puede ser la violencia de género, la mutilación y en otros asuntos de civil y penal para que el profesional de la abogacía dé el servicio con la mejor excelencia posible. Yo creo que eso el ciudadano lo sabe apreciar. Tanto en Lanzarote como en el resto de Islas tienen un turno de oficio de un nivel muy alto. Y hay compañeros y compañeras que, en particular, están considerados como los mejores en su materia. Yo creo que el servicio que se da al ciudadano es excelente y este lo sabe apreciar.

Siempre es mejor valorar que la justicia se acerque al ciudadano a que este tenga que desplazarse

¿Qué impacto tiene la inteligencia artificial en los despachos y en el ejercicio profesional?

Yo tengo que reconocer, si soy sincero, que todavía no me he puesto con el tema. Pero me han hablado los compañeros y es un asunto que, si se sabe aprovechar, va a resultar muy positivo porque el trabajo de campo engorroso, que te cuesta mucho hacer y te lleva mucho tiempo, esto lo soluciona de manera inmediata. Pero también, si alguna vez se habló de si iba a sustituir al abogado, no lo creo. La inteligencia artificialviene para complementar el trabajo, para ayudarte a que sea más fácil y enfocarte en la cuestión de fondo.

Como decano del Colegio de Abogados de Lanzarote, ¿qué dificultades nota respecto a las islas capitalinas?

Las dificultades son principalmente el desplazamiento. Una vez, hace 2 años, el Colegio de la Abogacía de Lanzarote conjuntamente con la Cámara de Comercio, graduados sociales y economistas tuvimos un seguimiento para intentar traer aquí los juzgados de lo contencioso, pero no se consiguió. Veo que eso hay que seguir luchándolo porque el desplazamiento es muy costoso para el ciudadano. La justicia ahí no está siendo tan equilibrada para con él, por lo menos en lo contencioso. Luego, la mayoría de secciones de la Audiencia Provincial se desplazan. Yo creo que siempre es mejor valorar que la justicia se acerque al ciudadano a que el ciudadano tenga que costear la dificultad del desplazamiento para llegar a obtener justicia. Desde este punto de vista, es la diferencia que vemos.

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¿Percibe sintonía con el Gobierno canario para cumplir los objetivos que se ha propuesto?

Sí, sí la percibo. He tenido recientemente reuniones con la Consejería de Justicia y se ha presentado la carpeta de justicia, que está en sus inicios pero persigue mejorar la atención al ciudadano y también a los profesionales. Por supuesto, siempre van a surgir problemas nuevos que hay que ir solucionando sobre la marcha. Pero la relación con la administración de justicia, a día de hoy, la percibo en positivo.