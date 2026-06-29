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Las denuncias por violencia de género aumentan un 4,6% en Canarias durante el primer trimestre de 2026

El número de víctimas asciende a 2.672, lo que supone un incremento del 7,7 % respecto al primer trimestre de 2025, y la tasa de incidencia se sitúa por encima de la media nacional

Mnifestación del 25N del año pasado contra la violencia de género

Mnifestación del 25N del año pasado contra la violencia de género / Arturo Jiménez

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Los órganos judiciales de Canarias computaron 2.974 denuncias por violencia de género en el primer trimestre de 2026, 131 más que en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 4,6 %, según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

En ese mismo periodo, el número de mujeres víctimas pasó de 2.482 a 2.672, un aumento del 7,7 %. La tasa canaria se situó en 23,4 víctimas por cada 10.000 mujeres, la tercera más alta del país, solo por detrás de Baleares (28,7) y Navarra (24,5), y muy por encima de la media nacional (18,1). Del total de víctimas en Canarias, 1.967 eran españolas y 705 extranjeras, mientras que diez eran menores de edad.

Durante el trimestre, 329 mujeres se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar como testigo contra su agresor, catorce más que un año antes. Además, los juzgados registraron 383 solicitudes de órdenes de protección, un 2,8 % menos que en el primer trimestre de 2025. De ellas, 252 fueron concedidas, 128 denegadas y tres inadmitidas.

Entre enero y marzo, los órganos judiciales canarios dictaron 681 sentencias condenatorias y 25 absolutorias, además de 142 sobreseimientos libres y 870 provisionales. El porcentaje de condenas alcanzó el 96,5 %, el mismo porcentaje que entre las 708 personas enjuiciadas durante el periodo.

Desglose por islas

Los procedimientos penales ascendieron a 2.893, un 4,5 % más que un año antes. Por islas, Gran Canaria registró el mayor número de denuncias (1.430), seguida de Tenerife (1.208), Lanzarote (244), Fuerteventura (176), La Palma (67), La Gomera (6) y El Hierro (2).

En el conjunto de España, los órganos judiciales recibieron 50.911 denuncias, un 6,36 % más que en el primer trimestre de 2025, mientras que el número de víctimas aumentó un 3,75 %, hasta las 45.220. La tasa nacional se situó en 18,1 víctimas por cada 10.000 mujeres, con Baleares, Navarra y Canarias como las comunidades con mayor incidencia.

El informe también refleja que 5.337 mujeres (11,8 % del total) renunciaron a declarar contra su agresor, un 8,6 % más que un año antes. Las denuncias presentadas por las propias víctimas representaron el 75 % del total, mientras que las solicitudes de órdenes de protección descendieron un 2,5 % y las acordadas un 1,8 %.

Noticias relacionadas

Los órganos judiciales españoles dictaron 15.474 sentencias, de las que el 81,78 % fueron condenatorias. Además, acordaron 13.886 medidas penales de protección, entre ellas prohibiciones de comunicación y órdenes de alejamiento, así como 4.520 medidas civiles, destacando las relacionadas con la prestación de alimentos, la suspensión del régimen de visitas, la atribución de la vivienda y la suspensión de la guardia y custodia.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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