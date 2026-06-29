Canarias recibirá nuevas ayudas para transporte, campo, pesca y baterías eléctricas por la guerra de Irán

El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias han acordado nuevas compensaciones para paliar los efectos económicos derivados de la guerra de Irán en el Archipiélago. La medida, que se concretará en los próximos días entre ambos ejecutivos, se elevará al Consejo de Ministros de la próxima semana y se sumará a los 15,3 millones de euros ya previstos para Canarias en el anterior Real Decreto-ley.

El acuerdo se produce tras las conversaciones mantenidas entre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto con responsables del Ministerio de Hacienda. Según lo pactado, las nuevas cantidades compensatorias tendrán en cuenta las singularidades fiscales de las Islas, donde se aplica el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en lugar del IVA.

Las cifras definitivas se cerrarán en nuevas reuniones previstas para los próximos días. El objetivo es que las compensaciones se ingresen a Canarias a través de incrementos en partidas ordinarias. Con esta nueva medida, la cuantía específica para el Archipiélago podría pasar de los 15,3 millones iniciales a más de 20 millones de euros.

Transporte por carretera

El acuerdo coincide con la aprobación, este lunes, de un nuevo Real Decreto-ley en el Consejo de Ministros para reforzar el escudo económico y social en España. El texto incluye medidas que tendrán repercusión en Canarias, especialmente en sectores sensibles para la economía de las Islas.

Entre ellas figuran ayudas específicas al transporte por carretera, dirigidas a empresarios y profesionales que no tienen derecho a la devolución del impuesto de hidrocarburos, así como ayudas directas al transporte marítimo para servicios regulares de pasajeros, carga y carga rodada entre la Península y los territorios no peninsulares, además de las conexiones entre islas.

El Real Decreto-ley mantiene también las ayudas al sector primario, incluidas las destinadas a fertilizantes, al gasóleo para agricultores y ganaderos y al sector pesquero, de las que podrán beneficiarse los profesionales canarios.

Refuerzo eléctrico en los sistemas insulares

El texto aprobado por el Gobierno central incorpora además medidas específicas para reforzar la seguridad del suministro eléctrico en los sistemas no peninsulares, en particular Canarias y Baleares, mediante la instalación de sistemas de baterías.

La nueva disposición permitirá financiar hasta el 25% de las inversiones destinadas a garantizar la reserva rodante en sistemas eléctricos aislados cuando no existan alternativas más económicas. Esta medida busca responder a situaciones en las que, por el tamaño y las características del parque de generación, el operador del sistema detecte una insuficiencia de reserva que obligue a aplicar planes de deslastre de demanda para mantener la estabilidad eléctrica.

El Real Decreto-ley también reconoce las singularidades energéticas del Archipiélago y establece que las estaciones de bombeo eléctrico en Canarias sean de titularidad del operador, en atención a las características geográficas y de funcionamiento del sistema eléctrico insular.