Canarias activa la prealerta por fenómenos costeros desde la noche de este lunes

El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago a partir de las 22:00 horas de este lunes, 29 de junio, ante la previsión de fuerte marejada, mar de fondo y viento del nordeste en distintas zonas del litoral.

La medida ha sido adoptada por la Dirección General de Emergencias teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles. La activación se realiza en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La prealerta afecta al conjunto de la comunidad autónoma de Canarias, aunque las condiciones más adversas se esperan en los litorales más expuestos al viento y a la mar de fondo.

Fuerte marejada y mar de fondo

La previsión apunta a mar de viento del nordeste de entre 50 y 61 kilómetros por hora, equivalente a fuerza 7, junto a mar de fondo del norte de entre 1 y 2 metros.

Estas condiciones dejarán fuerte marejada, con áreas de mar gruesa en las costas más expuestas. Las autoridades recomiendan extremar las precauciones en muelles, espigones, paseos marítimos, zonas de baño y enclaves donde las olas rompen con fuerza.

La Aemet mantiene información actualizada sobre avisos meteorológicos y predicción marítima en Canarias, por lo que se recomienda consultar fuentes oficiales antes de realizar actividades en el litoral.

Las zonas más expuestas por islas

Aunque la prealerta se declara para todo el Archipiélago, el Gobierno de Canarias identifica varios tramos costeros donde el estado del mar puede ser más adverso.

En El Hierro, las zonas más expuestas serán el nordeste y el oeste de la isla. En La Palma, se prevén peores condiciones en el sureste y el noroeste. En La Gomera, la atención se centra en la costa oeste.

En Tenerife, los litorales más afectados serán las costas del sureste y del noroeste. En Gran Canaria, la previsión señala el extremo oeste y la costa sureste.

En el caso de Fuerteventura y Lanzarote, se espera viento del nordeste de fuerza 4 a 5, con velocidades de entre 20 y 38 kilómetros por hora, y fuerte marejada especialmente en el sureste.

Qué evitar durante la prealerta

La Dirección General de Emergencias pide a la población actuar con prudencia y evitar situaciones de riesgo en la costa. Entre las principales recomendaciones figura no situarse en el extremo de muelles o espigones, ni acercarse a zonas donde rompen las olas para sacar fotografías o vídeos.

También se aconseja evitar la pesca en enclaves peligrosos, no circular con vehículos por carreteras próximas a la línea de playa si hay riesgo de invasión del agua y no bañarse en playas apartadas, desconocidas o sin servicios de vigilancia y salvamento.

Las autoridades recuerdan que tampoco debe practicarse deporte náutico en las zonas afectadas por la mar de fondo ni acampar en la playa mientras esté activa una situación de riesgo por temporal marítimo. El Gobierno de Canarias mantiene publicados consejos específicos de autoprotección ante fenómenos costeros.

Precaución en playas y zonas de baño

Durante la prealerta, se recomienda evitar el baño en playas con bandera roja, en zonas con fuerte oleaje, resaca o corrientes, y en áreas donde no haya vigilancia.

Si se aprecia un oleaje fuera de lo normal, no se debe permanecer cerca del mar ni acercarse aunque parezca que la situación se calma de forma repentina. En este tipo de episodios, una serie de olas puede llegar con más fuerza después de varios minutos de aparente tranquilidad.

Las personas que dispongan de embarcación deben procurar asegurar el amarre en un lugar resguardado y revisar las condiciones antes de salir a navegar.

Cómo actuar si alguien cae al agua

Emergencias recuerda que, si una persona cae al agua, debe intentar apartarse de la zona donde rompen las olas, pedir auxilio y esperar el rescate. Si es arrastrada por el oleaje, debe mantener la calma, evitar nadar contra la corriente y dejarse llevar hasta que la corriente pierda fuerza, momento en el que podrá intentar nadar hacia una zona más segura.

Si se observa desde tierra que alguien ha caído al mar, la recomendación es no lanzarse al agua sin medios de seguridad. Lo adecuado es lanzar un cabo con flotador o cualquier objeto al que la persona pueda agarrarse y avisar de inmediato al 1-1-2.

Para solicitudes de información general, la población puede llamar al 012.

Seguimiento por fuentes oficiales

El Gobierno de Canarias pide seguir las actualizaciones de las autoridades y atender las indicaciones que puedan emitirse durante las próximas horas.

La evolución del episodio dependerá de la intensidad del viento, la mar de fondo y la coincidencia con las pleamares previstas. Por ello, antes de acudir a zonas costeras o realizar actividades en el mar, se recomienda consultar los canales oficiales de Emergencias del Gobierno de Canarias, 112 Canarias y Aemet.