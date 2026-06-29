El banco de sangre remonta: Canarias registra tres donaciones de sangre más al día desde principios de año

El banco de sangre canario remonta la grave crisis de donaciones que afronta desde su integración en el Servicio Canario de la Salud, aunque lo hace de manera tímida. Canarias ha conseguido aumentar las donaciones de sangre en un 2,14%, lo que corresponde a 536 donaciones más durante los cinco primeros meses del año. En otras palabras, ha logrado captar a tres donantes más cada día.

Así lo ha expuesto la Consejería de Sanidad, que afirma que, entre enero y mayo de 2026, se han 25.609 donaciones en todas islas, frente a las 26.073 del año anterior. El mayor volumen de actividad la realiza la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia que alcanzó las 19.055 donaciones, 211 más que en 2025, manteniendo una intensa labor de promoción y fomento de la donación en todo el territorio autonómico.

En cuanto a las donaciones realizadas en los hospitales, se realizaron 6.554, lo que supone un crecimiento del 5,22%. La Consejería de Sanidad adelanta que en los diez primeros días de junio se mantiene esta tendencia favorable, con 213 donaciones más que en el mismo periodo del año pasado.

Para Sanidad, uno de los puntos de inflexión ha sido abrir los puntos de donación en los cuatro hospitales durante el fin de semana. "Ha supuesto un importante avance en la accesibilidad, facilitando que un mayor número de ciudadanos pueda donar y adaptando el servicio a las necesidades de la población", recalca la Administración en un comunicado de prensa.

Acciones de sensibilización para garantizar el relevo generacional

Uno de los problemas a los que se enfrenta la donación de sangre en el Archipiélago es la jubilación de sus donantes más mayores. No en vano, la edad máxima de los donantes son los 65 años, y hay que tener menos de 60 para donar por primera vez.

Para garantizar el relevo generacional y fomentar la cultura de la donación desde edades tempranas, Sanidad ha desarrollado acciones de sensibilización en 86 centros educativos de todas las islas. Estas actividades han animado a donar 3.368 personas, se registraron 2.760 donaciones y se incorporaron 674 nuevos donantes a la base de datos de Canarias.

Reconocimiento a los grandes donantes

Con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebró este domingo, la Consejería recordó la importancia de incorporar nuevos donantes y de mantener una donación periódica, en un acto celebrado en La Laguna, donde se reconoció a los donantes más activos Canarias. De esta manera se homenajeó a los grandes donantes de las islas, personas cuya constancia durante años constituye uno de los pilares del sistema de donación de las Islas.

Los donantes de Tenerife reconocidos fueron Gerardo Hernández y Candelaria León; los de Fuerteventura, José Joaquín Pastor y Lucía Sánchez; en Gran Canaria fueron distinguidos Dieter Klinger y María del Carmen Vega; por La Gomera, Sebastián Cruz y Orpeya Cabello; desde El Hierro, José Miguel Hernández y Susana Padrón; por Lanzarote, Isidro Morales y Ana Ariño; de La Palma, Antonio Rodríguez y Ana Molina.

Durante el encuentro se reconoció la labor de las entidades y organizaciones pertenecientes a los ámbitos sanitario, empresarial, asociativo, educativo y deportivo, así como de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que contribuyen de forma destacada al fomento de la donación de sangre en Canarias.