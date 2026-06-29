Más de 2.600 estudiantes se juegan este julio la revancha de la PAU en Canarias

Ni el calor ni las ganas de verano frenarán este martes a los 2.627 jóvenes —1.339 estudiantes en la Universidad de La Laguna (ULL) y 1.288 en la de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)— que volverán a las aulas de Canarias con un objetivo claro: superar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Y es que a esta convocatoria extraordinaria no solo acudirán quienes no lograron aprobar este examen en un primer llamamiento o no pudieron presentarse por motivos personales. También serán muchos los que se presenten para mejorar su nota y conseguir plaza en sus carreras de ensueño. Todos ellos acudirán a alguna de las ocho sedes distribuidas por el Archipiélago, con presencia en todas las Islas salvo en La Graciosa. Eso sí, dado que el número de matriculados es inferior al del mes pasado, unos 8.123 menos, la convocatoria tendrá una presencia territorial mucho menor que la ordinaria.

En esta ocasión, Tenerife solo habilitará una sede, ubicada en el Campus Guajara de la Universidad de la ULL. Es decir, dos menos que en la convocatoria ordinaria, donde se sumaron el Pabellón Las Torres, en Adeje —una ubicación habitual en anteriores llamamientos—, y el Polideportivo La Vera, en Puerto de la Cruz, que se estrenó como sede. En La Palma, los exámenes se celebrarán en el IES Alonso Pérez Díaz, sin contar esta vez con el IES José María Pulido de Los Llanos de Aridane. En La Gomera se habilitará el IES San Sebastián de La Gomera y en El Hierro, el CEIP Valverde.

Gran Canaria, por su parte, será la única isla que cuente con dos sedes: una en la ULPGC (en el Campus de Tarifa) y otra en el Sur (en el IES Gran Canaria). Aunque continúan siendo menos que en la primera convocatoria. Los exámenes de Lanzarote se celebrarán en el IES César Manrique y los de Fuerteventura en IES Santo Tomás de Aquino.

Horarios de los exámenes

A las 09:00 horas de este martes, el alumnado deberá estar ya en las aulas para la presentación general de las pruebas. La primera jornada estará dedicada a los exámenes comunes de todo el alumnado y solo media hora más tarde comenzará el primer examen que, como ya es costumbre, será el de Lengua Castellana y Literatura II. El segundo, el de Lengua Extranjera II (Inglés, Francés, Italiano o Alemán), arrancará a las 12:00 hora. Y por la tarde, a las 16:00 horas, llegará el turno de Historia de España o Historia de la Filosofía. Para aquellos alumnos que se presentan a la fase general y les coincidan asignaturas en una misma franja horaria, deberán realizar primero la materia incluida en esta fase y posponer la optativa para la tarde del jueves.

Los dos días siguientes se celebrarán los exámenes obligatorios y optativos cada rama de conocimiento: Análisis Musical II, Dibujo Artístico II, Ciencias Generales, Latín II, Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Historia de la Música y de la Danza, Diseño, Movimientos Culturales y Artísticos, Griego II y Química, entre otros.

¿Cuándo se publican las notas?

Las calificaciones provisionales de ambas provincias estarán disponible vía online a partir de las 10:00 horas del 10 de julio. Y hasta el 14 de julio será posible presentar reclamaciones. Una vez resueltas, las calificaciones definitivas serán publicadas el día 17. Además, se podrá solicitar ver alguno de los exámenes los días 20 y 21 de julio y, en Tenerife, las fechas para poder ver las pruebas se distribuirán entre los días 23 y 24. En Gran Canaria, estas mismas citas se repartirán entre el 23 y el 31 de julio.

Las calificaciones provisionales podrán consultarse el próximo día 10 de julio

Quienes superen esta convocatoria podrán solicitar la preinscripción extraordinaria para ser admitido en el primer curso de los estudios de Grado. Aunque solo estarán disponibles las vacantes tras la preinscripción ordinaria. En la ULL, estas plazas libres serán publicadas el 30 de julio, mientras que el plazo para solicitar su preinscripción comenzará a partir de las 10:00 horas del 26 de agosto y cerrará a las 14:00 horas del día 28 del mismo mes. La adjudicación de plazas se publicará el 2 de septiembre y el periodo de matriculación se desarrollará el día 7, entre las 10:00 horas y las 23:58 horas. En cuanto a las listas de espera, la universidad adjudicará las plazas vacantes en dos tandas el 9 de septiembre. Los estudiantes que consigan hacerse con una deberán matricularse al día siguiente, 10 de septiembre.

La ULPGC publicará el 31 de agosto en su web y redes sociales los estudios de grado con plazas vacantes o que puedan llegar a tenerlas en asignaciones posteriores. Así, quienes deseen solicitar la preinscripción extraordinaria deberán hacerlo entre el 3 de julio y el 2 de septiembre. La matrícula, en cambio, será entre el 4 y el 11 del mismo mes.