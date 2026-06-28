Los terremotos en Venezuela dejan una segunda víctima mortal de origen canario
Olga Morales, hija de emigrantes canarios, vivía en La Guaira y era prima de Isabel Jara, la delegada del Gobierno también fallecida por los seísmos
Los dos terremotos ocurridos durante la tarde del pasado miércoles en Venezuela han dejado una segunda víctima mortal de origen canario, según ha informado la Televisión Canaria este domingo.
La fallecida es Olga Morales Santos, de 58 años, prima de Isabel Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, cuyo fallecimiento se conoció el pasado viernes.
Ha sido su hermana, vecina de La Gomera, quien confirmó al ente público el fallecimiento de Olga.
Olga Morales vivía en La Guaira, una de las zonas más devastadas por los terremotos de 7.2 y 7.5 de magnitud que el pasado miércoles asolaron el país.
Los padres de Olga Morales eran emigrantes canarios que llegaron a Venezuela hace muchos años. De hecho, ella vivió prácticamente toda su vida en el país latinoamericano.
Más de 1.400 fallecidos
Ya son más de 1.400 personas las fallecidas por los terremotos en Venezuela y más de 4.000 heridos.
Los datos que maneja el Ministerio de Asuntos Exteriores es que hay nueve las víctimas mortales españolas y 152 personas desaparecidas.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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