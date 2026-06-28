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Terremoto en Venezuela, en directo | La cifra de muertos supera los 1.400, seis de ellos españoles

Un doble seísmo con magnitudes 7,2 y 7,5 ha sacudido Venezuela, especialmente las zonas de Caracas y La Guaira

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A. Romero / O. González / J. Quintana

Al menos 920 personas han muerto y más de 3.360 han resultado heridas en Venezuela por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se han sentido en el centro del país la tarde de este miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Fuente: El Periódico

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