El museo LM Arte Colección lanza una campaña para salvar documentos valiosos del arte canario

Hay papeles que parecen no valer nada hasta que desaparecen. Dípticos doblados al terminar una exposición, invitaciones guardadas en una carpeta, catálogos que sobrevivieron a una mudanza por azar, hojas reproducidas en pequeñas imprentas, currículums de artistas o proyectos que tal vez nunca llegaron a realizarse. Materiales humildes, muchas veces efímeros, que durante décadas acompañaron la vida artística de Canarias y que ahora el museo lagunero LM Arte Colección se ha propuesto rescatar.

La iniciativa parte de una constatación sencilla y, al mismo tiempo, urgente: buena parte de la memoria documental del arte en las Islas se conserva todavía en casas particulares, estudios de artistas, archivos familiares o cajas olvidadas. Y muchas veces sus propietarios no son conscientes de su valor. “Un montón de gente me ha dicho: ‘Ay, qué pena, porque hace unos años tiré como dos cajas llenas de catálogos, porque total, las tenía ahí’”, lamenta Eliseo Izquierdo, director de LM Arte Colección, centro de arte ubicado en la calle Carrera.

Un ejemplo familiar

La campaña nace, en parte, de una experiencia familiar. Izquierdo recuerda que desde pequeño vio en su propia casa cómo su padre reunía un fondo documental de catálogos, sobre todo de los años 70 y 80, que hoy considera “muy interesante”. Ese archivo, formado por publicaciones, dípticos, trípticos, invitaciones y otros materiales vinculados a exposiciones, fue depositado en LM Arte Colección y sirvió como punto de partida para pensar en un proyecto más amplio.

Ese carácter frágil es, precisamente, lo que convierte a estos documentos en piezas especialmente vulnerables. Durante años circularon como materiales de uso inmediato: se entregaban en una inauguración, acompañaban una exposición y después quedaban abandonados a su suerte. “La mayoría de las veces terminabas doblándolo al final de la exposición y se tiraba”, recuerda el director. También tienen interés en cartelería de exposiciones, de las que ya han logrado reunir unos 150 ejemplares.

Varios documentos relacionados con el arte canario en una vitrina. / El Día

Mayor valor del que parece

Sin embargo, esos papeles contienen mucha más información de la que aparentan. En ellos aparecen listados de obras, nombres de artistas, fechas, espacios expositivos, textos críticos, colaboraciones, imprentas y rastros de una escena cultural que no siempre quedó registrada en publicaciones de mayor entidad. “Te da un montón de información porque muchas veces vienen los listados de la obra que se ponía. Son catálogos, al fin y al cabo”, apunta Izquierdo.

El objetivo es reunir, conservar y poner en valor ese material en torno al arte en Canarias. El fondo documental ya cuenta, según su director, con “unas cuantas miles de piezas” y sigue creciendo gracias a pequeñas donaciones particulares y aportaciones institucionales. “Vamos reuniendo ya un fondo documental en torno al arte en Canarias que empieza a ser más o menos estimable”, explica.

Un llamamiento concreto

La llamada se dirige especialmente a artistas, familiares, coleccionistas, críticos, periodistas, galeristas y personas vinculadas de una u otra manera a la actividad cultural del Archipiélago. Pero también a cualquier ciudadano que conserve en casa documentos relacionados con exposiciones, galerías, grupos artísticos o publicaciones de arte. La premisa es clara: antes de tirar, conviene preguntar.

Izquierdo insiste en que incluso aquello que puede parecer menor puede tener interés. “Muchas veces se piensa que no tiene valor”, reconoce. Pero ese material permite reconstruir circuitos, detectar vínculos entre creadores, conocer qué obras se expusieron y recuperar la forma en que se comunicaba el arte en otras décadas.

Piezas casi artesanales

El valor de estas piezas no es solo documental. También hay en ellas una dimensión estética y artesanal. Muchos dípticos y trípticos de los años 70 y 80 fueron concebidos con recursos mínimos, pero con soluciones gráficas de gran creatividad. “A veces son sorprendentes porque, desde el punto de vista incluso del diseño, tienen unas soluciones muy interesantes”, destaca Izquierdo.

El director de LM cita como ejemplo el trabajo relacionado con La Conca, el grupo Nuestro Arte y otros proyectos que, con medios muy limitados, lograban publicaciones singulares. “Con apenas tres materiales conseguían un díptico o un tríptico supercurioso”, señala. En esos documentos se cruzan la historia del arte, el diseño gráfico, la crítica cultural y la memoria de una época.

De gran utilidad para los investigadores

El proyecto también tiene una utilidad práctica para investigadores, comisarios y centros culturales. Estos fondos no solo sirven como material de consulta, sino que pueden convertirse en el punto de partida para nuevas exposiciones y proyectos curatoriales. “Es material de trabajo al final, no solo material de consulta o de investigación, sino que terminas convirtiéndolo también en objetos de exposición”, explica Izquierdo.

LM Arte Colección ya ha utilizado este tipo de documentos para acompañar muestras propias. Izquierdo menciona el caso de una vitrina con varias publicaciones de La Conca, integrada como complemento a una exposición. Ese uso permite que los documentos dejen de estar ocultos en archivos y vuelvan a dialogar con el público.

El experto recuerda que instituciones como TEA cuentan con fondos importantes, entre ellos materiales vinculados a La Conca, pero defiende que cuantos más agentes contribuyan a la conservación de esta memoria, mejor será el resultado.

Varios archivadores con fondos de este tipo. / El Día

La preocupación de fondo es que el paso del tiempo, las mudanzas y la falta de espacio sigan borrando una parte esencial de la historia cultural reciente de Canarias. “La constancia de que ese material es muy sensible” fue una de las razones que empujó a LM Arte Colección a lanzar la campaña, admite Izquierdo, aunque reconoce con humor que el crecimiento del archivo también plantea dificultades: “Te confieso que no tengo espacio donde ir metiéndolo ya casi, pero ya buscaré”.

A dónde acudir

Quienes conserven este tipo de materiales y quieran colaborar pueden contactar con el centro de arte lagunero a través del correo info@lmartecoleccion.es. La petición es sencilla: revisar cajas, carpetas, estudios, librerías domésticas o archivos personales antes de desprenderse de documentos que quizá parezcan pequeños, pero que pueden ayudar a completar lsa historia del arte en Canarias.