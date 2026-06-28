El misterio de Tunguska

En la noche del 30 de junio de 1908 un fuerte resplandor sorprendió a los vecinos de diferentes partes de Europa que pensaban que había amanecido de repente. Mientras, en una zona cercana al río Tunguska en Siberia, una bola de fuego cruzaba el cielo y su explosión arrasaba unos 2.000 km2 de bosque, destruyendo 80 millones de árboles. La onda expansiva generada fue captada por los barómetros europeos y personas que se encontraban a más de 65 km de distancia atestiguaron haber sido empujadas por la fuerza generada por el supuesto impacto.

Durante años, el gobierno zarista aprovechó el evento para que la población creyera que había sido un castigo divino por las revueltas. Hasta 1927 no se realizaron las primeras investigaciones de lo sucedido en 1908. El encargado de la primera expedición fue el mineralogista soviético Leonid Kulik que se dio cuenta pronto de que se trataba posiblemente de un meteorito, pero no de cualquier tipo, sino de un bólido. Los meteoritos de este tipo son brillantes y de gran tamaño y desde la tierra se ven como grandes bolas de fuego. A pesar de los esfuerzos de Kulik no pudieron encontrar restos materiales tales como metales ni cráteres que evidenciaran su teoría.

Esta falta de pruebas hizo que se especulara con la posibilidad de que había sido un cometa ya que estos están compuestos por agua, por lo que al impactar desaparecen por completo. Sin embargo, a día de hoy sabemos que este tipo de cuerpos celestes se desintegran antes de impactar contra la tierra, por lo que no causan ondas expansivas.

Esta falta de evidencias despertó un sin fin de teorías e hipótesis cuanto menos fantasiosas como que no había sido un meteorito sino un agujero negro y, como no, también se culpó a los extraterrestres.

Kulik, como parte de su estudio, entrevistó a varios testigos del impacto:

«A la hora del desayuno (…) de repente, vi que directamente hacia el norte, sobre la carretera Tunguska de Onkoul, el cielo se partió en dos y apareció un fuego a lo alto y ancho sobre el bosque. La división en el cielo se hizo más grande y todo el lado norte estaba cubierto de fuego.

En ese momento me puse tan caliente que no pude soportarlo, como si mi camisa estuviera en llamas; del lado norte, donde estaba el fuego, llegó un fuerte calor. Quería arrancarme la camisa y tirarla abajo, pero luego el cielo se cerró y sonó un fuerte golpe y me arrojaron unos metros.

Perdí el sentido por un momento, pero luego mi esposa salió corriendo y me llevó a casa (…) Cuando el cielo se abrió, el viento caliente corrió entre las casas, como de los cañones, que dejaron rastros en el suelo como caminos, y dañaron algunos cultivos. Más tarde vimos que muchas ventanas estaban rotas y en el granero, una parte de la cerradura de hierro se rompió».

En 1978 se descubrieron unos minúsculos fragmentos que pudieron ser estudiados en 2013. El equipo de investigadores analizó las muestras y descubrió que tenían veintidós veces más hierro que el níquel, lo que demuestra que son de origen no terrestre.

Según otro grupo de investigadores, no se hallaron restos posiblemente debido a que el objeto implosionó. Se sabe que la detonación liberó treinta megatones, el doble que la energía liberada por Hiroshima y Nagasaki. Gracias a que se produjo en una zona deshabitada se evitó una catástrofe mayor.

Noticias relacionadas

En 2020 un estudio publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society señaló que se trató de un meteorito de hierro que pasó muy cerca de la Tierra y que luego salió despedido, provocando así una onda expansiva, pero sin dejar rastro físico a su paso.