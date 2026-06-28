El Gobierno de Canarias declara la prealerta por viento y temperaturas máximas en todo el archipiélago
Se podrán dar rachas de 90 kilómetros por hora y los termómetros alcanzarán los 37 grados
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declarará este lunes dos prealertas en el archipiélago, en previsión a las fuertes rachas de viento y el calor que azotarán a las islas en los próximos días.
De esta manera, desde las 03:00 horas de este lunes, el archipiélago estará en prealerta por vientos y a partir de las 11:00 horas, por temperaturas máximas.
Según informa el Ejecutivo, esta decisión se ha tomado en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Previsión del tiempo
En concreto, la previsión indica que soplará el alisio moderado con intervalos de fuerte, que se intensificará durante la segunda mitad del lunes, con rachas del nordeste que podrán ser muy fuertes y que afectarán principalmente a zonas bajas de las vertientes sudeste y oeste de las islas de mayor relieve. Localmente, se podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora en las islas de Gran Canaria y La Gomera.
Además, durante las jornadas del lunes y martes, se podrán registrar rachas localmente muy fuertes en el Paso y extremo noroeste de La Palma, extremo noroeste de Tenerife, zonas bajas del Valle de Agaete, así como en zonas de interior del sur de Lanzarote y Fuerteventura y al sur de Jandía.
En cuanto al calor, se esperan temperaturas en ligero a moderado ascenso, pudiendo llegar a ser notable el de las temperaturas máximas en las medianías de las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera.
En Gran Canaria, las temperaturas máximas podrán alcanzar los 37º C en las medianías del sudeste, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda.
Así mismo, los termómetros podrán alcanzar o superar los 34º C en las medianías del sudeste, sur y oeste de Tenerife y La Gomera a partir del martes, mientras que en zonas de interior y sur de Lanzarote y Fuerteventura se esperan los 30-32ºC. También se podrán alcanzar y superar los 30-32º C, aunque de forma más puntual y menos probable, en medianías del sur y oeste de El Hierro y La Palma.
Recomendaciones
Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ha emitido una serie de consejos de autoprotección:
Consejos por fuertes vientos
- Mantenerse informado de la situación y de las previsiones meteorológicas a través de los diferentes medios de comunicación y esté atento a las indicaciones que se vayan dando.
- Si hay anuncio de viento, evitar, en la medida de lo posible, salir de casa, y cerrar y asegurar puertas, ventanas y toldos para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales.
- Retirar de ventanas, balcones y azoteas las macetas y todos los objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente.
- Revisar las viviendas para que no haya cornisas, balcones o fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros.
- Procurar aplazar los desplazamientos por carretera y en caso de hacerlos, consulte el estado de las carreteras y extreme las precauciones por la posible presencia de obstáculos en las vías. Se recomienda el uso de transporte público.
- Evitar especialmente salir de excursión o de acampada hasta que se restablezca la normalidad.
- Si es posible, evitar las llamadas de teléfono, a fin de evitar que se colapsen las líneas.
- En la ciudad, es conveniente alejarse de casas viejas, cornisas y muros, y evitar pasar ante edificaciones en construcción o en mal estado. Estar atento al mobiliario urbano, andamios, grúas, letreros luminosos, vallas publicitarias o cualquier otro elemento que pueda caer o ser arrastrado por el viento.
- Evitar caminar por jardines o zonas arboladas.
- Las grúas y los tendidos de transporte de energía eléctrica (torres, postes y cables) también son peligrosos. Alejarse y, en caso de riesgo, avisar al 1-1-2.
- Abstenerse de subir a lugares altos y expuestos al viento, como andamios u otras construcciones, sin las adecuadas medidas de protección.
- En la montaña, extreme las precauciones y no se acerque ni pasee por zonas de cumbre, el filo de las lomas ni bordes de acantilado.
- Alejarse de la base de zonas acantiladas o escarpadas, que podrían estar sujetas a la caída de piedras.
- En el mar, no navegar y vigilar los amarres de las embarcaciones.
- Cuando haya temporal con grandes olas, no acceder a los puntos del litoral afectados por el fuerte oleaje o en los lugares donde las olas rompan con fuerza, alejarse de espigones y paseos marítimos.
Consejos ante el calor
- Protegersejerse del sol y el calor.
- Se recomienda permanecer en los lugares protegidos del sol el mayor tiempo posible y en las estancias más frescas de la casa. Durante las horas de sol, bajar las persianas de ventanas donde toca.
- Abrir las ventanas de la casa durante la noche para refrescarla.
- Es conveniente recurrir a algún tipo de climatización (ventiladores, aire acondicionado) para refrescar el ambiente.
- Tener en cuenta que al entrar o salir de los lugares se producen cambios bruscos de temperatura que puedan afectarle.
- En la calle, evitar el sol directo. Llevar una gorra o un sombreo, utilizar ropa ligera, de colores claros y que no sea ajustada.
- Procurar caminar por la sombra, estar bajo una sombrilla en la playa y descansar en lugares frescos en la calle o en espacios cerrados que estén climatizados.
- Llevar agua y beber a menudo
- Nuca dejar a niños o a personas mayores en el interior de un vehículo cerrado.
- Evitar salir y hacer ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día que es cuando hace más calor. Reducir la actividad física en las horas de más calor.
- Tomar comidas ligeras y regulares, bebidas y alimentos ricos en agua y sales minerales, como las frutas y hortalizas, que le ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor.
- No tomar bebidas alcohólicas. Evitar las comidas muy calientes y que aporten muchas calorías.
- Ayudar a los demás. Si conoce gente mayor o enferma que viva sola vaya a visitarlos una vez al día.
- Si toma medicación, consultar con su médico si ésta puede influir en la termorregulación o si se ha de ajustar o cambiar.
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